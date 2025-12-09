Xe máy điện giá 42 triệu đồng đẹp cổ điển, pin khỏe, trang bị cao cấp sánh ngang SH Mode, chi phí như Vision

Xe máy điện đẹp cổ điển, pin khỏe, trang bị cao cấp sánh ngang SH Mode

Milano

Thương hiệu xe điện Thái Lan EM Motor vừa chính thức giới thiệu mẫu Milano – dòng xe tay ga điện hướng đến người dùng cần phương tiện mạnh mẽ, bền bỉ và phù hợp cho cả di chuyển hằng ngày lẫn chạy dịch vụ.

Milano được ra mắt với hai màu sắc hiện đại

Milano được ra mắt với hai màu sắc hiện đại gồm Black Knight (Đen) và White Paladin (Trắng). Thiết kế mang đậm phong cách châu Âu với các đường nét góc cạnh, kết hợp hệ thống đèn LED toàn xe và đèn daylight giúp tăng khả năng nhận diện khi vận hành.

Màn hình kỹ thuật số 5,7 inch hiển thị rõ ràng mọi thông số

Màn hình kỹ thuật số 5,7 inch hiển thị rõ ràng mọi thông số, trong khi yên xe 2 tầng dày và êm đem lại sự thoải mái cho cả người lái lẫn người ngồi sau. Chiều cao yên 750 mm phù hợp với người từ 160 cm trở lên, còn khoảng sáng gầm 170 mm giúp xe dễ dàng vượt qua các chướng ngại nhỏ.

Sức mạnh của Milano đến từ động cơ Hub Motor 4.000W

Sức mạnh của Milano đến từ động cơ Hub Motor 4.000W, đạt tiêu chuẩn chống nước IP6+, có thể lội nước tới 30 cm. Xe sử dụng pin Lithium-ion 72V/44Ah và UNR136, trọng lượng 10 kg và sạc bằng điện AC. Ba chế độ vận hành gồm Mode 1 – Tiết kiệm (50+ km/h), Mode 2 – Tiêu chuẩn (60+ km/h) và Mode 3 – Thể thao (80+ km/h). Thử nghiệm thực tế cho thấy Mode 3 có lực kéo mạnh, tăng tốc tốt và leo dốc mượt mà.

Khung xe được trang bị phuộc trước telescopic 30 mm

Khung xe được trang bị phuộc trước telescopic 30 mm tương đương xe xăng 125–150cc, cùng giảm xóc đôi phía sau cho cảm giác vận hành chắc chắn theo phong cách thể thao. Xe ôm cua ổn định ở tốc độ cao, dù khi gặp ổ gà lớn vẫn có chút dội nhẹ do tinh chỉnh thiên về độ cứng.

Hệ thống phanh đĩa trước–sau kết hợp CBS

Hệ thống phanh đĩa trước–sau kết hợp CBS giúp phân bổ lực phanh tự động, cho khả năng kiểm soát tốt ngay cả khi phanh gấp. Xe còn sở hữu cảm biến chân chống chống nước, gác chân sau bật bằng nút bấm, hộc đồ trước chống nước và móc treo chịu tải 1,5 kg.

Milano cho thấy sự “làm có tâm” từ vật liệu

Về tổng thể, Milano cho thấy sự “làm có tâm” từ vật liệu, độ hoàn thiện đến trang bị tiêu chuẩn, phản ánh nỗ lực của EM Motor trong việc mang đến sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng Thái. Điểm trừ duy nhất là pin nặng 10 kg, có thể gây bất tiện khi người dùng nữ cần tháo lắp thường xuyên.

Giá xe máy điện Milano

Xe máy điện Milano với mức giá 59.900 Baht (khoảng 42 triệu đồng).

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.



