Bia Saigon: từ dấu ấn 'Tỏa sắc Tết Sài Gòn' đến hành trình 'Tỏa Tết lớn' khắp Việt Nam

Từ ba lát cắt cảm xúc đậm chất Bia Saigon…

Tại siêu lễ hội Hozo City Tết Fest năm nay, Bia Saigon đã biến các khu vực trải nghiệm thành chuỗi "mê cung cảm xúc" thu nhỏ mang đậm chất Sài Gòn. Ba không gian mở ra ba phong cách tương ứng với các dòng sản phẩm Bia Saigon Lager, Bia Saigon Special, Bia Saigon Chill đã dẫn dắt du khách đi từ những thói quen hàng ngày đến những đỉnh cao mới của sự sảng khoái.

Được thiết kế như một lon bia khổng lồ bao phủ bởi màn hình LED 360 độ rực rỡ, không gian của Bia Saigon Lager là nơi tinh thần "Tỏa sắc gắn kết" lên ngôi. Khu vực tương tác tái hiện sắc Tết nhiều vùng miền, nơi các trò chơi mang đậm dấu ấn bản địa trở thành chất keo kết nối, lan tỏa tinh thần Sài Gòn cởi mở và thân tình.

Tinh thần "Tỏa sắc gắn kết" tại khu vực Bia Saigon Lager với thiết kế lon bia khổng lồ gây ấn tượng đặc biệt khi bước vào lễ hội

Với nhiều du khách, cách mọi người cùng hò reo để vượt qua thử thách, cảm giác lạ thành quen chỉ sau một tiếng "Dzô", đã làm nên không khí riêng biệt cho không gian này - đậm chất hào sảng của người Sài Gòn. Tại đây, nhiều người chơi đã có cơ hội săn về cho mình iPhone 17 promax, iPhone 16 promax, vé fanzone đêm countdown… cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác.

Các trò chơi tương tác cùng cơ hội nhận ngàn quà hấp dẫn thu hút nhiều du khách ghé thăm

Tiếp nối hành trình, Bia Saigon đã thiết kế nên không gian đầy bất ngờ của Bia Saigon Special với chủ đề "Tỏa vị đặc sắc". Tại đây, nét ẩm thực đặc biệt từ món ăn Sài Gòn quen thuộc được nâng tầm với sự kết hợp của Bia Saigon Special, mang đến trải nghiệm chuẩn fine dining giữa lòng lễ hội. Sự xuất hiện của "anh tài" Tăng Phúc trong không gian trải nghiệm càng làm không khí thêm gần gũi, khi khán giả vừa thưởng thức ẩm thực Michelin, vừa tương tác và lưu giữ những khoảnh khắc đầu năm đáng nhớ.

Không gian Special x Michelin do Bia Saigon Special kiến tạo cùng sự xuất hiện của ca sĩ Tăng Phúc mang đến trải nghiệm thú vị cho người tham dự

Ngoài ra, trong thời khắc giao thừa ở đêm countdown, Bia Saigon Special còn ghi dấu ấn khó quên với "cơn mưa Lộc Special" đầu năm: hàng nghìn voucher ưu đãi được bắn lên không trung, hòa với ánh sáng và âm nhạc sôi động. Không chỉ là quà tặng đầu năm, đó còn là cách Bia Saigon Special gửi đi lời chúc may mắn, khởi đầu một năm mới đầy hứng khởi.

Bia Saigon Special ghi dấu khoảnh khắc chuyển giao năm mới tại sân khấu countdown HOZO CITY TẾT FEST

Khi đặt chân đến với không gian của Bia Saigon Chill, không bất ngờ khi đây là khu vực luôn thu hút đông đảo các bạn trẻ bởi đúng tinh thần "Tỏa tiệc vui". Không còn khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả, chỉ còn những giai điệu bùng nổ và năng lượng sống động đậm nét Sài Gòn. Du khách không chỉ được thưởng thức những lon Bia Saigon Chill mát lạnh mà còn có cơ hội tham gia các hoạt động tương tác thú vị. Từ việc chơi game CHILL VIBE IN MUSIC cho phép lựa chọn "chill vibe" để DJ trình diễn, du khách có thể thoải mái "chill" theo chất riêng. Hay như tại khu vực CHILL WITH KOL VIBE sẽ tạo nên những khoảnh khắc du khách cùng idol thông qua Holobox tương tác. "Mình mê nhất việc được chọn dòng nhạc để quẩy cùng DJ. Cảm giác được làm chủ cuộc vui, cộng thêm cơ hội tương tác sát nút với thần tượng khiến mọi thứ bùng nổ hơn bao giờ hết!" - Bảo Vy (20 tuổi) hào hứng.

Khu vực Bia Saigon Chill được thiết kế với phong cách trẻ trung, sôi động và sành điệu

Đến hành trình "Tỏa Tết Lớn" khắp Việt Nam

Sự thành công tại Hozo City Tết Fest không chỉ là những con số về lượt khách tham quan, không chỉ để du khách nhìn thấy mà còn để mọi người cảm nhận sâu sắc về tinh thần của một đô thị cởi mở, phóng khoáng. Sài Gòn là điểm khởi đầu, nhưng niềm vui gắn kết thì không có giới hạn địa lý. Từ những trải nghiệm độc đáo tại Hozo City Tết Fest, Bia Saigon mong muốn mang không khí lễ hội này đến với mọi miền Tổ quốc. Với Bia Saigon, một mùa "Tết Lớn" nằm ở sự tỏa sắc của mỗi cá nhân và sự gắn kết của cộng đồng khi cùng nhau nâng ly chào năm mới, vượt qua khoảng cách về địa lý hay văn hóa truyền thống từng vùng miền.

Sau Hozo City Tết Fest, hành trình "Tỏa Tết Lớn" sẽ được Bia Saigon lan tỏa trên khắp Việt Nam

Hành trình "Tỏa Tết Lớn" chính là lời cam kết của thương hiệu trong việc đồng hành cùng người tiêu dùng, đem những giá trị tinh túy của Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng trong nước và quốc tế. Trong những ngày Tết 2026 sắp tới, Bia Saigon sẽ tiếp tục triển khai hàng loạt hoạt động tại các tỉnh thành cả nước để mỗi lon Bia Saigon được mở ra - dù trong bất cứ bối cảnh nào cũng sẽ mang đến sự kết nối và niềm vui cho mọi nhà.

*Đã uống rượu bia – không lái xe

*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia

*Uống rượu, bia có trách nhiệm

Doanh nghiệp tự giới thiệu