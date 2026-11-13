Cải thảo mùa lạnh nấu món gì ngon? 4 cách chế biến dễ làm, đổi vị cho bữa cơm gia đình
GĐXH - Cải thảo vào mùa lạnh có vị ngọt dịu, lá mềm và dễ kết hợp với nhiều nguyên liệu quen thuộc. Chỉ cần một cây cải thảo, các gia đình có thể chế biến thành 4 món ngon nóng hổi từ hấp thanh nhẹ, canh ngọt dịu đến món cuộn sốt đậm đà, vừa dễ ăn vừa không tốn nhiều thời gian chuẩn bị.
Cải thảo là loại rau quen thuộc trong những ngày thời tiết se lạnh. Khi được nấu chín, phần lá mềm, cuống rau vẫn giữ được độ giòn nhẹ, vị ngọt thanh nên rất dễ kết hợp với thịt lợn, nấm và cà chua.
Không chỉ dùng để nấu canh hay xào đơn giản, cải thảo còn có thể biến tấu thành những món cuộn đẹp mắt, hấp dẫn. Dưới đây là 4 cách chế biến dễ thực hiện, phù hợp với bữa cơm gia đình trong những ngày trời trở gió.
Cải thảo mùa lạnh nấu món gì ngon: 4 cách chế biến cải thảo thành món ngon trong bữa cơm mùa lạnh
1. Cải thảo cuộn thịt hấp thanh ngọt
Đây là món ăn có cách làm khá đơn giản nhưng hình thức đẹp mắt. Lớp lá cải thảo mềm ôm lấy phần thịt băm đậm vị, khi hấp chín vẫn giữ được độ ngọt tự nhiên của nguyên liệu. Món này thích hợp với những gia đình muốn đổi cách ăn rau mà không cần chế biến cầu kỳ.
Cách làm
Cải thảo tách lá, rửa sạch. Chần nhanh phần lá trong nước sôi khoảng 30–45 giây cho mềm, sau đó vớt ra để ráo.
Nấm hương hoặc mộc nhĩ ngâm mềm, rửa sạch, băm nhỏ. Trộn đều với thịt xay, hành tím băm, một chút nước mắm và hạt tiêu.
Trải lá cải thảo ra đĩa, cho lượng nhân vừa đủ vào phần gốc lá, gấp hai bên mép rồi cuộn lại.
Xếp các cuộn cải thảo vào xửng, hấp khoảng 12–15 phút tùy kích thước cuộn và độ dày của nhân, đến khi thịt chín hoàn toàn.
Rắc hành lá (hoặc thì là), thêm chút tiêu. Có thể dùng phần nước hấp tiết ra để pha nước chấm hoặc làm nước sốt nhẹ.
2. Canh cải thảo nấu thịt viên ngọt dịu
Nếu muốn có một món canh nóng cho bữa cơm ngày lạnh, cải thảo nấu thịt viên là lựa chọn dễ thực hiện. Nước canh có vị ngọt tự nhiên từ thịt và rau, không cần sử dụng nhiều gia vị vẫn tạo được cảm giác thanh nhẹ, dễ ăn.
Cách làm
Cải thảo rửa sạch, cắt khúc vừa ăn. Thịt xay trộn với hành tím băm, một chút nước mắm và hạt tiêu.
Đun sôi khoảng 800ml–1 lít nước. Viên thịt thành những viên nhỏ, thả nhẹ vào nồi.
Khi thịt viên nổi lên và chín, hớt bọt để nước canh trong hơn.
Cho phần cuống cải thảo vào trước, sau đó thêm phần lá. Nấu thêm khoảng 3–5 phút đến khi rau vừa mềm.
Nêm lại gia vị vừa ăn, thêm hành lá và rau mùi rồi tắt bếp.
3. Cải thảo xào nấm giòn ngọt, thanh nhẹ
Cải thảo xào nấm là món rau dễ ăn, có thể dùng nấm hương, nấm đùi gà hoặc nấm sò tùy sở thích. Vị ngọt của rau hòa cùng độ giòn, thơm của nấm tạo nên món ăn thanh nhẹ, thích hợp để cân bằng những bữa cơm có nhiều thịt cá.
Cách làm
Cải thảo tách riêng phần bẹ trắng và lá xanh, rửa sạch, cắt miếng vừa ăn.
Nấm làm sạch, thái lát hoặc xé miếng. Tỏi bóc vỏ, đập dập.
Phi thơm tỏi với một lượng dầu ăn vừa đủ. Cho nấm vào xào trước trên lửa tương đối lớn để nấm săn lại.
Thêm phần bẹ cải thảo, đảo đều khoảng 1–2 phút rồi cho lá xanh vào sau.
Nêm một chút nước mắm, dầu hào và đảo nhanh đến khi rau vừa chín tới. Tắt bếp, bày ra đĩa.
Xào trên lửa lớn và tách riêng phần bẹ trắng với lá xanh giúp đĩa cải thảo xào nấm giữ trọn độ giòn ngọt.
4. Cải thảo cuộn thịt sốt cà chua đậm đà, bắt cơm
Nếu món cải thảo cuộn thịt hấp có vị thanh nhẹ thì phiên bản sốt cà chua lại đậm đà và hấp dẫn hơn. Những cuộn cải thảo mềm, bên trong là nhân thịt thơm, bên ngoài phủ lớp sốt cà chua chua ngọt rất hợp ăn cùng cơm nóng.
Cách làm
Cải thảo rửa sạch, chần nhanh qua nước sôi cho mềm rồi để ráo. Thịt xay trộn với hành tím băm, một chút nước mắm và hạt tiêu.
Trải lá cải thảo, cho nhân thịt vào giữa rồi cuộn kín, gấp hai mép để nhân không bị rơi ra ngoài.
Cà chua rửa sạch, thái hạt lựu. Phi thơm hành tím, cho cà chua vào đảo đến khi mềm nhuyễn, thêm một chút nước để tạo thành phần sốt.
Xếp các cuộn cải thảo vào chảo sốt, đậy vung, đun nhỏ lửa khoảng 12–15 phút hoặc đến khi nhân thịt chín hoàn toàn.
Nêm lại gia vị vừa ăn, nhẹ nhàng lật các cuộn để thấm đều nước sốt. Rắc hành lá và tắt bếp.
Bí quyết chọn mua và chế biến cải thảo giữ trọn vị ngon
Để các món ăn từ cải thảo có độ giòn ngọt và giữ được hình thức đẹp, khâu lựa chọn và sơ chế đóng vai trò rất quan trọng.
Chọn cải thảo: Ưu tiên cây có bẹ chắc, cầm nặng tay, lá tươi, không bị dập úng, có mùi lạ hoặc xuất hiện những vùng thối nhũn.
Sơ chế: Tách từng lá, rửa sạch dưới vòi nước. Với những lá dùng để cuộn, nên chần nhanh để lá mềm và dễ tạo hình.
Khi nấu: Phần bẹ trắng dày hơn nên cần thời gian làm chín lâu hơn phần lá xanh. Khi xào hoặc nấu canh, nên cho bẹ vào trước, lá vào sau.
Không nấu quá lâu: Cải thảo chứa nhiều nước, khi đun lâu dễ mềm nhũn và tiết nhiều nước. Nên chế biến vừa chín tới để giữ kết cấu ngon.
Nêm gia vị vừa phải: Cải thảo vốn có vị ngọt dịu, không cần sử dụng quá nhiều muối, nước mắm hay dầu hào để món ăn vẫn đậm đà.
Chỉ với một nguyên liệu quen thuộc, các gia đình có thể thay đổi thực đơn từ món hấp thanh nhẹ, canh nóng, rau xào đến món cuộn sốt đậm đà. Nếu muốn cân bằng dinh dưỡng, bạn có thể kết hợp các món cải thảo với cá, trứng, thịt hoặc đậu phụ, đồng thời bổ sung thêm những loại rau củ khác trong ngày để bữa cơm mùa lạnh thêm phong phú, tròn vị.
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