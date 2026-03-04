Nhiều quán ăn ra 'luật riêng' cho các shipper khiến ai cũng thấy ấm lòng

Những ngày gần đây, trên các hội nhóm tài xế, Grab, Shopee food xuất hiện nhiều hình ảnh về các quán ăn đưa ra chính sách "riêng" để hỗ trợ người giao hàng.

Cụ thể, nhiều quán ăn đang chủ động chia sẻ rủi ro với shipper bằng cách cam kết sẽ nhận lại hàng và hoàn trả 100% tiền ứng cho tài xế nếu đơn hàng bị khách từ chối nhận, đồng thời hỗ trợ chỗ nghỉ, thoải mái sử dụng điều hòa, quạt mát, uống nước lọc và sạc điện thoại hoàn toàn miễn phí. Quán còn chuẩn bị sẵn áo mưa để tặng cho những ai lỡ quên mang theo khi trời bất ngờ đổ mưa và còn những ưu đãi riêng khác. Ngay sau khi xuất hiện, những chính sách này được lan truyền rộng rãi trên các hội nhóm tài xế và nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng giao hàng lẫn người dân.

Tại nhiều hàng quán treo biển với nội dung 'ưu đãi' dành cho shipper khiến nhiều người ấm lòng.



Theo anh N.V.C (một người chuyên giao hàng ăn cho ứng dụng Bee tại Hà Nội) chia sẻ, tình trạng khách bom đơn giao đồ ăn không còn là câu chuyện cá biệt với đặc thù nhiều đơn hàng thanh toán COD, không ít tài xế buộc phải tạm ứng tiền trước và khi khách từ chối nhận, phần rủi ro tài chính thường dồn về phía người giao hàng.

"Không chỉ tôi mà rất nhiều anh em giao hàng khách đã không dưới một lần gặp phải tình trạng khách ‘bùng đơn’. Mỗi lần rơi vào hoàn cảnh đó, tài xế chỉ biết thở dài, méo mặt vì hàng không trả được mà khách thì không thể liên hệ, đành ngậm ngùi mang về hoặc cho người khác. Vừa mất tiền, vừa mất công, mất sức, mỗi đơn hàng chỉ nhận được chút tiền công, ngày nào mà bị khách ‘bỏ bom’ thì coi như làm không công", anh C. nói.

Tại Hà Nội, một số quán ăn treo bảng thông báo rõ ràng về việc sẽ hoàn lại toàn bộ tiền ứng cho tài xế trong trường hợp đơn bị bom. Thay vì để shipper tự chịu rủi ro, quán đứng ra xử lý phần hàng hóa và chi phí phát sinh. Không chỉ dừng ở hoàn tiền, một số điểm bán còn hỗ trợ thêm các quyền lợi cơ bản như cho tài xế ngồi nghỉ, sạc điện thoại, uống nước miễn phí trong thời gian chờ đơn. Những hỗ trợ nhỏ này tuy không mang tính bắt buộc nhưng đang dần trở thành điểm cộng vận hành của nhiều quán ăn.

Tại TP.HCM, một số quán ăn khu vực cũng đã áp dụng chính sách thu hồi đơn bị hủy trong ngày và hoàn tiền đầy đủ cho người giao hàng. Thậm chí, nếu phát sinh thiếu món, quán chủ động điều phối người giao bổ sung thay vì yêu cầu tài xế cũ quay lại lấy hàng. Cách xử lý này giúp tiết kiệm thời gian, tối ưu vòng quay đơn và hạn chế tranh chấp.

Trong bối cảnh giao đồ ăn vẫn là kênh doanh thu quan trọng của nhiều quán, mối quan hệ giữa cửa hàng và shipper ngày càng mang tính cộng sinh. Tài xế không chỉ là người vận chuyển mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng. Tình trạng khách bom đơn vốn không mới, nhưng khi tần suất xảy ra cao, rủi ro thường dồn về phía tài xế. Việc quán chủ động nhận lại hàng và hoàn tiền thể hiện sự chia sẻ trách nhiệm trong chuỗi vận hành, đồng thời giúp xây dựng thiện cảm với đội ngũ giao nhận - lực lượng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái giao hàng.

Ngày càng nhiều háng quán ra thêm những chính sách ưu đãi dành riêng cho tài xế giao hàng.

Boom hàng trên Shopee shipper có sao không? Mẹo tránh bị boom hàng Shopee dành cho shipper

Boom hàng là gì?

"Boom hàng" hay "bùng hàng" là thuật ngữ dùng để chỉ việc người mua đặt hàng trực tuyến, ví dụ trên Shopee, nhưng sau đó từ chối nhận hàng hoặc hoàn trả với nhiều lý do. Hành vi này gây ra không ít khó khăn cho cả người bán và shipper, làm ảnh hưởng đến quy trình vận chuyển và kinh doanh.

Boom hàng trên Shopee shipper có sao không?

Nói một cách dễ hiểu, thu nhập của shipper phụ thuộc vào số đơn hàng giao thành công. Nếu đơn hàng không thành công, họ sẽ không được tính doanh thu, đồng thời mất thời gian, chi phí vận chuyển và tiền cước điện thoại.

Trong một số trường hợp, nếu hàng hóa bị hư hỏng hoặc thất lạc do lỗi của shipper, họ sẽ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại đó.

Shipper phải chịu những gì khi bị boom hàng Shopee?

Khi một đơn hàng bị "boom", không chỉ người bán mất đi doanh thu mà shipper và dịch vụ vận chuyển cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực.

Chi phí vô ích: Shipper phải mất thời gian, công sức và chi phí giao hàng mà không thu được khoản thanh toán nào.

Phí phát sinh từ việc hoàn hàng: Nếu hàng bị trả lại, shipper có thể phải gánh thêm chi phí vận chuyển hàng về kho hoặc đến điểm tập kết.

Giảm hiệu suất công việc: Việc quay lại thu hồi hàng hoặc xử lý hoàn trả làm giảm năng suất, khiến shipper mất thêm thời gian không cần thiết.

Lãng phí công sức và thời gian: Dù đã dành thời gian và nỗ lực cho việc giao hàng nhưng shipper cũng không nhận được thù lao khi đơn hàng không thành công.

Cách xử lý khi khách hàng boom hàng Shopee

Nếu khách hàng boom hàng Shopee, người bán có thể tham khảo cách xử lý như sau:

Liên hệ với shipper: Việc nhanh chóng liên hệ với shipper để xác minh tình trạng đơn hàng là bước then chốt. Thông tin đầy đủ và chính xác sẽ hỗ trợ việc giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.

Kiểm tra chi tiết đơn hàng bị hủy: Nắm rõ thông tin đơn hủy trên hệ thống Shopee giúp bạn hiểu rõ tình trạng đơn hàng và các thông tin liên quan, từ đó dễ dàng tương tác với khách hàng và đảm bảo minh bạch trong quy trình xử lý.

Xác minh hàng hoàn lại: Kiểm tra kỹ lưỡng sản phẩm sau khi bị từ chối nhận hàng là điều cần thiết. Hãy đảm bảo hàng hóa còn nguyên vẹn và không bị hư hỏng giúp quá trình hoàn trả diễn ra thuận lợi.

Mẹo tránh bị boom hàng Shopee dành cho shipper

Sau khi đã giải đáp được boom hàng trên Shopee shipper có sao không thì có mẹo nào để giải quyết vấn đề này hay không? Dưới đây là một số mẹo tránh bị boom hàng Shopee dành cho shipper:

Kiểm tra kỹ thông tin khách hàng: Trước khi giao hàng, hãy xem xét hồ sơ cá nhân của khách hàng để đánh giá khả năng giao hàng thành công. Gửi tin nhắn xác nhận đơn hàng nhằm tạo ấn tượng chuyên nghiệp và tăng sự tin cậy.

Cập nhật tình trạng đơn hàng thường xuyên: Luôn theo dõi và cập nhật tình trạng đơn hàng để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Nếu quản lý nhiều đơn hàng, nên sử dụng phần mềm bán hàng miễn phí để theo dõi dễ dàng hơn.

Hạn chế giao đơn lớn cho lần đầu: Với những đơn hàng đầu tiên có số lượng lớn hoặc giá trị cao, hãy cẩn trọng để tránh rủi ro.

Nhận diện khách hàng qua quá trình tư vấn: Đối với khách hàng mới, hãy chú ý kỹ trong quá trình tư vấn để phát hiện dấu hiệu của đơn hàng ảo và xử lý kịp thời.

Liên hệ khi khách từ chối nhận hàng: Trong trường hợp khách từ chối nhận hàng, gọi điện trực tiếp để tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra giải pháp phù hợp.