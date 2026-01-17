Bỏ 50.000 đồng mua món ốc lạ ở Việt Nam, khách Tây mỏi nhừ tay vì ăn mãi không xong
Một món ốc bình dân của Việt Nam đã khiến vị khách nước ngoài phải thừa nhận rằng ăn quá mất công, nhưng lại không giấu nổi sự thích thú vì hương vị cuốn đến khó dừng.
Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã nổi tiếng bởi sự phong phú, đa dạng và đầy bất ngờ. Không chỉ có những món "quốc dân" như phở, bún chả hay bánh mì, nhiều món ăn vặt ven đường, nghe tên đã lạ mà cách ăn còn "khó nhằn", lại chính là thứ khiến du khách nước ngoài nhớ mãi không quên. Mới đây, mạng xã hội tiếp tục lan truyền một đoạn video ghi lại trải nghiệm của một vị khách Tây khi thử mua một món ốc nhỏ xíu nhưng cực kỳ đặc biệt ở Việt Nam.
Theo chia sẻ của cô gái này, đây là loại ốc nhỏ nhất mà cô từng thấy từ trước đến nay. Ban đầu, cô khá tò mò khi nhìn thấy những túi ốc bé li ti được bày bán ven đường. Không suy nghĩ quá nhiều, vị khách Tây quyết định bỏ ra 50.000 đồng để mua thử, xem món ăn "thần thánh" này có gì mà khiến nhiều người mê đến vậy.
Người bán nhanh tay chuẩn bị cho cô một túi ốc đã được trộn sẵn gia vị. Trong túi, ngoài những con ốc nhỏ xíu còn có thêm vài chiếc gai bưởi - "dụng cụ chuyên dụng" để lể (khêu) ốc. Ngay từ lúc mở túi, mùi thơm đặc trưng đã bốc lên, khiến cô không khỏi háo hức.
Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng Việt. Nhiều người xem xong lập tức nhận ra đây chính là ốc gạo - hay còn được gọi là ốc lể, một món ăn vặt quen thuộc với người miền Trung, đặc biệt là ở Đà Nẵng. Không ít bình luận đồng cảm: "Món này ăn là xác định mỏi tay, nhưng đã ăn thì khó dừng lắm", hay "Ngồi lể ốc có thể cả tiếng đồng hồ mà vẫn thấy ngon".
Về phía mình, vị khách Tây cũng không giấu được sự thích thú. Dù thừa nhận việc lể ốc khá mất thời gian, tay mỏi nhừ vì phải thao tác liên tục, nhưng cô lại cho rằng hương vị của món ăn này rất cuốn.
Ốc gạo, còn gọi là ốc lể, vốn là món ăn dân dã, thường có mặt ở miền Trung, điển hình là Đà Nẵng. Ốc nhỏ, sống nhiều ở vùng nước lợ, sau khi luộc hoặc hấp sẽ được trộn cùng gia vị đậm đà. Điểm đặc biệt nằm ở cách ăn: không vội vàng, mà phải chậm rãi, kiên nhẫn, vừa lể vừa trò chuyện. Có lẽ chính điều đó lại tạo nên nét cuốn hút rất riêng cho món ốc này.
Với nhiều người Việt, ăn ốc gạo không chỉ là ăn một món vặt, mà còn là một thói quen, một thú vui. Và với vị khách Tây trong câu chuyện này, chỉ 50.000 đồng đã đủ để mang đến một trải nghiệm ẩm thực vừa lạ lẫm, vừa đáng nhớ - nơi mà cái mỏi tay lại trở thành một phần của niềm vui khi khám phá ẩm thực Việt Nam.
