Thị trường shophouse tại các xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân (Hà Nội) biến động như nào đầu năm 2026
GĐXH - Hiện nay, số lượng nhà phố thương mại được rao bán sôi nổi nhất khu vực huyện Thanh Trì cũ lại tập trung tại các xã Thanh Liệt và Tân Triêu (cũ), tức là các khu vực đã sáp nhập vào các phường Hà Đông, Định Công, Khương Đình và Thanh Liệt.
Diễn biến giá nhà phố thương mại tại huyện Thanh Trì cũ
Ghi nhận tại thời điểm tháng 1/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, lượng thông tin rao bán nhà phố thương mại (hay còn gọi là shophouse) trên địa bàn huyện Thanh Trì cũ không quá rầm rộ, tập trung chủ yếu tại khu vực xã Thanh Liệt và Tân Triều (cũ), tức là các khu vực đã sáp nhập vào các phường Hà Đông, Định Công, Khương Đình, Thanh Liệt, Phú Lương và Kiến Hưng. Giá nhà phố thương mại tại đây dao động phổ biến từ 80 đến hơn 400 triệu đồng/m2.
Đơn cử có thể kể đến căn nhà phố thương mại, thiết kế 6 tầng, rộng 117m2 tại dự án Rue De Charme, 168 đường Nguyễn Xiển, xã Tân Triều huyện Thanh Trì cũ, nay được sáp nhập vào phường Khương Đình hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 49,5 tỷ đồng, tương đương 423,08 triệu đồng/m2.
Căn shophouse 2 mặt tiền, rộng 81m2 tại dự án Palmy Biztown, đường Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì cũ, nay thuộc phường Định Công hiện cũng đang được rao bán với giá 7,5 tỷ đồng, tương đương 92,59 triệu đồng/m2.
Hiện nay, khu vực các xã mới được sáp nhập từ huyện Thanh Trì cũ bao gồm xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân lượng thông tin nhà phố thương mại rao bán rất ít, tuy nhiên giá bán cũng không hề rẻ. Đơn cử có thể kể đến căn shophouse tại chân đế chung cư Tecco Diamond, xã Thanh Trì (tức xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì cũ) hiện đang được rao bán với giá 12,58 tỷ đồng, tương đương 85 triệu đồng/m2.
5 xã mới của huyện Thanh Trì sau sáp nhập
1. Xã Thanh Trì
Hiện nay, xã Thanh Trì được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Văn Điển, xã Ngũ Hiệp và xã Vĩnh Quỳnh, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Yên Mỹ, một phần diện tích tự nhiên của xã Duyên Hà, phần còn lại của xã Tứ Hiệp thuộc huyện Thanh Trì và phần còn lại của phường Yên Sở, quận Hoàng Mai cũ.
2. Xã Đại Thanh
Xã Đại Thanh được hình thành trên cơ sở sắp xếp phần còn lại của xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì), phần còn lại của xã Hữu Hòa, phần còn lại của phường Kiến Hưng (quận Hà Đông cũ), phần còn lại của thị trấn Văn Điển và phần còn lại của xã Tả Thanh Oai, phần còn lại của xã Vĩnh Quỳnh huyện Thanh Trì cũ.
3. Xã Nam Phù
Hiện nay xã Nam Phù được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Vạn Phúc, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Liên Ninh và xã Ninh Sở, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Đông Mỹ, một phần diện tích tự nhiên của xã Duyên Thái và phần còn lại của các xã Ngũ Hiệp, Yên Mỹ, Duyên Hà thuộc huyện Thanh Trì.
4. Xã Ngọc Hồi
Xã Ngọc Hồi sau sắp nhập được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Ngọc Hồi, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Duyên Thái, Đại Áng, Khánh Hà và phần còn lại của xã Liên Ninh thuộc huyện Thanh Trì cũ.
5. Xã Hồng Vân
Hiện nay xã Hồng Vân được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, dân số xã Đông Mỹ (thuộc huyện Thanh Trì cũ), toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Hà Hồi, Hồng Vân, Liên Phương, Vân Tảo thuộc huyện Thường Tín, phần còn lại của xã Duyên Thái, phần còn lại của xã Ninh Sở thuộc huyện Thường Tín.
