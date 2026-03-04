Giá bạc hôm nay (4/3): Sau phiên hồi nhẹ, thị trường trong nước biến động nhẹ, biên độ tăng khoảng 1,4 triệu đồng/kg

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá bạc hôm nay (3/3): Sau 'cú' rơi tự do gần 13 triệu đồng/kg trong sáng nay, lực bắt đáy bất ngờ xuất hiện GĐXH - Nếu phiên trước đó, giá bạc trong nước bán ra ở vùng 98 - 100 triệu đồng/kg thì giá bạc hôm nay (3/3) bất ngờ giảm mạnh, có thời điểm giá bán ra lùi về 86 triệu đồng/kg trước khi xuất hiện lực bắt đáy kéo hồi nhẹ vào chiều nay.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay tiếp tục điều chỉnh khi hệ thống Phú Quý dao động quanh vùng 86 – 87 triệu đồng/kg.

Cụ thể, doanh nghiệp này mở phiên sáng ở mức 86,9 triệu đồng/kg.

Qua các nhịp điều chỉnh trong ngày, đến 14h39, giá bán ra được niêm yết ở mức 87,6 triệu đồng/kg (tương đương khoảng 3,288 triệu đồng/lượng), biên độ dao động khoảng 1,8 triệu đồng/kg.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Tương tự, hệ thống Ancarat mở phiên tại vùng 84,7 triệu đồng/kg. Đến chiều cùng ngày, giá bán ra đã nâng lên 86,8 triệu đồng/kg (khoảng 3,289 triệu đồng/lượng), cho thấy đà tăng tương đối rõ so với đầu phiên.

Cùng xu hướng, Sacombank-SBJ đang niêm yết giá bán ra ở mức 90,2 triệu đồng/kg, tăng 1,4 triệu đồng/kg so với giá mở phiên sáng nay ở mức 88,8 triệu đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện được giao dịch quanh ngưỡng 85 USD/oz. Diễn biến của thị trường trong nước vẫn chịu ảnh hưởng nhất định từ xu hướng thế giới, song biên độ dao động đã thu hẹp hơn so với các phiên biến động mạnh trước đó.

Giá bạc của hệ thống Phú Quý chiều nay.

Giá bạc của hệ thống Ancarat chiều nay.

