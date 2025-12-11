Bỏ 1,4 triệu đồng sở hữu xe máy điện của Honda ở Việt Nam có màn hình TFT, 2 pin rời khiến người dùng xôn xao

Xe máy điện của Honda ở Việt Nam có màn hình TFT, 2 pin rời

Honda CUV e: được phát triển dựa trên mẫu xe máy điện Honda SC e: Concept









Honda CUV e được ví như bước đi mới của Honda trong chiến lược điện hóa xe hai bánh, hướng đến người dùng đô thị trẻ trung và thực dụng. Mẫu xe sở hữu tạo hình liền khối chắc chắn với phần thân mở rộng sang hai bên vừa tạo sự vững chãi khi vận hành vừa phù hợp với vóc dáng phổ biến của người sử dụng tại Việt Nam.

Phía trước, CUV e trang bị hệ thống đèn LED kích thước lớn, cho chùm sáng rộng và khả năng chiếu xa ổn định vào ban đêm, góp phần tăng độ an toàn và sự tự tin khi di chuyển. Đèn hậu LED sắc nét và hiện đại mang đến vẻ ngoài cân đối và tăng khả năng nhận diện khi xe lưu thông trong điều kiện ánh sáng yếu.

Đồng hồ TFT 7 inch đa sắc.

Một trong những chi tiết thuyết phục người dùng ngay từ lần đầu trải nghiệm là đồng hồ TFT 7 inch đa sắc. Màn hình hiển thị sống động, sắc nét có khả năng cung cấp toàn bộ thông tin như tốc độ, mức pin, chế độ lái, thông báo kết nối… Hệ thống RoadSync Duo cho phép kết nối smartphone để kích hoạt điều hướng, nghe nhạc, xem tin nhắn hay nhận cuộc gọi với tính năng vốn chỉ xuất hiện trên các mẫu xe tay ga cao cấp của Honda.

Hệ thống giảm xóc cũng được Honda chú trọng khi xe sử dụng phuộc trước dạng ống lồng và giảm xóc sau dạng cụm càng nhún, giúp chiếc xe di chuyển êm ái hơn ngay cả trên những đoạn đường gồ ghề. Yên xe được thiết kế chống trượt, đệm dày và rộng, đem lại sự thoải mái cho cả người lái và người ngồi sau trong các chuyến di chuyển dài.

Honda CUV e được trang bị động cơ điện công suất tối đa 6 kW

Honda CUV e được trang bị động cơ điện công suất tối đa 6 kW, hiệu suất tương đương xe xăng 110cc là một mức mạnh hiếm thấy trong phân khúc xe điện đô thị. Khả năng tăng tốc tốt và độ bốc mạnh giúp người dùng dễ dàng leo dốc, vượt cầu vượt hay di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc.

Xe có thể đạt tốc độ tối đa 80 km/h, phù hợp với những người thường xuyên phải di chuyển liên tỉnh hoặc chạy đoạn đường dài. Honda tích hợp 3 chế độ lái: Tiêu chuẩn (Normal): Cân bằng giữa tốc độ và quãng đường; Thể thao (Sport): Tăng tốc mạnh, phản hồi ga nhanh; Tiết kiệm (Eco): Giảm tiêu thụ điện năng, tối ưu quãng đường.

Tiện ích thông minh

Không dừng lại ở đó, xe còn hỗ trợ tính năng lùi điện, giúp việc dắt xe trong bãi đỗ, hầm để xe hoặc không gian hẹp trở nên nhẹ nhàng hơn. Đây là chi tiết rất phù hợp với đối tượng khách hàng mới tiếp cận xe điện hoặc người dùng nữ.

Theo tiêu chuẩn thử nghiệm, CUV e có thể đi được 73 km cho mỗi lần sạc, đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày của người dùng trong đô thị.

Honda trang bị cho CUV e 2 viên pin Lithium-Ion Honda Mobile Power Pack e, loại pin tháo rời tương tự hệ sinh thái xe điện của Honda tại Nhật Bản. Pin có thể được mang về sạc tại nhà hoặc đổi sang pin khác (nếu sau này Honda triển khai hệ thống đổi pin).

Mỗi viên pin có khả năng sạc đầy trong khoảng 6 giờ, phù hợp với thói quen sạc xe vào ban đêm của người dùng. Thiết kế tháo rời giúp người dùng linh hoạt hơn và giảm sự phụ thuộc vào trạm sạc cố định.

Honda CUV e được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh CBS

Tiện ích thông minh bao gồm: Smartkey với định vị và mở khóa thông minh; Cổng sạc USB Type-C ở hộc để đồ phía trước; Khởi động an toàn yêu cầu bóp phanh.

Ngoài ra, các đường nét thiết kế tinh chỉnh của CUV e mang lại sự tiện lợi trong sử dụng hằng ngày. Khoảng sáng gầm xe 143 mm giúp xe linh hoạt hơn khi di chuyển qua gờ giảm tốc hoặc vỉa hè thấp.

Về an toàn, Honda CUV e được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh CBS giúp phân bổ lực phanh hợp lý, giảm nguy cơ khóa bánh và rút ngắn quãng đường dừng xe khi phanh khẩn cấp.

Lốp trước và sau có kích thước 100/90–12 và 110/90–12, cho độ bám tốt và sự ổn định khi vào cua hoặc di chuyển trên đường ướt. Khung xe chắc chắn với trọng lượng 118 kg mang lại sự đầm xe giúp xe di chuyển ổn định hơn ở tốc độ cao.

Với thông số kích thước 1.893 × 664 × 1.101 mm và chiều cao yên 765 mm, CUV e phù hợp với đa dạng người dùng tại Việt Nam, từ học sinh và sinh viên, nhân viên văn phòng đến khách hàng thích xe điện mạnh mẽ nhưng vẫn dễ điều khiển.

Giá xe máy điện Honda CUV e

Điểm đáng chú ý nhất là Honda áp dụng mô hình thuê xe với mức 1.472.727 đồng/tháng giúp giảm chi phí sở hữu ban đầu và phù hợp với xu hướng dùng dịch vụ thay vì mua đứt.

Mức giá này bao gồm cả xe (giá gốc khoảng 90 triệu đồng ở nước ngoài) và pin, áp dụng cho người dùng tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng.

Giải pháp này hướng đến người dùng cần phương tiện ổn định để đi làm, đi học mỗi ngày nhưng không muốn đầu tư chi phí lớn. Đồng thời, việc thuê pin thay vì mua đứt cũng giúp người dùng tránh lo ngại về chi phí thay pin trong tương lai. Honda kỳ vọng mô hình này sẽ mở rộng tệp khách hàng và thúc đẩy sự phổ cập của xe điện tại Việt Nam.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.



