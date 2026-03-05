Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 5 – 8/3/2026: Cúp điện hơn 8 tiêng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cà Mau
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 5 – 8/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 5 – 8/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 5 – 8/3/2026
Lịch cúp điện Tân Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 – 8/3/2026.
Lịch cúp điện Cái Nước
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 – 8/3/2026.
Lịch cúp điện Năm Căn
KHU VỰC: Một phần ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/03/2026 đến 09:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hàng Vịnh, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/03/2026 đến 09:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/03/2026 đến 10:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 05/03/2026 đến 11:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hàng Vịnh, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 05/03/2026 đến 11:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/03/2026 đến 14:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 05/03/2026 đến 15:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Lớn Ngoài, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 05/03/2026 đến 15:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Hội, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 16:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/03/2026 đến 09:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/03/2026 đến 10:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Tắc, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/03/2026 đến 10:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/03/2026 đến 11:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Tắc, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/03/2026 đến 11:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/03/2026 đến 14:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Tắc, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/03/2026 đến 14:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 06/03/2026 đến 15:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Truyền Huấn, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 06/03/2026 đến 15:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trần Văn Thời
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 – 8/3/2026.
Lịch cúp điện U Minh
KHU VỰC: Một phần xã Khánh An tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,2MW.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/03/2026 đến 16:00:00 ngày 08/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đầm Dơi
KHU VỰC: Xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/03/2026 đến 17:00:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/03/2026 đến 17:00:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 2,5, ấp Tân Long B, xã Đầm Dơi, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/03/2026 đến 17:00:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Hòa; ấp Thuận Phước, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/03/2026 đến 16:00:00 ngày 08/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thới Bình
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 – 8/3/2026.
Lịch cúp điện Phú Tân
KHU VỰC: Một phần khách hàng Một phần ấp Má Tám xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/03/2026 đến 16:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khách hàng ấp Đường Cày, xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/03/2026 đến 14:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khách hàng ấp Dân Quân, ấp Rạch Láng , xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Ma
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/03/2026 đến 10:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khách hàng Ấp Cái Nước Biển, xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/03/2026 đến 13:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khách hàng Ấp Cái Nước Biển, xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/03/2026 đến 16:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển
KHU VỰC: Một phần ấp Kênh Một, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 16:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cồn Cát, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 16:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 16:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp: Rạch Lùm, Tam Hiệp, Rạch Gốc B, Rạch Gốc A, Kênh Một, Kênh Huế, Kiến Vàng, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/03/2026 đến 13:00:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Tiến, ấp Ông Như, xã Tân Ân; Một phần ấp Xẻo Lá, ấp Tắc Biển, ấp Xẻo Ngay, ấp Xưởng Tiện, ấp Đồng Khởi, ấp Cây Phước, ấp Biện Nhạn, ấp Nhưng Miên, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/03/2026 đến 16:00:00 ngày 08/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
