Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 5 – 8/3/2026: Cúp điện hơn 8 tiêng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện An Giang thứ Hai ngày 2/3/2026: Những khu vực nào sẽ nằm trong danh sách mất điện? GĐXH - Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 2/3/2026 một số nơi thuộc khu vực An Giang sẽ bị mất điện.

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 5 – 8/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 5 – 8/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 5 – 8/3/2026

Lịch cúp điện Tân Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 – 8/3/2026.

Lịch cúp điện Cái Nước

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 – 8/3/2026.

Lịch cúp điện Năm Căn





KHU VỰC: Một phần ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/03/2026 đến 09:30:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hàng Vịnh, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/03/2026 đến 09:30:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/03/2026 đến 10:30:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 05/03/2026 đến 11:30:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hàng Vịnh, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 05/03/2026 đến 11:30:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/03/2026 đến 14:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 05/03/2026 đến 15:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Lớn Ngoài, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 05/03/2026 đến 15:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Hội, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 16:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/03/2026 đến 09:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/03/2026 đến 10:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Tắc, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/03/2026 đến 10:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/03/2026 đến 11:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Tắc, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/03/2026 đến 11:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/03/2026 đến 14:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Tắc, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/03/2026 đến 14:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 06/03/2026 đến 15:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Truyền Huấn, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 06/03/2026 đến 15:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trần Văn Thời

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 – 8/3/2026.

Lịch cúp điện U Minh





KHU VỰC: Một phần xã Khánh An tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,2MW.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/03/2026 đến 16:00:00 ngày 08/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đầm Dơi





KHU VỰC: Xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/03/2026 đến 17:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/03/2026 đến 17:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 2,5, ấp Tân Long B, xã Đầm Dơi, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/03/2026 đến 17:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Hòa; ấp Thuận Phước, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/03/2026 đến 16:00:00 ngày 08/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thới Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 – 8/3/2026.

Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Một phần khách hàng Một phần ấp Má Tám xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/03/2026 đến 16:30:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khách hàng ấp Đường Cày, xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/03/2026 đến 14:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khách hàng ấp Dân Quân, ấp Rạch Láng , xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Ma

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/03/2026 đến 10:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khách hàng Ấp Cái Nước Biển, xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/03/2026 đến 13:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khách hàng Ấp Cái Nước Biển, xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/03/2026 đến 16:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển





KHU VỰC: Một phần ấp Kênh Một, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 16:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cồn Cát, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 16:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 16:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp: Rạch Lùm, Tam Hiệp, Rạch Gốc B, Rạch Gốc A, Kênh Một, Kênh Huế, Kiến Vàng, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/03/2026 đến 13:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Tiến, ấp Ông Như, xã Tân Ân; Một phần ấp Xẻo Lá, ấp Tắc Biển, ấp Xẻo Ngay, ấp Xưởng Tiện, ấp Đồng Khởi, ấp Cây Phước, ấp Biện Nhạn, ấp Nhưng Miên, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/03/2026 đến 16:00:00 ngày 08/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện