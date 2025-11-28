Sở Xây dựng vừa báo cáo UBND TP Hà Nội đánh giá hiệu quả của phương án thí điểm hạn chế ô tô trên 16 chỗ hoạt động trong khung giờ cao điểm trên các tuyến đường thuộc phố cổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm từ tháng 3 đến tháng 8/2025.

Hà Nội tiếp tục cấm ô tô trên 16 chỗ vào phố cổ trong giờ cao điểm.

Theo Sở Xây dựng, việc hạn chế ô tô trên 16 chỗ hoạt động vào giờ cao điểm (khung giờ 6h30 - 8h30 và 16h30 - 18h30) đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân và du khách. Các phương tiện cơ bản chấp hành không di chuyển vào phố cấm.

Do vậy, giao thông trong khu vực phố cổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm đã thông thoáng, cơ bản không còn hiện tượng xung đột, ùn tắc giao thông nghiêm trọng vào giờ cao điểm.

“Phương án thí điểm đã đạt được mục tiêu giảm ách tắc giao thông, tạo được không gian văn minh, thân thiện cho du khách”, báo cáo của Sở Xây dựng nêu.

Do vậy, Sở Xây dựng tiếp tục có văn bản đề xuất UBND TP Hà Nội cho phép hạn chế ô tô trên 16 chỗ hoạt động ở phố cổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm trong giờ cao điểm. Giao liên ngành giao thông và phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam nghiên cứu, mở rộng phạm vi cấm ô tô trên 16 chỗ.

Trước đề xuất của Sở Xây dựng, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chấp thuận phương án hạn chế ô tô trên 16 chỗ hoạt động trong khu vực phố cổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Thành phố giao ngành giao thông xây dựng phương án phân luồng, bố trí các điểm trung chuyển phù hợp, hạn chế ảnh hưởng đến du lịch.