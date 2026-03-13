Hà Nội: Giá nhà mặt phố tại các xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh tăng nhiệt tháng 3/2026
GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 3 xã mới: Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh được hình thành từ huyện Đan Phượng cũ cũng thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá nhà mặt phố tại 3 xã mới thuộc huyện Đan Phượng cũ tăng nóng
Tại thời điểm tháng 3/2026, ghi nhận trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, giá nhà mặt phố tại khu vực 3 xã mới tại huyện Đan Phượng cũ đã thiết lập mặt bằng mới dao động từ 100 đến gần 300 triệu đồng/m2.
Đơn cử có thể kể đến tòa nhà mặt phố thiết kế 3 tầng, rộng 115m2, mặt tiền 4,5m tại xã Đan Phượng (tức xã Song Phượng, huyện Đan Phượng cũ) hiện đang được rao bán với giá 21 tỷ đồng, tương đương 182,61 triệu đồng/m2.
Căn nhà mặt phố rộng 100m2 nằm trên đường Tỉnh lộ 417, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, nay thuộc xã Liên Minh, thành phố Hà Nội mới hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 12,5 tỷ đồng, tương đương 125 triệu đồng/m2.
Nằm trên mặt phố Cầu Kênh, xã Ô Diên (tức xã Tân Lập, huyện Đan Phượng cũ) căn nhà thiết kế 6 tầng, rộng 30m2, mặt tiền 3,9m từng được rao bán với giá 8,2 tỷ đồng, tương đương 273,33 triệu đồng/m2.
Như vậy hiện nay, cùng chung với tốc độ tăng giá nhà đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, giá nhà mặt phố tại địa bàn 3 xã mới được sáp nhập từ huyện Đan Phượng cũ hiện đang ở ngưỡng khá cao.
3 xã mới được sáp nhập từ huyện Đan Phượng
1.Xã Đan Phượng
Hiện nay, xã Đan Phượng được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Phùng và các xã Đồng Tháp, Song Phượng, Thượng Mỗ, Đan Phượng thuộc huyện Đan Phượng cũ.
2.Xã Ô Diên
Sau sáp nhập, xã Ô Diên được hình thành từ việc hợp nhất từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hạ Mỗ, xã Tân Hội, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của các xã Liên Hà, Hồng Hà, Liên Hồng, Liên Trung (huyện Đan Phượng), một phần diện tích tự nhiên của xã Văn Khê (huyện Mê Linh cũ), phần còn lại của phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) và phần còn lại của xã Tân Lập (huyện Đan Phượng cũ).
3.Xã Liên Minh
Xã Liên Minh hiện nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Phương Đình, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của các xã Trung Châu, Thọ Xuân và Thọ An (huyện Đan Phượng cũ), một phần diện tích tự nhiên của xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng cũ) và xã Tiến Thịnh (huyện Mê Linh cũ).
