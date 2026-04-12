Bí quyết phong thủy đặt két sắt trong phòng ngủ giúp tài lộc không thất thoát, bổ sung tài khí

Cung vị phong thủy đặt két sắt trong phòng ngủ

Phong thủy cho rằng, vị trí đặt két sắt trong phòng ngủ cần dựa vào độ tuổi và mệnh của chủ nhà. Mỗi người đều có 4 hướng tốt bên cạnh đó cũng sẽ có 4 hướng xấu.

Tùy theo tuổi mà chia ra các hướng tốt khác nhau như Sinh Khí, Thiên Y, Phục Vị, Diên Niên (Phước Đức) và 4 hướng xấu gồm Tuyệt mệnh, Ngũ Quỷ, Họa Hại, Lục Sát. Tránh chọn những hướng này làm gieo rắc tai họa cho chính gia đình, bản thân.

Để tìm được hướng Sinh Khí, gia chủ hãy lấy cung phi của mình sắp xếp với 8 Quái của 8 hướng. Các cặp Quái dưới đây phối với nhau xuôi ngược đều được Sinh khí đó là: Khảm – Tốn, Càn – Đoài, Ly – Chấn, Cấn – Khôn.

Hướng đặt két sắt trong phòng ngủ

Về phương vị, két sắt cần đặt ở nơi vượng khí tốt đón được nhiều năng lượng nhất trong phòng. Thông thường đặt ở vị trí chéo góc với cửa chính.

Nếu gia chủ có nhiều lựa chọn, ưu tiên nên đặt két tại các cung Đông Nam (tài lộc) hoặc những cung tốt hợp tuổi của gia chủ.

Xác định tuổi vợ hay tuổi chồng để đặt két sắt trong phòng ngủ

Két sắt là biểu tượng cho sự sung túc và no đủ của một gia đình. Nếu không biết cách sắp xếp vị trí phong thủy đặt két sắt trong phòng ngủ phù hợp sẽ ảnh hưởng đến tài lộc ở sắp tới.

Ngoài xác định hướng đặt két sắt thì xác tuổi để đặt két sắt có ý nghĩa rất quan trọng. Nhưng làm sao để lựa chọn tuổi chồng hoặc tuổi vợ phù hợp là điều không phải ai cũng biết.

Khi lựa chọn phương vị két sắt hợp cả tuổi vợ lẫn chồng sẽ giúp nạp vượng khí, tụ tài lộc. Đặt két sắt đúng góc tài khí giúp gia chủ tấn tài, tấn lộc. Vì vậy, việc

đặt két sắt trong phòng ngủ nên căn cứ trên tuổi vợ hay tuổi chồng cần được thống nhất của các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều gia đình lấy tuổi vợ để chọn nơi đặt két sắt.

Vật phẩm hỗ trợ tụ tài, thu khí

Thiềm thừ Đồng Kim Tài

Theo truyền thuyết thì Thiềm Thừ là một con cóc yêu tinh, tuy nhiên đã bị thu phục, cải tà quy chánh, làm nhiều việc thiện giúp đỡ cho dân nghèo.

Điểm đặc trưng dễ nhận diện của linh vật Thiềm Thừ là chỉ sở hữu ba chân. Theo phong thủy, con số 3 biểu trưng cho Tam Tài (Thiên – Địa – Nhân) vô cùng linh thiêng.

Thiềm Thừ Đồng Kim Tài là vật phẩm hóa sát, chiêu tài. Là trợ lực mạnh mẽ về con đường công danh, thăng tiến cho gia chủ.

Đặt Thiềm thừ Đồng Kim Tài trên két sắt sẽ đem đến nguồn năng lượng và sức mạnh bảo vệ cho gia chủ. Nhất là trợ lực cho chủ nhân về chiêu tài lộc, tiền bạc, công danh sự nghiệp.

5 đồng hoa mai

5 đồng hoa mai là một loại đồng tiền giống hình dáng bông hoa mai. 5 đồng hoa mai tượng trưng cho 5 cánh và 4 ngũ hành.

Trong phong thủy, đồng hoa mai được đặt trong két sắt với mục đích hóa giải khí xấu hoặc những kẻ tiểu nhân, giúp bảo vệ tài sản cho gia chủ và mang đến nhiều tài lộc.

Vì vậy, rất nhiều gia đình đã lựa chọn đặt đồng hoa mai bên trong két sắt. Mong muốn "Gặp giữ hóa lành", thu hút tài vượng, thuận lợi trong làm ăn.

Gạo vàng Thần tài

Gạo vàng Thần tài là vật phẩm phong thủy có thành phần hoàn toàn từ đá thạch anh và vàng cát tự nhiên đem lại may mắn tài lộc. Đặt gạo vàng Thần tài trong két sắt sẽ đem đến vận may, rước tài lộc về cho gia chủ.

Tỳ hưu ngọc thần giữ của

Theo phong thủy, Tỳ hưu là loài vật mang biểu tượng tốt lành, may mắn, thịnh vượng. Đặc điểm chung của Tỳ hưu ngọc thần so với những chủng loại Tỳ hưu khác chính là có thân hình to béo, không có hậu môn.

Miệng rộng chỉ "ăn" vàng bạc châu báu nhưng tuyệt đối không "nhả" ra. Đặt Tỳ hưu ở trong hoặc trên két sắt đều thuận lợi cho việc chiêu tài. Đem lại may mắn, thịnh vượng cho gia chủ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

