Phụ huynh đổ xô tìm mua ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô trước quy định mới
Từ 1/1/2026, trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m khi ngồi ô tô phải dùng thiết bị an toàn, thị trường ghế trẻ em trên ô tô trở nên sôi động với nhiều lựa chọn từ loại phổ thông đến cao cấp.
Từ 1/1/2026, buộc phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em khi ngồi ô tô
Điểm m, khoản 3, Điều 6 Nghị định 168/2024 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ được áp dụng từ 1/1/2026 như sau:
Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng với tài xế chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại ô tô chỉ có một hàng ghế), hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định.
Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), quy định mới không đơn thuần để xử phạt mà nhằm thay đổi nhận thức, đặt an toàn của trẻ em lên hàng đầu. Việc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ cũng giống như đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy – là thói quen bắt buộc để bảo vệ tính mạng.
"Việc đưa quy định trẻ em dưới 10 tuổi và dưới 1,35 mét phải có thiết bị an toàn không phải là phát sinh đột ngột. Các cơ quan chức năng đã nghiên cứu và khuyến cáo nhiều năm nay. Đây là biện pháp cần thiết để bảo vệ nhóm yếu thế, những em nhỏ chưa có khả năng tự bảo vệ mình", đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.
Phụ huynh đổ xô tìm mua
Càng gần tới thời điểm quy định có hiệu lực, thị trường thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trong đó có ghế ngồi ô tô trẻ em càng trở nên sôi động. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, chỉ trong vài tuần trở lại đây, lượng tìm kiếm và giao dịch các sản phẩm ghế an toàn cho trẻ em tăng đột biến, tập trung nhiều ở phân khúc từ 1 – 5 triệu đồng.
Theo khảo sát, trên thị trường hiện nay, dòng ghế an toàn cho trẻ em có mức giá rất đa dạng, từ loại có giá 1,5 – 6 triệu đồng đến dòng cao cấp hơn 10 triệu đồng.
Các dòng ghế cơ bản ở phân khúc phổ thông được thiết kế gọn nhẹ, dễ lắp đặt, phù hợp trẻ nhỏ dưới 4 tuổi. Phân khúc tầm trung từ 3 – 6 triệu đồng thu hút nhất nhờ trang bị tính năng xoay 360 độ, đệm đầu êm, dây đai 5 điểm và chất liệu thoáng khí.
Trong khi đó, các dòng cao cấp đến từ những thương hiệu quốc tế như Chicco, Joie, Cybex, Evenflo, Graco… được quảng cáo có thể sử dụng cho trẻ từ sơ sinh đến 6–7 tuổi, tích hợp công nghệ giảm chấn, chống xoay và hệ thống neo ISOFIX đạt chuẩn châu Âu.
Anh Quốc Trung, chủ cửa hàng phụ kiện ô tô trực tuyến cho biết: "Chỉ cách đây vài năm, ghế trẻ em trên ô tô là mặt hàng khá kén khách, chủ yếu phục vụ những gia đình có điều kiện và tiếp cận văn hóa an toàn sớm. Nhưng từ khi có thông tin về quy định mới, nhu cầu tăng gấp nhiều lần, thậm chí nhiều mẫu ghế cháy hàng".
Không chỉ ghế mới, thị trường ghế cũ cũng trở nên nhộn nhịp. Trên các diễn đàn, các nhóm cộng đồng mạng xã hội, nhiều phụ huynh rao bán ghế còn tốt với giá dao động từ 700 nghìn đồng đến 5 triệu đồng tùy thương hiệu và mức độ sử dụng.
Ngoài ghế chuyên dụng, nhiều gia đình chọn đệm booster hoặc đai an toàn định vị dây đai người lớn cho trẻ lớn hơn 4 tuổi, với giá từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng. Sự phong phú này cũng dễ khiến phụ huynh lúng túng trước hàng chục mẫu mã, chất liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau.
Chị Thùy Chi (Hà Nội) chia sẻ: "Gia đình tôi chưa từng dùng thiết bị an toàn cho trẻ trên ô tô, nên rất bối rối khi tìm hiểu. Trên các sàn thương mại điện tử, ghế vài trăm nghìn cũng có; trong khi tại cửa hàng thương hiệu lớn, giá có thể lên đến cả chục triệu. Tôi không biết sự khác biệt nằm ở đâu để chọn cho đúng".
Để tránh tình trạng mua nhầm sản phẩm không đảm bảo chất lượng, Cục CSGT khuyến nghị phụ huynh có thể lựa chọn đai an toàn, ghế hoặc đệm trẻ em, nhưng phải phù hợp với thể trạng của trẻ và xe ô tô. Các thiết bị đều phải bảo đảm chức năng hạn chế di chuyển, bảo vệ trẻ khi xảy ra va chạm hay giảm tốc đột ngột.
Về tiêu chuẩn, Bộ Giao thông Vận tải đã quy định trong QCVN 123:2024/BGTVT (theo Thông tư 48/2024/TT-BGTVT) các thiết bị an toàn cho trẻ bao gồm: ghế hoặc nôi, dây đai và khóa an toàn, thiết bị điều chỉnh, điểm neo như ISOFIX, và phụ kiện hỗ trợ như tấm chắn va chạm. Những thiết bị này phải được cố định chắc chắn, hạn chế tối đa di chuyển của trẻ khi phanh gấp hoặc va chạm.
