Bí quyết nhận biết nhà vượng khí, chọn hướng phong thủy và mẹo làm xanh không gian sống

Vượng khí là gì trong phong thủy?

Theo VTC News, trong quan niệm Á Đông, đặc biệt là theo phong thủy học, đất là nền tảng quan trọng bậc nhất để xây dựng ngôi nhà thịnh vượng, hòa hợp và trường tồn. Mảnh đất tốt được ví như long mạch của vũ trụ, có thể đem lại vượng khí, sức khỏe và tài lộc và ngược lại, nếu chọn phải đất phạm phong thủy, gia chủ chẳng những khó làm ăn mà còn gặp bất lợi trong nhiều khía cạnh khác của đời sống như sức khỏe, gia đạo...

Vượng khí trong phong thủy được hiểu là nguồn năng lượng tích cực, mang lại sự thịnh vượng, may mắn và tài lộc cho con người. Một không gian có vượng khí thường thông thoáng, sáng sủa và tạo cảm giác dễ chịu khi sinh sống.

Vượng khí được hiểu theo cách đơn giản nhất: Vượng = thịnh vượng, phát đạt, mạnh mẽ. Khí = năng lượng vô hình luôn vận động trong tự nhiên và không gian sống.

Như vậy, vượng khí chính là dòng năng lượng tích cực, mạnh mẽ và đang ở trạng thái tốt nhất trong một không gian sống.

Vượng khí trong phong thủy được hiểu là nguồn năng lượng tích cực, mang lại sự thịnh vượng, may mắn và tài lộc cho con người. Một không gian có vượng khí thường thông thoáng, sáng sủa và tạo cảm giác dễ chịu khi sinh sống.

Hãy tưởng tượng bạn bước vào một căn phòng: Có phòng mang lại cảm giác thoải mái, tràn đầy sức sống; có phòng lại khiến bạn nặng nề, u ám, muốn ra nhanh. Sự khác biệt đó chính là vượng khí (hoặc ngược lại – sát khí).

Một ngôi nhà có vượng khí sẽ khiến gia chủ tinh thần thoải mái, lạc quan, ít ốm đau bệnh tật, công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào. Ngược lại, nhà thiếu vượng khí dễ rơi vào trạng thái bế tắc, hao tài tốn của.

Chọn đất có vượng khí

Trong thuật phong thủy cổ xưa, "khí" chính là dòng năng lượng vô hình, là sinh lực của vũ trụ, len lỏi vào vạn vật, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tài lộc và vận mệnh của con người. Việc chọn đất, cốt lõi chính là tìm kiếm nơi mà dòng khí này được tụ hội, lưu thông hài hòa, chứ không phải bị phân tán hay tù đọng. Khí tụ là trạng thái mà dòng năng lượng vũ trụ được hội tụ, êm đềm và ổn định tại một điểm.

Một mảnh đất có khí tụ thường biểu hiện qua nhiều yếu tố. Trước hết, đó là hình dáng đất. Đất nên vuông vắn hoặc hình chữ nhật, tượng trưng cho sự ổn định và cân bằng. Những mảnh đất có hình dạng này giúp năng lượng dễ dàng luân chuyển, không bị ứ đọng hay thất thoát.

Việc chọn đất, cốt lõi chính là tìm kiếm nơi mà dòng khí này được tụ hội, lưu thông hài hòa, chứ không phải bị phân tán hay tù đọng. Khí tụ là trạng thái mà dòng năng lượng vũ trụ được hội tụ, êm đềm và ổn định tại một điểm.

Địa thế đất cũng là một yếu tố trọng yếu. Đất nên nằm ở vị trí cao ráo, thoáng đãng nhưng luôn có một điểm tựa vững chắc ở phía sau, như một ngọn đồi, một dãy núi (gọi là tựa sơn) hoặc một tòa nhà cao tầng kiên cố. Phía trước đất nên là một khoảng không gian rộng rãi, tầm nhìn khoáng đạt, không bị che chắn (gọi là minh đường). Đây là nơi đón nhận sinh khí và tài lộc. Bên cạnh đó, nếu có dòng nước chảy uốn lượn, êm đềm (tụ thủy) bao quanh, thì đó chính là dấu hiệu của một mảnh đất cực kỳ vượng khí, bởi "khí gặp nước thì dừng, gió thì tán" – một nguyên tắc cốt lõi của phong thủy.

Chọn nhà hướng nhà tốt cho phong thủy

Thông tin trên VTV, bên cạnh việc chọn lựa vị trí, để đạt được sự hài hòa trong bát quái, có vượng khí thì người thuộc mệnh cách nào nên chọn nhà theo hướng đó. Trong phong thủy, đất đai cũng được chi làm Tây tứ trạch và Đông tứ trạch. Trong đó, tây tứ trạch bao gồm các hướng: nam, tây bắc và đông bắc. Người xưa tin rằng để bát quái có sự hài hòa giữa người và đất trời thì người mệnh nào sẽ xây nhà nương theo hướng đó.

Như vậy đối với căn hộ hướng Tây (bao gồm cả chính Tây, Tây Bắc và Tây Nam) sẽ hợp người thuộc Tây tứ mệnh. Gia chủ sống trong nhà hướng tây sẽ tích lũy được nhiều gia tài, sự nghiệp phát triển. Bên cạnh đó nếu kinh doanh riêng cũng tốt và nhiều cơ hội thăng tiến. Bởi hướng tây là hướng mặt trời lặn, nơi kết tụ tinh hoa của trời đất sau 1 ngày.

Mẹo khiến ngôi nhà trở nên gần gũi với thiên nhiên

Trang trí với cây xanh

Cây trồng trong nhà có thể là cách dễ dàng nhất để mang thiên nhiên vào không gian sống. Có rất nhiều loại cây như: dương xỉ, xương rồng, phong lan và nhiều loại cây và hoa khác phát triển mạnh trong nhà. Ngoài việc là một hình thức trang trí hấp dẫn, cây trồng trong nhà còn có tác dụng tích cực đối với sức khỏe của bạn vì chúng giúp giảm căng thẳng và lo lắng đồng thời loại bỏ độc tố khỏi không khí bạn hít thở.

Hãy tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời tự nhiên sẵn có để cắt giảm chi phí điện năng trong gia đình.

Để tạo ra khu vườn trong nhà của bạn, hãy thêm nhiều loại cây khác nhau xung quanh nhà của bạn với tất cả các hình dạng và kích thước khác nhau. Cây có thể được đặt trên mặt bàn, trong chậu trên sàn nhà,ngoài ban công...

Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên

Mặc dù ánh sáng tự nhiên dồi dào trong những mùa ấm hơn, nhưng điều đặc biệt quan trọng là bạn phải mang ánh sáng tự nhiên vào nhà trong những ngày thời tiết tối hơn, lạnh hơn. Hãy kéo rèm mở vào mỗi buổi sáng. Đặt một chiếc gương một cách khéo léo để ánh sáng có thể phản chiếu vào bên trong ngôi nhà của bạn.

Đồng thời, bạn nên sắp xếp đồ đạc tránh xa cửa sổ để chúng có thể chiếu qua với lượng ánh sáng lớn nhất. Hãy tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời tự nhiên sẵn có để cắt giảm chi phí điện năng trong gia đình.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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