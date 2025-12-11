Xe ga 150cc giá 46 triệu đồng, cốp siêu rộng, trang bị chẳng kém SH Mode rẻ hơn Air Blade

Xe ga 150cc giá 20,8 triệu đồng trang bị hiện đại ngang Air Blade, SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha GĐXH - Xe ga 150cc có thể khiến cả Honda Air Blade và SH Mode cũng phải e ngại khi sở hữu hàng loạt trang bị cực kỳ hiện đại nhưng giá bán rẻ hơn cả Vision.

Xe ga 150cc cốp siêu rộng, trang bị chẳng kém SH Mode

Kymco K1 Special Edition

Tại triển lãm ô tô Nam Đài Loan 2025 của Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Đài Loan, Kymco đã chính thức giới thiệu phiên bản đặc biệt (Special Edition) mới cho K1 – mẫu xe tay ga “chủ lực” của hãng. Sau khi trải qua một cuộc đại tu đáng kể, Kymco K1 Special Edition không chỉ có những nâng cấp về ngoại hình, mà còn có thêm bản động cơ 150cc.

Về ngoại hình, Kymco K1 Special Edition mới tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ "chim đại bàng bay", tạo nên phong cách thị giác sâu sắc và mạnh mẽ thông qua sự tương tác giữa ánh sáng và bóng tối trên các bề mặt cong lớn dọc theo hai bên hông, cũng như các đường nét sắc sảo ở đầu xe. Nâng cấp lớn nhất về ngoại hình chắc chắn là đèn pha LED độ sáng cao của Philips, với hình dáng hoàn toàn mới, mang đến cho K1 Special Edition một phong cách riêng biệt.

Kymco K1 Special Edition mới tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ "chim đại bàng bay"

Đèn pha LED nâng cấp không chỉ cải thiện đáng kể tầm nhìn vào ban đêm mà còn có đặc tính chiếu sáng giảm mệt mỏi, giúp hệ thống chiếu sáng của chiếc xe này trở nên sắc nét và tập trung hơn.





K1 Special Edition mới bổ sung tùy chọn động cơ 150cc.

Để đáp ứng nhu cầu leo dốc khi chở thêm người ngồi phía sau hoặc di chuyển đường dài, K1 Special Edition mới bổ sung tùy chọn động cơ 150cc. Được trang bị động cơ tiết kiệm nhiên liệu thế hệ mới và tích hợp hệ thống phun xăng điện tử của Đức. “Trái tim” này cho ra công suất tối đa 11 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,8 Nm, giúp việc tăng tốc trở nên mạnh mẽ để vượt xe khác dễ dàng hơn. Kymco K1 Special Edition cũng duy trì mức tiết kiệm nhiên liệu, giảm bớt gánh nặng tài chính cho chủ sở hữu.

Phiên bản 125cc nguyên bản vẫn không bị lãng quên

Trong khi đó, phiên bản 125cc nguyên bản vẫn không bị lãng quên, với công suất tối đa tăng nhẹ lên 10,1 mã lực và mức tiêu thụ nhiên liệu đáng kinh ngạc là 60,7 km/lít, cân bằng giữa hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Phiên bản đặc biệt mới của K1 cũng thể hiện sự tinh tế trong hệ thống phanh

Phiên bản đặc biệt mới của K1 cũng thể hiện sự tinh tế trong hệ thống phanh, nâng cấp toàn bộ dòng xe lên hệ thống “phanh đĩa kép trước và sau”. Bánh trước sử dụng đĩa thông gió 220mm, kết hợp với cấu hình phanh đĩa sau, cải thiện đáng kể độ chính xác và khả năng tản nhiệt, mang đến sự tự tin hơn cho người dùng khi di chuyển trong đô thị đông đúc.





K1 tiếp tục sử dụng giảm xóc kép phía sau

Về khung gầm, K1 tiếp tục sử dụng giảm xóc kép phía sau, một trang bị hiếm có trong phân khúc, kết hợp với phuộc trước đường kính 31mm và lốp bản rộng 100/90-10. Cấu hình này đảm bảo xe duy trì độ ổn định và sự thoải mái tuyệt vời khi vào cua.





K1 thực sự là một chiếc “xe ga quốc dân”

K1 thực sự là một chiếc “xe ga quốc dân”, và tính thực dụng chắc chắn là điểm mạnh nhất của nó. Cốp chứa đồ dưới yên xe có dung tích lên đến 38,6 lít, lớn hơn các mẫu xe như Honda Air Blade hay SH Mode, có thể chứa được hai mũ bảo hiểm 3/4. Ngăn chứa đồ phía trước cũng được thiết kế sâu hơn, dễ dàng chứa một ly trà sữa 700cc.

Phiên bản đặc biệt Kymco K1 Special Edition là một nâng cấp đáng kể

Trước mặt người lái là bảng đồng hồ đã được nâng cấp lên màn hình LCD. Cổng sạc USB QC 3.0 nằm bên dưới tay lái, đáp ứng nhu cầu sạc điện thoại di động mọi lúc của người dùng hiện đại. Ngoài ra, thiết kế yên xe thấp với chiều cao 755mm rất phù hợp với thể trạng của người dùng châu Á, giúp việc chống chân khi dừng xe trở nên dễ dàng.





Bảng đồng hồ đã được nâng cấp lên màn hình LCD.

Phiên bản đặc biệt Kymco K1 Special Edition là một nâng cấp đáng kể, bổ sung động cơ mạnh mẽ và phanh đĩa kép mà người tiêu dùng Đài Loan đã mong đợi từ lâu, nâng tầm đẳng cấp cho dòng xe tay ga giá rẻ này. Kymco K1 Special Edition có 4 tuỳ chọn màu: Bạc Pha Lê, Xanh Lục Rực Rỡ, Đen Mờ và Trắng Ngọc Trai.

Giá xe ga 150cc Kymco K1 Special Edition

KYMCO cũng đang triển khai chương trình ưu đãi ra mắt đặc biệt "125/150 đồng giá", với mức giá thấp nhất chỉ 60.500 Tân Đài tệ, tương đương khoảng 46 triệu đồng tiền Việt.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.