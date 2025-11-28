Hà Nội tiếp tục cấm ô tô trên 16 chỗ vào phố cổ trong giờ cao điểm
UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận tiếp tục triển khai phương án hạn chế ô tô trên 16 chỗ lưu thông trong khu vực phố cổ và quanh hồ Hoàn Kiếm vào giờ cao điểm, theo đề xuất của Sở Xây dựng.
Sở Xây dựng vừa báo cáo UBND TP Hà Nội đánh giá hiệu quả của phương án thí điểm hạn chế ô tô trên 16 chỗ hoạt động trong khung giờ cao điểm trên các tuyến đường thuộc phố cổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm từ tháng 3 đến tháng 8/2025.
Theo Sở Xây dựng, việc hạn chế ô tô trên 16 chỗ hoạt động vào giờ cao điểm (khung giờ 6h30 - 8h30 và 16h30 - 18h30) đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân và du khách. Các phương tiện cơ bản chấp hành không di chuyển vào phố cấm.
Do vậy, giao thông trong khu vực phố cổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm đã thông thoáng, cơ bản không còn hiện tượng xung đột, ùn tắc giao thông nghiêm trọng vào giờ cao điểm.
“Phương án thí điểm đã đạt được mục tiêu giảm ách tắc giao thông, tạo được không gian văn minh, thân thiện cho du khách”, báo cáo của Sở Xây dựng nêu.
Do vậy, Sở Xây dựng tiếp tục có văn bản đề xuất UBND TP Hà Nội cho phép hạn chế ô tô trên 16 chỗ hoạt động ở phố cổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm trong giờ cao điểm. Giao liên ngành giao thông và phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam nghiên cứu, mở rộng phạm vi cấm ô tô trên 16 chỗ.
Trước đề xuất của Sở Xây dựng, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chấp thuận phương án hạn chế ô tô trên 16 chỗ hoạt động trong khu vực phố cổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Thành phố giao ngành giao thông xây dựng phương án phân luồng, bố trí các điểm trung chuyển phù hợp, hạn chế ảnh hưởng đến du lịch.
Những con giáp nói dối cao thủ: Khéo đến mức khó ai phát hiệnĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sở hữu khả năng ăn nói cực kỳ linh hoạt, lời nói mềm mại, thuyết phục và đôi khi còn khiến người khác tin tưởng tuyệt đối.
Dự báo biến đổi con giáp Mão tháng 10 âm lịch 2025: Cơ hội và thách thứcĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo những biến động về các phương diện của con giáp Mão trong tháng 10 âm lịch 2025 dưới đây. Bạn có thể tham khảo để chủ động trước mọi vận hạn và hành động quyết liệt cho những vận may trong tháng này.
Tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trái phép trên đất dự án Yên Hòa vẫn 'sáng đèn': Công ty điện lực nói gì?Đời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Dù đã bị UBND phường Yên Hòa (TP Hà Nội) ra "tối hậu thư" yêu cầu dẹp bỏ trước ngày 25/11, tổ hợp công trình vi phạm trên lô đất C2 vẫn ngang nhiên hoạt động. Đáng chú ý, dù chính quyền đã đề nghị ngừng cấp điện, các công trình này vẫn "sáng đèn", hoạt động nhộn nhịp.
Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêmĐời sống - 9 giờ trước
Đất nứt sâu, đường trồi sụt, nhiều căn nhà bị xé toạc và vỡ nát, khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk phải khẩn cấp rời đi trong đêm để bảo đảm an toàn.
Sông Đà cạn nước, lộ cảnh hiếm gặp dưới hạ lưu thủy điện Hòa BìnhĐời sống - 14 giờ trước
Mực nước sông Đà giảm sâu đã làm lộ ra những cồn cát lớn giữa dòng. Khung cảnh sông nước trở nên hoang sơ, lạ mắt dưới hạ lưu thủy điện Hòa Bình.
Tháng sinh Âm lịch của người có năng lực xuất chúngĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Trong số 12 tháng, có 3 tháng Âm lịch đặc biệt được xem là "điểm vàng" tạo nên những con người trí tuệ sắc bén, bản lĩnh kiên cường và năng lực vượt trội, sớm muộn cũng đạt được sự nghiệp ổn định và cuộc sống phú quý.
Đáp ứng đầy đủ các loại giấy tờ bắt buộc này, người dân mới được đăng ký thường trúĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Để chuẩn bị hồ sơ đăng ký thường trú người dân cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ gì theo quy định của Luật Cư trú 2020? Dưới đây là các loại giấy tờ cụ thể, người dân nên tham khảo.
3 con giáp có sức hấp dẫn trời sinh: Không cần cố vẫn khiến bao người mê mẩnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những con giáp không cần cố tỏ ra thu hút, vẻ hấp dẫn của họ tự nhiên tỏa ra từ khí chất, tính cách và cách họ sống mỗi ngày.
Thái Nguyên: Xã Đồng Phúc 'đau đầu' vì công trình xâm lấn khu bảo tồn Shan TuyếtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Hộ ông Lèng Văn Hổ ở thôn Bản Khiếu (xã Đồng Phúc) bị phát hiện xây dựng nhà trái phép trên đất chưa được cấp sổ và thuộc khu bảo tồn chè Shan Tuyết, gây lo ngại về nguy cơ xâm hại nguồn gen và ảnh hưởng môi trường.
Khai tài vượng vận tuổi Dần tháng 10 âm lịch năm 2025 năm Ất TỵĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH – Tháng 10 âm lịch 2025, chuyên gia đã dự báo mọi phương diện của con giáp Dần dưới đây. Cùng khám phá để nắm bắt những cơ hội tốt ở trong tháng.
9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú theo quy định mới nhất, người dân cần làm gì để không bị phạt?Đời sống
GĐXH - Luật Cư trú 2020 nêu cụ thể những trường hợp bị xóa đăng ký thường trú. Dưới đây là những thông tin cụ thể.