Giá vàng hôm nay 4/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji ra sao sau 1 ngày giảm mạnh?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC đảo chiều tăng 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức mở cửa hôm nay, lên mức 181,2-184,2 triệu/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Đến 8h57', giá vàng miếng SJC đảo chiều tăng 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức mở cửa hôm nay, lên mức 181,2-184,2 triệu/lượng (mua vào - bán ra).
Tương tự, giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng được điều chỉnh lên mức 180,9-183,9 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức mở cửa hôm nay.
Sáng nay, vàng miếng SJC giảm tới 5 triệu đồng/lượng, xuống mức 180,2-183,2 triệu/lượng (mua vào - bán ra). Vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ giao dịch ở mức giá 179,9-182,9 triệu đồng/lượng cũng giảm 5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.
Tương tự, giá vàng nhẫn tại Doji được điều chỉnh giảm 5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 180,2-183,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 3/3, giá vàng miếng SJC cũng giảm khá mạnh, mất khoảng 2,7 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 3/3, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 185,2-188,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,7 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.
Tới cuối giờ chiều ngày 3/3, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 184,9-187,9 triệu đồng/lượng (mua - bán). Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 184-187 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 3,9 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.
Giá vàng hôm nay thế giới
Trong khi đó, giá vàng thế giới sáng 4/3 giao dịch quanh mức 5.150 USD/ounce. Giá vàng thế giới phiên Á đi lên sau khi giảm mạnh vào phiên Mỹ đêm qua. Lúc 8h36' ngày 4/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.143,9 USD/ounce, tăng 108,9 USD so với đêm qua.
Sáng 4/3, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 164,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Trên thế giới, tới 20h30 ngày 3/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.180 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.177 USD/ounce.
Tới 22h ngày 3/3, giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc, tiến sát mốc 5.000 USD/ounce sau những nhịp biến động mạnh trong buổi tối. Vào 21h57 (giờ Việt Nam), vàng rơi nhanh xuống 5.035 USD/ounce rồi bật nhẹ lên 5.050 USD/ounce, tương ứng mức giảm khoảng 5%. Trước đó, lúc 21h47, kim loại quý giao dịch ở 5.066 USD/ounce, thấp hơn 254 USD so với giá mở cửa, tương đương mức giảm 4,79%, cho thấy áp lực bán vẫn chiếm ưu thế.
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC giảm mạnh tới 1,5 triệu đồng/lượng, rời mốc 190 triệu đồng/lượng.