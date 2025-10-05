Bộ ba cây sanh cổ định giá 'triệu đô' ở Ninh Bình, chủ chờ giá cao hơn mới bán
Bộ ba cây sanh cổ của ông Nguyễn Minh Hoạt (SN 1980, trú tại phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) được giới chơi cây cảnh đánh giá là một trong những tác phẩm hiếm, được định giá khoảng 1 triệu USD.
Khu vườn rộng hàng nghìn mét vuông tại làng Vị Khê của ông Hoạt có hơn 1.000 cây cảnh nghệ thuật lớn nhỏ, được chăm sóc, tạo tác tỉ mỉ khiến nhiều người trầm trồ.
Trong số hơn 1.000 tác phẩm, bộ ba cây sanh cổ được đặt ngay lối cổng vào, được ông Hoạt xem như “báu vật”.
Trong bộ ba tác phẩm, cây ở giữa cao khoảng 3,5m, tán cành xòe rộng 4m, được tạo dáng long hóa.
Hai cây phía ngoài cao khoảng 3,2m được tạo dáng trực hóa.
Chia sẻ về bộ ba tác phẩm sanh cổ, ông Hoạt cho biết đây đều là giống sanh Nam Điền nổi tiếng. Cả 3 cây đều có tuổi đời xấp xỉ 100 năm, được ông mua về vườn từ năm 2019.
Trên thân cây nổi lên những mảng mốc trắng, dấu hiệu đặc trưng chỉ xuất hiện ở những cây đã trường niên.
Theo ông Hoạt, chỉ cần nhìn vào “lớp da” cũng có thể áng chừng tuổi đời của cây. Thân cây lâu năm thường trắng bạc, càng già lại càng chun nhăn, đùn lên thành từng lớp. Những vết cắt năm xưa cũng liền sẹo hoàn toàn, hầu như không còn dấu tích.
Sau khi mua về, cây được ông Hoạt trồng dưới đất để phát triển thêm, giúp thuận lợi cho việc uốn nắn, tạo tác theo ý tưởng của mình. Cây mới được đưa lên chậu khoảng 4 tháng nay, khi đó đã đạt độ hoàn thiện trên 80%.
“Khi đưa cây từ đất lên chậu, giai đoạn đầu cần chăm sóc kỹ lưỡng, chú ý từng ly từng tí để bộ rễ ổn định. Đồng thời, cây sẽ tiếp tục được uốn nắn để định hình, hoàn thiện dáng thế”, ông Hoạt nói.
Cây sanh ưa nước nên ngày nào chủ vườn cũng phải tưới nước. Những túi đựng cát được xếp quanh bộ rễ vừa để giữ ẩm, vừa để nước không bị bắn ra ngoài khi tưới cây.
Điểm đặc biệt của bộ ba cây sanh cổ này không chỉ nằm ở tuổi đời trăm năm, mà còn ở kích thước và dáng thế được tạo tác hoàn hảo.
Mỗi cây trong bộ ba đều toát lên “thần thái” riêng, rất sống động. Từng dáng thế, từng đường uốn lượn là kết tinh tâm huyết, tài hoa và sự nhẫn nại bền bỉ của người nghệ nhân suốt nhiều năm.
Theo ông Hoạt, bộ ba cây sanh cổ từng có khách trả tới 1 triệu USD, song ông vẫn chưa gật đầu, bởi muốn chờ một mức giá thật sự xứng đáng với giá trị và tâm huyết mà mình đã dày công gửi gắm.
Nhận xét về bộ ba cây sanh cổ của ông Hoạt, nghệ nhân Nguyễn Công Khanh - Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh phường Vị Khê, cho rằng, đây là bộ cây hiếm có, hội tụ đầy đủ các yếu tố về kích thước, tuổi đời, mỹ thuật và kỹ thuật.
"Trong hàng vạn cây mới có một cây quý, đạt tới giá trị đặc biệt. Ngay cả ở miền Bắc hay nhiều vùng khác, cũng rất hiếm thấy bộ sanh nghệ thuật cổ thụ vừa to, vừa đạt độ hoàn thiện đến vậy”, ông nói.
