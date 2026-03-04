SUV hạng A hybird giá 295 triệu đồng của KIA siêu tiết kiệm xăng, thiết kế gọn gàng, mở khóa bằng smartphone, rẻ chỉ như Kia Morning cực thích hợp đi trong đô thị

SUV hạng A hybird của KIA siêu tiết kiệm xăng, thiết kế gọn gàng, mở khóa bằng smartphone

Kia Stonic 2026 sử dụng động cơ xăng tăng áp 3 xi-lanh dung tích 1.0L, song được bổ sung hệ thống hybrid nhẹ 48V giúp "xăng ăn như ngửi". Ảnh: Tổng hợp

Điểm nhấn lớn nhất trên Kia Stonic 2026 nằm ở hệ truyền động. Tại thị trường Australia, mẫu SUV đô thị này tiếp tục sử dụng động cơ xăng tăng áp 3 xi-lanh dung tích 1.0L, song được bổ sung hệ thống hybrid nhẹ 48V. Nhờ nâng cấp này, công suất tối đa tăng từ 101 mã lực lên 120 mã lực, trong khi mô-men xoắn duy trì ở mức 172 Nm.

Xe đi kèm tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số ly hợp kép 7 cấp. Đáng chú ý, mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp giảm xuống còn 5,0 lít/100 km, cải thiện đáng kể so với mức 5,4 lít/100 km trước đây.

Kia Stonic 2026 giữ lợi thế về sự linh hoạt với chiều dài 4.165 mm, phù hợp điều kiện giao thông đô thị đông đúc. Khoang hành lý có dung tích 352 lít, trong khi khoảng để chân hàng ghế trước đạt 1.070 mm, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày của nhóm khách hàng trẻ hoặc gia đình nhỏ.

Cách bố trí không gian được tối ưu nhằm đảm bảo sự cơ động khi di chuyển trong phố, đồng thời vẫn đủ thực dụng cho những chuyến đi ngắn cuối tuần.

Mẫu SUV của KIA sở hữu thiết kế nhỏ gọn, phù hợp cho việc di chuyển trong phố. Ảnh: Tổng hợp

Ngoại hình Stonic 2026 được làm mới theo ngôn ngữ thiết kế “Unity of Opposites”. Phần đầu xe nổi bật với hệ thống đèn Star Map Signature Lighting, lưới tản nhiệt tinh chỉnh sắc nét hơn cùng cản trước mang phong cách thể thao.

Ở phía sau, cửa cốp và cụm đèn hậu được thiết kế lại, kết hợp cản sau gọn gàng, tạo tổng thể trẻ trung và hiện đại hơn so với đời cũ.

Kia cũng mở rộng khả năng cá nhân hóa với mâm hợp kim 16 inch hoặc 17 inch (mâm 17 inch dành riêng cho bản GT-Line). Bảng màu ngoại thất bổ sung hai tùy chọn mới là Adventurous Green và Yacht Blue, hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích sự khác biệt.

Bên trong cabin, Stonic 2026 gây ấn tượng với cụm màn hình kép toàn cảnh, gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm cùng kích thước 12,3 inch. Hệ thống điều khiển cảm ứng đa chế độ thay thế phần lớn nút bấm vật lý, cho phép chuyển đổi nhanh giữa điều hòa và giải trí.

Khoang nội thất hiện đại với nhiều công nghệ đáng tiền. Ảnh: Tổng hợp

Ngoài ra, xe được nâng cấp vô-lăng thiết kế mới, cần số tinh chỉnh, bảng táp-lô và bệ trung tâm làm mới trên cả bản tiêu chuẩn lẫn GT-Line. Danh sách tiện nghi đáng chú ý gồm sạc không dây, cổng USB-C, đèn viền nội thất ambient light và nền tảng kết nối Kia Connect.

Đặc biệt, tính năng Digital Key cho phép mở khóa và khởi động xe thông qua smartphone hoặc smartwatch – trang bị vốn thường xuất hiện trên các phân khúc cao hơn.

Cửa sổ trời trên chiếc KIA Stonic. Ảnh: Tổng hợp

Giá bán của Kia Stonic 2026 tại các thị trường

Kia Stonic 2026 được bán tại thị trường Australia có giá khởi điểm từ 28.180 AUD (tương đương khoảng 496 triệu đồng) cho bản S. Phiên bản Sport được niêm yết ở mức 32.290 AUD (khoảng 569 triệu đồng), trong khi bản cao nhất GT-Line có giá 35.740 AUD (xấp xỉ 630 triệu đồng).

Tại Trung Quốc, Mẫu Kia Stonic 2026 cũng chính thức được ra mắt với hai phiên bản cùng mức giá từ 79.800-83.800 Nhân dân tệ (tương đương 295,03-309,82 triệu đồng).

Với mức giá khởi điểm chưa đến 500 triệu đồng nhưng sở hữu hệ truyền động hybrid nhẹ, thiết kế mới cùng danh sách công nghệ phong phú, Kia Stonic 2026 đang nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý trong SUV đô thị, hướng đến nhóm khách hàng đề cao tính tiết kiệm, tiện nghi và trải nghiệm hiện đại.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699





Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.





Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid





Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.