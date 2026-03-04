Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá vàng hôm nay 4/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji ra sao sau 1 ngày giảm mạnh?

Thứ tư, 10:36 04/03/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC đảo chiều tăng 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức mở cửa hôm nay, lên mức 181,2-184,2 triệu/lượng.

Giá vàng hôm nay 4 / 3: Cập nhật giá vàng SJC , Bảo Tín Minh Châu , Doji - Ảnh 1.Giá vàng hôm nay 3/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm bao nhiêu?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC giảm mạnh tới 1,5 triệu đồng/lượng, rời mốc 190 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 4 / 3: Cập nhật giá vàng SJC , Bảo Tín Minh Châu , Doji - Ảnh 2.

Vàng miếng SJC đảo chiều tăng 1 triệu đồng mỗi lượng

Đến 8h57', giá vàng miếng SJC đảo chiều tăng 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức mở cửa hôm nay, lên mức 181,2-184,2 triệu/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng được điều chỉnh lên mức 180,9-183,9 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức mở cửa hôm nay.

Sáng nay, vàng miếng SJC giảm tới 5 triệu đồng/lượng, xuống mức 180,2-183,2 triệu/lượng (mua vào - bán ra). Vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ giao dịch ở mức giá 179,9-182,9 triệu đồng/lượng cũng giảm 5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Doji được điều chỉnh giảm 5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 180,2-183,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 3/3, giá vàng miếng SJC cũng giảm khá mạnh, mất khoảng 2,7 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 3/3, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 185,2-188,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,7 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Tới cuối giờ chiều ngày 3/3, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 184,9-187,9 triệu đồng/lượng (mua - bán). Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 184-187 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 3,9 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay thế giới

Trong khi đó, giá vàng thế giới sáng 4/3 giao dịch quanh mức 5.150 USD/ounce. Giá vàng thế giới phiên Á đi lên sau khi giảm mạnh vào phiên Mỹ đêm qua. Lúc 8h36' ngày 4/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.143,9 USD/ounce, tăng 108,9 USD so với đêm qua.

Sáng 4/3, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 164,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Trên thế giới, tới 20h30 ngày 3/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.180 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.177 USD/ounce.

Tới 22h ngày 3/3, giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc, tiến sát mốc 5.000 USD/ounce sau những nhịp biến động mạnh trong buổi tối. Vào 21h57 (giờ Việt Nam), vàng rơi nhanh xuống 5.035 USD/ounce rồi bật nhẹ lên 5.050 USD/ounce, tương ứng mức giảm khoảng 5%. Trước đó, lúc 21h47, kim loại quý giao dịch ở 5.066 USD/ounce, thấp hơn 254 USD so với giá mở cửa, tương đương mức giảm 4,79%, cho thấy áp lực bán vẫn chiếm ưu thế.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Giá lăn bánh Kia Morning giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, xứng danh hatchback rẻ nhất phân khúc

Giá lăn bánh Kia Morning giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, xứng danh hatchback rẻ nhất phân khúc

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Kia Morning đang vô cùng hấp dẫn nhờ ưu đãi lớn, tạo ra áp lực không nhỏ cho Hyundai Grand i10 về doanh số.

Trải nghiệm xe máy điện giá 14 triệu đồng của Honda thiết kế xinh xắn, động cơ mạnh, đi tối đa 80 km/lần sạc, rẻ hơn xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Trải nghiệm xe máy điện giá 14 triệu đồng của Honda thiết kế xinh xắn, động cơ mạnh, đi tối đa 80 km/lần sạc, rẻ hơn xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện của Honda động cơ 1.200W, tốc độ 50 km/h, đi khoảng 80 km/lần sạc, thiết kế nhỏ gọn phù hợp học sinh – sinh viên.

Xe máy 100cc huyền thoại giá 17 triệu đồng của Honda thiết kế tuyệt đỉnh, trang bị đẳng cấp, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Wave Alpha, Yamaha Exciter

Xe máy 100cc huyền thoại giá 17 triệu đồng của Honda thiết kế tuyệt đỉnh, trang bị đẳng cấp, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Wave Alpha, Yamaha Exciter

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe máy 100cc côn tay của Honda sở hữu thiết kế tuyệt đỉnh, dễ hút khách hơn Winner R và Yamaha Exciter nhờ mức giá siêu rẻ chỉ 17 triệu đồng.

Trải nghiệm hatchback hạng B Toyota Yaris 2026 giá 265 triệu đồng thiết kế đẹp mắt, động cơ hybrid, bổ sung số sàn rẻ hơn cả Kia Morning

Trải nghiệm hatchback hạng B Toyota Yaris 2026 giá 265 triệu đồng thiết kế đẹp mắt, động cơ hybrid, bổ sung số sàn rẻ hơn cả Kia Morning

Giá cả thị trường - 16 giờ trước

GĐXH - Hatchback hạng B Toyota Yaris 2026 tập trung nâng cấp đáng kể hệ thống thông tin giải trí, đồng thời bổ sung tùy chọn hộp số sàn truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Sản phẩm chăm sóc nhu cầu tế nhị của người cao tuổi âm thầm tăng trưởng như thế nào?

Sản phẩm chăm sóc nhu cầu tế nhị của người cao tuổi âm thầm tăng trưởng như thế nào?

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Sự gia tăng nhanh của già hóa dân số Việt Nam đang mở ra một phân khúc tiêu dùng đầy tiềm năng- thị trường sản phẩm cho người già. Đặc biệt, các mặt hàng phục vụ nhu cầu tế nhị của người cao tuổi như tiểu đêm, mất ngủ, da khô, suy giảm thính lực hay răng miệng yếu đang ghi nhận mức tăng trưởng ổn định.

Giá bạc hôm nay (3/3): Sau 'cú' rơi tự do gần 13 triệu đồng/kg trong sáng nay, lực bắt đáy bất ngờ xuất hiện

Giá bạc hôm nay (3/3): Sau 'cú' rơi tự do gần 13 triệu đồng/kg trong sáng nay, lực bắt đáy bất ngờ xuất hiện

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Nếu phiên trước đó, giá bạc trong nước bán ra ở vùng 98 - 100 triệu đồng/kg thì giá bạc hôm nay (3/3) bất ngờ giảm mạnh, có thời điểm giá bán ra lùi về 86 triệu đồng/kg trước khi xuất hiện lực bắt đáy kéo hồi nhẹ vào chiều nay.

Xe ga 125cc giá 63 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp, trang bị vượt trội SH, rẻ chỉ ngang SH Mode làm xiêu lòng khách mua

Xe ga 125cc giá 63 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp, trang bị vượt trội SH, rẻ chỉ ngang SH Mode làm xiêu lòng khách mua

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc của Honda gây ấn tượng mạnh với thiết kế góc cạnh, thể thao ăn đứt SH Mode, xe còn được trang bị khối động cơ 125cc mạnh mẽ và màn hình kỹ thuật số ‘xịn’ hơn Honda Vision.

Giá xe máy điện Honda giảm sốc chỉ từ 17 triệu đồng, thấp chưa từng thấy, rẻ hơn cả Wave Alpha, cơ hội hiếm có cho người mua

Giá xe máy điện Honda giảm sốc chỉ từ 17 triệu đồng, thấp chưa từng thấy, rẻ hơn cả Wave Alpha, cơ hội hiếm có cho người mua

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Giá xe máy điện của Honda đang được đại lý áp dụng ưu đãi giảm lên đến hơn 5 triệu đồng, nhằm tạo sức hút với khách mua.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Sau Tết, thị trường bất động sản tại 3 phường mới: Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy được hình thành từ quận Hai Bà Trưng cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.

Giá xe SH Mode mới nhất giảm mạnh, thấp chưa từng có, khách đua chốt đơn thay Vision, Lead vì rẻ

Giá xe SH Mode mới nhất giảm mạnh, thấp chưa từng có, khách đua chốt đơn thay Vision, Lead vì rẻ

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá xe SH Mode tại đại lý tiếp tục giảm mạnh, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode sau tết.

Xem nhiều

Giá vàng hôm nay 3/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 3/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC giảm mạnh tới 1,5 triệu đồng/lượng, rời mốc 190 triệu đồng/lượng.

Trải nghiệm xe số 110cc của Honda trang bị đẳng cấp hơn Future, Wave Alpha, phanh CBS có giá bao nhiêu?

Trải nghiệm xe số 110cc của Honda trang bị đẳng cấp hơn Future, Wave Alpha, phanh CBS có giá bao nhiêu?

Giá cả thị trường
Xe ga 125cc giá 63 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp, trang bị vượt trội SH, rẻ chỉ ngang SH Mode làm xiêu lòng khách mua

Xe ga 125cc giá 63 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp, trang bị vượt trội SH, rẻ chỉ ngang SH Mode làm xiêu lòng khách mua

Giá cả thị trường
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất giảm cực sốc tới 51 triệu đồng, rẻ nhất lịch sử phân khúc hạng A, Kia Morning khó so nổi doanh số

Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất giảm cực sốc tới 51 triệu đồng, rẻ nhất lịch sử phân khúc hạng A, Kia Morning khó so nổi doanh số

Giá cả thị trường
Giá bạc hôm nay (3/3): Sau 'cú' rơi tự do gần 13 triệu đồng/kg trong sáng nay, lực bắt đáy bất ngờ xuất hiện

Giá bạc hôm nay (3/3): Sau 'cú' rơi tự do gần 13 triệu đồng/kg trong sáng nay, lực bắt đáy bất ngờ xuất hiện

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top