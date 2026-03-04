SUV hạng A hybird giá 295 triệu đồng của KIA siêu tiết kiệm xăng, thiết kế gọn gàng, mở khóa bằng smartphone, rẻ chỉ như Kia Morning cực thích hợp đi trong đô thị
GĐXH - SUV hạng A Kia Stonic 2026 có loạt nâng cấp đáng chú ý, trải dài từ diện mạo, khoang nội thất đến hệ truyền động hybrid nhẹ.
SUV hạng A hybird của KIA siêu tiết kiệm xăng, thiết kế gọn gàng, mở khóa bằng smartphone
Điểm nhấn lớn nhất trên Kia Stonic 2026 nằm ở hệ truyền động. Tại thị trường Australia, mẫu SUV đô thị này tiếp tục sử dụng động cơ xăng tăng áp 3 xi-lanh dung tích 1.0L, song được bổ sung hệ thống hybrid nhẹ 48V. Nhờ nâng cấp này, công suất tối đa tăng từ 101 mã lực lên 120 mã lực, trong khi mô-men xoắn duy trì ở mức 172 Nm.
Xe đi kèm tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số ly hợp kép 7 cấp. Đáng chú ý, mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp giảm xuống còn 5,0 lít/100 km, cải thiện đáng kể so với mức 5,4 lít/100 km trước đây.
Kia Stonic 2026 giữ lợi thế về sự linh hoạt với chiều dài 4.165 mm, phù hợp điều kiện giao thông đô thị đông đúc. Khoang hành lý có dung tích 352 lít, trong khi khoảng để chân hàng ghế trước đạt 1.070 mm, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày của nhóm khách hàng trẻ hoặc gia đình nhỏ.
Cách bố trí không gian được tối ưu nhằm đảm bảo sự cơ động khi di chuyển trong phố, đồng thời vẫn đủ thực dụng cho những chuyến đi ngắn cuối tuần.
Ngoại hình Stonic 2026 được làm mới theo ngôn ngữ thiết kế “Unity of Opposites”. Phần đầu xe nổi bật với hệ thống đèn Star Map Signature Lighting, lưới tản nhiệt tinh chỉnh sắc nét hơn cùng cản trước mang phong cách thể thao.
Ở phía sau, cửa cốp và cụm đèn hậu được thiết kế lại, kết hợp cản sau gọn gàng, tạo tổng thể trẻ trung và hiện đại hơn so với đời cũ.
Kia cũng mở rộng khả năng cá nhân hóa với mâm hợp kim 16 inch hoặc 17 inch (mâm 17 inch dành riêng cho bản GT-Line). Bảng màu ngoại thất bổ sung hai tùy chọn mới là Adventurous Green và Yacht Blue, hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích sự khác biệt.
Bên trong cabin, Stonic 2026 gây ấn tượng với cụm màn hình kép toàn cảnh, gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm cùng kích thước 12,3 inch. Hệ thống điều khiển cảm ứng đa chế độ thay thế phần lớn nút bấm vật lý, cho phép chuyển đổi nhanh giữa điều hòa và giải trí.
Ngoài ra, xe được nâng cấp vô-lăng thiết kế mới, cần số tinh chỉnh, bảng táp-lô và bệ trung tâm làm mới trên cả bản tiêu chuẩn lẫn GT-Line. Danh sách tiện nghi đáng chú ý gồm sạc không dây, cổng USB-C, đèn viền nội thất ambient light và nền tảng kết nối Kia Connect.
Đặc biệt, tính năng Digital Key cho phép mở khóa và khởi động xe thông qua smartphone hoặc smartwatch – trang bị vốn thường xuất hiện trên các phân khúc cao hơn.
Giá bán của Kia Stonic 2026 tại các thị trường
Kia Stonic 2026 được bán tại thị trường Australia có giá khởi điểm từ 28.180 AUD (tương đương khoảng 496 triệu đồng) cho bản S. Phiên bản Sport được niêm yết ở mức 32.290 AUD (khoảng 569 triệu đồng), trong khi bản cao nhất GT-Line có giá 35.740 AUD (xấp xỉ 630 triệu đồng).
Tại Trung Quốc, Mẫu Kia Stonic 2026 cũng chính thức được ra mắt với hai phiên bản cùng mức giá từ 79.800-83.800 Nhân dân tệ (tương đương 295,03-309,82 triệu đồng).
Với mức giá khởi điểm chưa đến 500 triệu đồng nhưng sở hữu hệ truyền động hybrid nhẹ, thiết kế mới cùng danh sách công nghệ phong phú, Kia Stonic 2026 đang nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý trong SUV đô thị, hướng đến nhóm khách hàng đề cao tính tiết kiệm, tiện nghi và trải nghiệm hiện đại.
SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam
Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.
SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng
SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng
Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.
SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng
Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.
New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.
SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng
Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.
Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.
SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng
Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.
Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.
SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng
Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.
Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.
Giá bạc hôm nay (4/3): Sau phiên hồi nhẹ, thị trường trong nước biến động nhẹ, biên độ tăng khoảng 1,4 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Sau nhịp hồi phục nhẹ ở phiên trước, giá bạc trong nước sáng nay (4/3) tiếp tục ghi nhận những biến động trong biên độ hẹp, dao động phổ biến từ 86 – 90 triệu đồng/kg. Mức tăng tại các hệ thống vào khoảng 1,4 triệu đồng/kg so với đầu phiên.
Giá iPhone 13 Pro Max giảm mạnh, rẻ chưa từng có, trang bị cao cấp, camera zoom xịn chẳng kém iPhone 17 Pro MaxGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 13 Pro Max rẻ vẫn là một lựa chọn hấp dẫn về phần cứng khi nó có camera 3 mắt zoom quang học, khung thép xịn và màn 120Hz là những điều mà iPhone 17 mới cũng chưa có đủ.
Lãi suất BIDV, Vietcombank, Agribank, Vietinbank mới nhất ưu đãi lớn: Bất ngờ số tiền lãi khi gửi tiết kiệm 500 triệu đồng vào VietcombankGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Vietcombank đang áp dụng lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân cao nhất ở mức 6,8%.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà mặt phố tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá bán của các căn nhà mặt phố tại 3 phường mới: Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá vàng hôm nay 4/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji ra sao sau 1 ngày giảm mạnh?Giá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC đảo chiều tăng 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức mở cửa hôm nay, lên mức 181,2-184,2 triệu/lượng.
Giá lăn bánh Kia Morning giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, xứng danh hatchback rẻ nhất phân khúcGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Kia Morning đang vô cùng hấp dẫn nhờ ưu đãi lớn, tạo ra áp lực không nhỏ cho Hyundai Grand i10 về doanh số.
Trải nghiệm xe máy điện giá 14 triệu đồng của Honda thiết kế xinh xắn, động cơ mạnh, đi tối đa 80 km/lần sạc, rẻ hơn xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện của Honda động cơ 1.200W, tốc độ 50 km/h, đi khoảng 80 km/lần sạc, thiết kế nhỏ gọn phù hợp học sinh – sinh viên.
Xe máy 100cc huyền thoại giá 17 triệu đồng của Honda thiết kế tuyệt đỉnh, trang bị đẳng cấp, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Wave Alpha, Yamaha ExciterGiá cả thị trường - 12 giờ trước
GĐXH - Xe máy 100cc côn tay của Honda sở hữu thiết kế tuyệt đỉnh, dễ hút khách hơn Winner R và Yamaha Exciter nhờ mức giá siêu rẻ chỉ 17 triệu đồng.
Trải nghiệm hatchback hạng B Toyota Yaris 2026 giá 265 triệu đồng thiết kế đẹp mắt, động cơ hybrid, bổ sung số sàn rẻ hơn cả Kia MorningGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hatchback hạng B Toyota Yaris 2026 tập trung nâng cấp đáng kể hệ thống thông tin giải trí, đồng thời bổ sung tùy chọn hộp số sàn truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Sản phẩm chăm sóc nhu cầu tế nhị, khó nói của người cao tuổi âm thầm tăng trưởng mạnh mẽGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sự gia tăng nhanh của già hóa dân số Việt Nam đang mở ra một phân khúc tiêu dùng đầy tiềm năng- thị trường sản phẩm cho người già. Đặc biệt, các mặt hàng phục vụ nhu cầu tế nhị của người cao tuổi như tiểu đêm, mất ngủ, da khô, suy giảm thính lực hay răng miệng yếu đang ghi nhận mức tăng trưởng ổn định.
Trải nghiệm xe máy điện giá 14 triệu đồng của Honda thiết kế xinh xắn, động cơ mạnh, đi tối đa 80 km/lần sạc, rẻ hơn xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện của Honda động cơ 1.200W, tốc độ 50 km/h, đi khoảng 80 km/lần sạc, thiết kế nhỏ gọn phù hợp học sinh – sinh viên.