Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội: Giá nhà mặt phố tại các xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh tăng nhiệt tháng 3/2026

Thứ sáu, 13:25 13/03/2026 | Giá cả thị trường
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 3 xã mới: Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh được hình thành từ huyện Đan Phượng cũ cũng thiết lập mặt bằng giá mới.

Giá nhà mặt phố tại 3 xã mới thuộc huyện Đan Phượng cũ tăng nóng

Tại thời điểm tháng 3/2026, ghi nhận trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, giá  nhà mặt phố tại khu vực 3 xã mới tại huyện Đan Phượng cũ đã thiết lập mặt bằng mới dao động từ 100 đến gần 300 triệu đồng/m2.

Đơn cử có thể kể đến tòa nhà mặt phố thiết kế 3 tầng, rộng 115m2, mặt tiền 4,5m tại xã Đan Phượng (tức xã Song Phượng, huyện Đan Phượng cũ) hiện đang được rao bán với giá 21 tỷ đồng, tương đương 182,61 triệu đồng/m2.

Căn nhà mặt phố rộng 100m2 nằm trên đường Tỉnh lộ 417, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, nay thuộc xã Liên Minh, thành phố Hà Nội mới hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 12,5 tỷ đồng, tương đương 125 triệu đồng/m2.

Nằm trên mặt phố Cầu Kênh, xã Ô Diên (tức xã Tân Lập, huyện Đan Phượng cũ) căn nhà thiết kế 6 tầng, rộng 30m2, mặt tiền 3,9m từng được rao bán với giá 8,2 tỷ đồng, tương đương 273,33 triệu đồng/m2.

Như vậy hiện nay, cùng chung với tốc độ tăng  giá nhà đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, giá nhà mặt phố tại địa bàn 3 xã mới được sáp nhập từ huyện Đan Phượng cũ hiện đang ở ngưỡng khá cao.

3 xã mới được sáp nhập từ huyện Đan Phượng

1.Xã Đan Phượng

Hiện nay, xã Đan Phượng được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Phùng và các xã Đồng Tháp, Song Phượng, Thượng Mỗ, Đan Phượng thuộc huyện Đan Phượng cũ.

2.Xã Ô Diên

Sau sáp nhập, xã Ô Diên được hình thành từ việc hợp nhất từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hạ Mỗ, xã Tân Hội, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của các xã Liên Hà, Hồng Hà, Liên Hồng, Liên Trung (huyện Đan Phượng), một phần diện tích tự nhiên của xã Văn Khê (huyện Mê Linh cũ), phần còn lại của phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) và phần còn lại của xã Tân Lập (huyện Đan Phượng cũ).

3.Xã Liên Minh

Xã Liên Minh hiện nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Phương Đình, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của các xã Trung Châu, Thọ Xuân và Thọ An (huyện Đan Phượng cũ), một phần diện tích tự nhiên của xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng cũ) và xã Tiến Thịnh (huyện Mê Linh cũ).

Hà Nội: Giá nhà mặt phố tại các xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh tăng nhiệt tháng 3/2026 - Ảnh 1.Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại các xã Đan Phượng, Liên Minh và Ô Diên diễn ra trong tháng 3/2026

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường đất ở tại 3 xã mới: Đan Phượng, Liên Minh và Ô Diên được hình thành từ huyện Đan Phượng cũ liên tục ấm nóng.

Hà Nội: Giá nhà mặt phố tại các xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh tăng nhiệt tháng 3/2026 - Ảnh 2.Hà Nội: Xe Robot 'tham chiến', dập tắt vụ cháy kho xưởng rộng 2.000m² tại Đan Phượng

GĐXH - Tối 10/1, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã kịp thời khống chế một vụ hỏa hoạn lớn tại một kho xưởng ở xã Đan Phượng, bảo vệ an toàn cho hàng chục nghìn mét vuông nhà xưởng lân cận.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại các xã Đan Phượng, Liên Minh và Ô Diên diễn ra trong tháng 3/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại các xã Đan Phượng, Liên Minh và Ô Diên diễn ra trong tháng 3/2026

Hà Nội: Xe Robot 'tham chiến', dập tắt vụ cháy kho xưởng rộng 2.000m² tại Đan Phượng

Hà Nội: Xe Robot 'tham chiến', dập tắt vụ cháy kho xưởng rộng 2.000m² tại Đan Phượng

Diễn biến giá đất nền tại Đan Phượng, Hà Nội những ngày đầu năm mới 2025

Diễn biến giá đất nền tại Đan Phượng, Hà Nội những ngày đầu năm mới 2025

Hà Nội: Cháy lớn khu xưởng sản xuất đồ gỗ ở Đan Phượng

Hà Nội: Cháy lớn khu xưởng sản xuất đồ gỗ ở Đan Phượng

Hà Nội: Chập điện khoang máy ô tô gây cháy cả gara ở Đan Phượng

Hà Nội: Chập điện khoang máy ô tô gây cháy cả gara ở Đan Phượng

Cùng chuyên mục

Giá bạc hôm nay (13/3): Thị trường trong nước tiếp tục giảm mạnh, giá bán giảm còn 85 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (13/3): Thị trường trong nước tiếp tục giảm mạnh, giá bán giảm còn 85 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 29 phút trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp đà giảm mạnh. Sau khi mở phiên quanh vùng 87 triệu đồng/kg, giá nhanh chóng lùi về vùng 85 triệu đồng/kg, với biên độ giảm khoảng hơn 2 triệu đồng/kg.

Tỷ giá USD hôm nay ngày 13/3: Thế giới tăng vọt, 'chợ đen' trong nước bất ngờ hạ nhiệt

Tỷ giá USD hôm nay ngày 13/3: Thế giới tăng vọt, 'chợ đen' trong nước bất ngờ hạ nhiệt

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Sáng nay (13/3), thị trường ngoại tệ ghi nhận những diễn biến trái chiều. Trong khi đồng bạc xanh trên thế giới tiếp tục đà tăng giá phiên thứ ba liên tiếp, tỷ giá USD tại thị trường tự do trong nước lại có dấu hiệu giảm mạnh.

Giá lăn bánh Honda City giảm sâu, rẻ chưa từng có, chỉ ngang xe hạng A, đua doanh số với Hyundai Accent, Toyota Vios

Giá lăn bánh Honda City giảm sâu, rẻ chưa từng có, chỉ ngang xe hạng A, đua doanh số với Hyundai Accent, Toyota Vios

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Honda City hấp dẫn ở thời điểm giữa tháng 3/2026, đủ sức cạnh tranh với Hyundai Accent và Toyota Vios.

Giá vàng hôm nay 13/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 13/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tiếp tục suy yếu, giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng ngay khi mở đầu phiên sáng.

Giá iPhone 15 Plus rẻ chưa từng có, màn hình lớn, pin khỏe, hấp dẫn hơn iPhone 17e, được khách Việt ưa chuộng

Giá iPhone 15 Plus rẻ chưa từng có, màn hình lớn, pin khỏe, hấp dẫn hơn iPhone 17e, được khách Việt ưa chuộng

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - iPhone 15 Plus với màn Dynamic Island, camera kép, giá rẻ lại được khách Việt ưa chuộng hơn hẳn.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại các xã Đan Phượng, Liên Minh và Ô Diên diễn ra trong tháng 3/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại các xã Đan Phượng, Liên Minh và Ô Diên diễn ra trong tháng 3/2026

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường đất ở tại 3 xã mới: Đan Phượng, Liên Minh và Ô Diên được hình thành từ huyện Đan Phượng cũ liên tục ấm nóng.

SUV cỡ nhỏ giá 254 triệu đồng chạy xa tới 410km/lần sạc, nội thất công nghệ màn hình lớn, rẻ hơn Kia Morning về Việt Nam sẽ có giá ra sao?

SUV cỡ nhỏ giá 254 triệu đồng chạy xa tới 410km/lần sạc, nội thất công nghệ màn hình lớn, rẻ hơn Kia Morning về Việt Nam sẽ có giá ra sao?

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - SUV cỡ nhỏ sẽ ra mắt tại Việt Nam vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 tới, với giá dự kiến từ khoảng 500 triệu đồng.

Xe ga 125cc giá 53 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, trang bị đẳng cấp vượt tầm, rẻ hơn Air Blade

Xe ga 125cc giá 53 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, trang bị đẳng cấp vượt tầm, rẻ hơn Air Blade

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc hứa hẹn sẽ ‘gây sốt’ nhờ thiết kế đẹp mắt hơn Honda SH Mode và Vision, kèm theo loạt trang bị khá ấn tượng.

Trải nghiệm xe máy điện Honda giá 13,8 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế đẹp, trang bị tiện lợi vượt tầm giá, rẻ hơn cả Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Trải nghiệm xe máy điện Honda giá 13,8 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế đẹp, trang bị tiện lợi vượt tầm giá, rẻ hơn cả Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện Honda vận hành êm ái và giá gần 14 triệu giúp mẫu xe điện này trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc phổ thông.

Hà Nội: Căn hộ studio tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy rao bán rầm rộ, giá vượt ngưỡng 3 tỷ đồng

Hà Nội: Căn hộ studio tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy rao bán rầm rộ, giá vượt ngưỡng 3 tỷ đồng

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Loại hình căn hộ studio tại các phường mới Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) đang thu hút sự quan tâm lớn trên thị trường bất động sản. Dù diện tích nhỏ, chỉ khoảng 25-50m², nhưng giá nhà tại phân khúc này hiện đã vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.

Xem nhiều

Trải nghiệm xe máy điện Honda giá 13,8 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế đẹp, trang bị tiện lợi vượt tầm giá, rẻ hơn cả Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Trải nghiệm xe máy điện Honda giá 13,8 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế đẹp, trang bị tiện lợi vượt tầm giá, rẻ hơn cả Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện Honda vận hành êm ái và giá gần 14 triệu giúp mẫu xe điện này trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc phổ thông.

Giá vàng hôm nay 12/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 12/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường
SUV hạng C giá 500 triệu đồng sánh ngang Mazda CX-5 đẹp long lanh, chạy xa tới 710km/lần sạc, pin độc quyền BYD, mắt thần 5.0 rẻ ngang xe hạng A Kia Sonet

SUV hạng C giá 500 triệu đồng sánh ngang Mazda CX-5 đẹp long lanh, chạy xa tới 710km/lần sạc, pin độc quyền BYD, mắt thần 5.0 rẻ ngang xe hạng A Kia Sonet

Giá cả thị trường
Hà Nội: Toà chung cư mini tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy được nhiều nhà đầu tư săn đón tháng 3/2026

Hà Nội: Toà chung cư mini tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy được nhiều nhà đầu tư săn đón tháng 3/2026

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 13/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 13/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top