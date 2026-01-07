Bia Saigon: từ dấu ấn 'Tỏa sắc Tết Sài Gòn' đến hành trình 'Tỏa Tết lớn' khắp Việt Nam
Khép lại những hoạt động bùng nổ tại Hozo City Tết Fest, Bia Saigon không chỉ để lại dư âm về một Sài Gòn phóng khoáng qua các không gian trải nghiệm mà còn khơi thức niềm tự hào bản sắc văn hóa địa phương trong lòng hàng vạn du khách.
Từ ba lát cắt cảm xúc đậm chất Bia Saigon…
Tại siêu lễ hội Hozo City Tết Fest năm nay, Bia Saigon đã biến các khu vực trải nghiệm thành chuỗi "mê cung cảm xúc" thu nhỏ mang đậm chất Sài Gòn. Ba không gian mở ra ba phong cách tương ứng với các dòng sản phẩm Bia Saigon Lager, Bia Saigon Special, Bia Saigon Chill đã dẫn dắt du khách đi từ những thói quen hàng ngày đến những đỉnh cao mới của sự sảng khoái.
Được thiết kế như một lon bia khổng lồ bao phủ bởi màn hình LED 360 độ rực rỡ, không gian của Bia Saigon Lager là nơi tinh thần "Tỏa sắc gắn kết" lên ngôi. Khu vực tương tác tái hiện sắc Tết nhiều vùng miền, nơi các trò chơi mang đậm dấu ấn bản địa trở thành chất keo kết nối, lan tỏa tinh thần Sài Gòn cởi mở và thân tình.
Với nhiều du khách, cách mọi người cùng hò reo để vượt qua thử thách, cảm giác lạ thành quen chỉ sau một tiếng "Dzô", đã làm nên không khí riêng biệt cho không gian này - đậm chất hào sảng của người Sài Gòn. Tại đây, nhiều người chơi đã có cơ hội săn về cho mình iPhone 17 promax, iPhone 16 promax, vé fanzone đêm countdown… cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác.
Tiếp nối hành trình, Bia Saigon đã thiết kế nên không gian đầy bất ngờ của Bia Saigon Special với chủ đề "Tỏa vị đặc sắc". Tại đây, nét ẩm thực đặc biệt từ món ăn Sài Gòn quen thuộc được nâng tầm với sự kết hợp của Bia Saigon Special, mang đến trải nghiệm chuẩn fine dining giữa lòng lễ hội. Sự xuất hiện của "anh tài" Tăng Phúc trong không gian trải nghiệm càng làm không khí thêm gần gũi, khi khán giả vừa thưởng thức ẩm thực Michelin, vừa tương tác và lưu giữ những khoảnh khắc đầu năm đáng nhớ.
Ngoài ra, trong thời khắc giao thừa ở đêm countdown, Bia Saigon Special còn ghi dấu ấn khó quên với "cơn mưa Lộc Special" đầu năm: hàng nghìn voucher ưu đãi được bắn lên không trung, hòa với ánh sáng và âm nhạc sôi động. Không chỉ là quà tặng đầu năm, đó còn là cách Bia Saigon Special gửi đi lời chúc may mắn, khởi đầu một năm mới đầy hứng khởi.
Khi đặt chân đến với không gian của Bia Saigon Chill, không bất ngờ khi đây là khu vực luôn thu hút đông đảo các bạn trẻ bởi đúng tinh thần "Tỏa tiệc vui". Không còn khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả, chỉ còn những giai điệu bùng nổ và năng lượng sống động đậm nét Sài Gòn. Du khách không chỉ được thưởng thức những lon Bia Saigon Chill mát lạnh mà còn có cơ hội tham gia các hoạt động tương tác thú vị. Từ việc chơi game CHILL VIBE IN MUSIC cho phép lựa chọn "chill vibe" để DJ trình diễn, du khách có thể thoải mái "chill" theo chất riêng. Hay như tại khu vực CHILL WITH KOL VIBE sẽ tạo nên những khoảnh khắc du khách cùng idol thông qua Holobox tương tác. "Mình mê nhất việc được chọn dòng nhạc để quẩy cùng DJ. Cảm giác được làm chủ cuộc vui, cộng thêm cơ hội tương tác sát nút với thần tượng khiến mọi thứ bùng nổ hơn bao giờ hết!" - Bảo Vy (20 tuổi) hào hứng.
Đến hành trình "Tỏa Tết Lớn" khắp Việt Nam
Sự thành công tại Hozo City Tết Fest không chỉ là những con số về lượt khách tham quan, không chỉ để du khách nhìn thấy mà còn để mọi người cảm nhận sâu sắc về tinh thần của một đô thị cởi mở, phóng khoáng. Sài Gòn là điểm khởi đầu, nhưng niềm vui gắn kết thì không có giới hạn địa lý. Từ những trải nghiệm độc đáo tại Hozo City Tết Fest, Bia Saigon mong muốn mang không khí lễ hội này đến với mọi miền Tổ quốc. Với Bia Saigon, một mùa "Tết Lớn" nằm ở sự tỏa sắc của mỗi cá nhân và sự gắn kết của cộng đồng khi cùng nhau nâng ly chào năm mới, vượt qua khoảng cách về địa lý hay văn hóa truyền thống từng vùng miền.
Hành trình "Tỏa Tết Lớn" chính là lời cam kết của thương hiệu trong việc đồng hành cùng người tiêu dùng, đem những giá trị tinh túy của Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng trong nước và quốc tế. Trong những ngày Tết 2026 sắp tới, Bia Saigon sẽ tiếp tục triển khai hàng loạt hoạt động tại các tỉnh thành cả nước để mỗi lon Bia Saigon được mở ra - dù trong bất cứ bối cảnh nào cũng sẽ mang đến sự kết nối và niềm vui cho mọi nhà.
*Đã uống rượu bia – không lái xe
*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia
*Uống rượu, bia có trách nhiệm
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Hatchback giá 250 triệu đồng thiết kế hiện đại, tiện nghi rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến thị trường dậy sóng nếu về Việt NamGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Hatchback gây chú ý nhờ giá dễ tiếp cận, thiết kế gọn gàng, pin gần 32 kWh cho quãng đường hơn 300 km, hướng tới nhu cầu đi phố hằng ngày.
Giá lăn bánh Toyota Vios giảm kỷ lục, chỉ ngang Kia Moring, cạnh tranh doanh số gay gắt với Hyundai Accent, Honda CityGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios đang cực kỳ hấp dẫn ở thời điểm đầu tháng 1/2026, sẽ mang tới thách thức cực lớn cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Hyundai Accent hay Honda City.
Tiểu thương lý giải nguyên nhân giá cam sành rẻ bất ngờ, giá chỉ vài nghìn đồng/kgSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Cam sành đang bán tràn ngập trên thị trường giá rẻ bất ngờ, thậm chí có loại chỉ vài nghìn đồng/kg. Nhiều người tiêu dùng hoài nghi về chất lượng sản phẩm khi 1kg cam sành có giá không bằng 1 mớ rau.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 7/1/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 7/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Yêu cầu Nestlé Việt Nam rà soát, ngừng kinh doanh nếu lưu hành lô sữa bột trẻ em chứa độc tốBảo vệ người tiêu dùng - 5 giờ trước
GĐXH - Cục An toàn thực phẩm đề nghị các sàn TMĐT gỡ bán sữa bột Beba, Alfamino nếu lưu hành; yêu cầu Nestlé Việt Nam rà soát công bố, báo cáo số lượng nhập, bán và phương án xử lý.
Từ 2026, người lao động có 1 người phụ thuộc thì có thu nhập bao nhiêu mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân?Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, việc sử dụng cách đăng ký giảm trừ người phụ thuộc là một trong những cách tối ưu nhất để giảm thuế thu nhập cá nhân.
Ngân hàng tung lãi tới 8,2% khi gửi kỳ hạn 6 tháng: Bất ngờ số tiền nhận về khi gửi tiết kiệm 500 triệu đồngGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng trong hệ thống ngân hàng đang dao động khoảng từ 3 - 8,2%/năm.
Hà Nội điều chỉnh dừng chạy tàu qua nội đô: Người dân ủng hộ, tiểu thương băn khoănBảo vệ người tiêu dùng - 7 giờ trước
GĐXH - Nhiều người dân mong mỏi đề xuất điều chỉnh tổ chức chạy tàu qua khu vực nội đô sớm thực thi nhằm giảm nguy cơ tai nạn đường sắt, nhất là khi lượng du khách tụ tập đông, thiếu kiểm soát và giảm ồn, rung chấn từ tàu khách, cải thiện chất lượng sống.
Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm kỷ lục, rẻ nhất phân khúc sedan cỡ B, cạnh tranh gay gắt với Toyota Vios và Honda City về doanh sốGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent cực kỳ hấp dẫn ở thời điểm đầu tháng 1/2026, sẽ mang tới thách thức cực lớn cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Toyota Vios hay Honda City.
Giá nhà phố thương mại tại huyện Gia Lâm cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng – Bát Tràng, Thuận An hay Phù Đổng?Giá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Tại thời điểm đầu năm mới 2026, giá nhà phố thương mại (shophouse) tại 4 xã mới thuộc huyện Gia Lâm cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá xe Honda Air Blade giảm mạnh, rẻ nhất lịch sử, khách đua chốt đơn thay vì Lead, SH ModeGiá cả thị trường
GĐXH - Giá xe Honda Air Blade 125/160 tại đại lý đang giảm mạnh nhằm thu hút khách Việt trước Tết Nguyên đán, hiện chênh giá rất ít so với niêm yết.