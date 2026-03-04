Trải nghiệm xe máy điện giá 14 triệu đồng của Honda thiết kế xinh xắn, động cơ mạnh, đi tối đa 80 km/lần sạc, rẻ hơn xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Xe máy điện của Honda bán ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, động cơ mạnh, đi tối đa 80 km/lần sạc

Honda Q1

Phân khúc xe điện giá dưới 15 triệu đồng tại Việt Nam tiếp tục ghi nhận sự góp mặt của Honda Q1 (còn gọi là V-Sun Q1), mẫu xe được nhập khẩu thông qua các đại lý tư nhân.

Dù không phải sản phẩm phân phối chính hãng của Honda Việt Nam, Q1 vẫn tạo được sức hút nhờ thiết kế tối giản, động cơ 1.200W và cấu hình đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày.

Honda Q1 sở hữu kiểu dáng tối giản, không quá hầm hố như nhiều mẫu xe điện thể thao trên thị trường. Kích thước gọn gàng cùng các đường nét bo tròn giúp xe phù hợp với môi trường đô thị đông đúc.

Khung xe được làm từ hợp kim cao cấp, phủ sơn tĩnh điện màu đen nhằm tăng độ bền và hạn chế gỉ sét sau thời gian dài sử dụng. Nhờ bộ khung chắc chắn, xe có thể chịu tải trọng tối đa lên tới khoảng 200 kg – mức khá cao so với nhiều mẫu xe điện phổ thông.

Honda Q1 sở hữu kiểu dáng tối giản

Q1 có trọng lượng khoảng 94 kg, nặng hơn nhiều mẫu xe điện 70–80 kg trên thị trường. Tuy nhiên, trọng lượng này góp phần tạo cảm giác đầm chắc khi vận hành. Xe có nhiều tùy chọn màu sắc như đen, đỏ, trắng, vàng, xanh… với hai kiểu sơn bóng và sơn nhám. Công nghệ sơn nhiều lớp giúp màu sắc bền và hạn chế bong tróc.

Sàn để chân được thiết kế rộng, có các điểm gờ chống trơn trượt. Cốp xe đủ chứa mũ bảo hiểm nửa đầu cùng một số vật dụng cá nhân.

Honda Q1 được trang bị động cơ điện công suất 1.200W đặt ở bánh sau. So với nhiều mẫu xe điện không yêu cầu bằng lái chỉ sử dụng động cơ 800W, mức công suất này mang lại khả năng tăng tốc và vận hành mạnh mẽ hơn.

Theo thông số công bố, xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 50 km/h và di chuyển quãng đường lên tới 80 km sau mỗi lần sạc đầy. Đây là phạm vi phù hợp cho nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển nội thành trong 2–3 ngày.

Honda Q1 được trang bị động cơ điện công suất 1.200W

Động cơ đạt tiêu chuẩn chống nước IPX7 cho phép vận hành ổn định trong điều kiện mưa hoặc đường ướt. Hệ thống phanh đĩa trước kết hợp phanh sau giúp tăng hiệu quả hãm tốc, đặc biệt khi phanh gấp. Lốp không săm kích thước 80/100-10 mang lại độ bám đường tốt hơn và hạn chế rủi ro khi cán phải vật nhọn.

Hệ thống treo gồm phuộc trước ống lồng và giảm xóc lò xo trụ phía sau tích hợp giảm chấn thủy lực, hỗ trợ xe vận hành êm ái khi đi qua gờ giảm tốc hoặc ổ gà.





Một điểm đáng chú ý trên Honda Q1 là cụm đèn pha tròn dạng thấu kính lồi.

Một điểm đáng chú ý trên Honda Q1 là cụm đèn pha tròn dạng thấu kính lồi. Xe sử dụng bóng Xenon cho khả năng chiếu sáng tốt, kết hợp hai chế độ chiếu xa – gần. Hệ thống xi nhan và đèn hậu sử dụng bóng LED, giúp tiết kiệm điện năng và tăng độ bền.

Tay lái được thiết kế vừa tầm với các cụm công tắc bố trí khoa học. Bảng đồng hồ điện tử hiển thị các thông số cơ bản như vận tốc, quãng đường và mức pin.

Xe sử dụng ắc quy thay vì pin lithium. Với cấu hình này, thời gian sạc thường kéo dài hơn nhưng chi phí đầu tư ban đầu thấp hơn. Người dùng có thể sạc xe qua đêm để đảm bảo đủ năng lượng cho ngày hôm sau.

Giá xe máy điện Honda Q1

Với mức giá 13,8 triệu đồng, Honda Q1 nằm trong nhóm xe điện dễ tiếp cận tại Việt Nam. Mẫu xe này phù hợp với người dùng cần phương tiện cơ bản, có công suất tương đối mạnh và quãng đường đủ dài cho nhu cầu hằng ngày.

Dù không được phân phối chính hãng, Q1 vẫn tạo sức hút nhờ thiết kế gọn gàng, động cơ 1.200W và tốc độ tối đa 50 km/h. Tuy nhiên, người mua cần cân nhắc yếu tố bảo hành và hậu mãi khi lựa chọn sản phẩm nhập khẩu qua đại lý tư nhân.

Trong bối cảnh thị trường xe điện ngày càng cạnh tranh, những mẫu xe giá mềm, cấu hình đủ dùng như Honda Q1 tiếp tục là lựa chọn đáng cân nhắc cho nhóm khách hàng trẻ và người dùng đô thị.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện VinFast Motio: 12 triệu đồng

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast. Ảnh: VF

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast, vừa ra mắt đầu năm 2025 với giá khoảng 12 triệu đồng. Ưu điểm của mẫu xe này là thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Xe sử dụng động cơ 1.500W, không yêu cầu bằng lái nên phù hợp cho các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên đi học hoặc di chuyển trong thành phố.

Motio có tốc độ tối đa 49 km/h, sử dụng ắc quy cho quãng đường di chuyển khoảng 78 km mỗi lần sạc đầy. Do là xe cỡ nhỏ, cốp đựng đồ của Motio chỉ 22 lít, đủ đựng những vật dụng cơ bản. Ngoài ra, mẫu xe giá rẻ của VinFast có màn hình HMI 4,5″, phanh đĩa trước và tang trống sau.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.