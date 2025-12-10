Xe ga 125cc giá 38 triệu đồng, thiết kế sang – đẳng cấp như SH Mode, rẻ ngang Vision: Về Việt Nam giá sẽ là bao nhiêu?

Xe ga 150cc giá 20,8 triệu đồng trang bị hiện đại ngang Air Blade, SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha GĐXH - Xe ga 150cc có thể khiến cả Honda Air Blade và SH Mode cũng phải e ngại khi sở hữu hàng loạt trang bị cực kỳ hiện đại nhưng giá bán rẻ hơn cả Vision.

Xe ga 125cc Honda Vario 2026 trang bị đẳng cấp chẳng kém SH Mode

Honda Vario 2026





Astra Honda Motor (AHM) đã chính thức trình làng Honda Vario 2026 tại Indonesia, đánh dấu một đợt nâng cấp đáng kể cho mẫu xe tay ga 125cc quen thuộc. Thế hệ mới không chỉ được tinh chỉnh về diện mạo mà còn bổ sung hàng loạt trang bị tiện nghi và an toàn, đặc biệt là sự xuất hiện của bản Street mang phong cách đường phố với tay lái gợi nhớ dòng naked sport bike.

Honda Vario 125 2026 được phân phối tại Indonesia với ba phiên bản: CBS, CBS-ISS và Street, đáp ứng nhu cầu phong phú của người dùng. Ở lần nâng cấp này, mẫu xe gây ấn tượng mạnh nhờ phần thiết kế thay đổi rõ rệt.

Cụm đồng hồ mới hiển thị đầy đủ thông tin như tốc độ, tiêu hao nhiên liệu, điện áp pin, quãng đường và nhắc thay dầu.





Cụm đèn pha được tạo hình sắc sảo hơn theo dạng chữ V và đặt thấp vào trung tâm mặt nạ, với đèn cos nằm giữa, đèn định vị nổi bật hơn. Tấm che đầu tối giản, trong khi cánh gió và các đường gân chạy dọc thân xe tạo cảm giác cơ bắp và thể thao. Cụm đèn hậu cũng được làm lại, góp phần khiến tổng thể xe hiện đại và cá tính hơn.

Dù làm mới nhiều chi tiết, Honda vẫn duy trì những đặc trưng quen thuộc của dòng Vario: nét thể thao đặc trưng, hình khối sắc cạnh và phần mặt nạ phẳng tiện lợi cho việc sử dụng hằng ngày.

CBS-ISS và Street còn được trang bị hệ thống chìa khóa thông minh Smartkey





Về màu sắc, mỗi phiên bản đều có bộ lựa chọn riêng. Bản CBS-ISS tạo khác biệt với logo 3D và mâm màu đồng, đi kèm ba màu Xanh Advance, Đỏ Advance Matte và Đen Advance Matte. Bản CBS mang tới các lựa chọn Xanh bạc hà, Đỏ thể thao và Đen thể thao. Trong khi đó, bản Street có ba màu cá tính Đen San hô, Đen Tím và Đen Trắng, kết hợp bộ vành sơn nổi bật, phù hợp với người trẻ thích phong cách mạnh mẽ.

Cụm đồng hồ mới hiển thị đầy đủ thông tin như tốc độ, tiêu hao nhiên liệu, điện áp pin, quãng đường và nhắc thay dầu.

Mức tiêu thụ nhiên liệu đạt 51,7 km/lít, tương đương khoảng 1,9 lít/100 km.





Trang bị tiện ích trên Vario 125 2026 cũng được nâng cấp đáng kể. Cụm đồng hồ mới hiển thị đầy đủ các thông tin quan trọng như tốc độ, mức tiêu thụ nhiên liệu, điện áp pin, quãng đường, nhắc thay dầu và đèn báo ISS. Hai bản CBS-ISS và Street còn được trang bị hệ thống chìa khóa thông minh Smartkey, giúp tăng độ an toàn và sự tiện lợi.

Hệ thống phanh vẫn sử dụng đĩa trước dạng Wavy Disc kết hợp phanh liên hợp CBS, đảm bảo hiệu quả hãm tốc trong nhiều tình huống. Khả năng sử dụng hằng ngày cũng được cải thiện với cốp 18 lít, vừa đủ cho mũ bảo hiểm và đồ cá nhân. Xe có thêm cổng sạc USB Type-C cùng hộc đồ trước lớn hơn, phục vụ tốt nhu cầu sạc điện thoại và để vật dụng nhỏ.

Sức mạnh của Honda Vario 125 2026 đến từ khối động cơ 125cc, làm mát bằng dung dịch, ứng dụng công nghệ eSP. Động cơ cho công suất 11 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn 10,8 Nm tại 5.000 vòng/phút. Theo công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu đạt 51,7 km/lít, tương đương khoảng 1,9 lít/100 km phù hợp cho nhu cầu di chuyển đô thị.

Mức tiêu thụ nhiên liệu đạt 51,7 km/lít, tương đương khoảng 1,9 lít/100 km.

Giá xe ga 125cc Honda Vario 2026

Tại thị trường Indonesia, Honda Vario 125 2026 có giá 24.410.000 - 26.499.000 rupiah (tương đương 38,7 - 42 triệu đồng). Trong khi đó, Vario 125 tại Việt Nam hiện có giá từ khoảng 40,1 triệu đồng tùy phiên bản, tiếp tục là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc xe tay ga 125cc.

Ở Việt Nam, Honda Vario 125cc có giá bán lẻ khoảng từ 40 triệu đồng tùy phiên bản.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



