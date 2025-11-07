Người trẻ bỏ phố về quê trồng loại quả trong Tây Du Ký, giúp cả làng đổi đời
TRUNG QUỐC - Với hơn 100 mẫu (khoảng 6,67ha), doanh thu từ vườn đào của Thị Đức Bảo tăng 10 lần lên hơn 100 vạn NDT (khoảng 3,86 tỷ đồng)/năm, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.
Bỏ phố về vườn, mang công nghệ làm “cuốc”
Thị Đức Bảo sinh năm 1998, tốt nghiệp Đại học Y Nam Vân năm 2020. Ban đầu, anh chọn cuộc sống công sở ổn định ở thành phố Tây An.
Nhưng mùa hè năm 2021, khi trở về thăm nhà ở thôn Hổ Bảng, thị trấn Bạch Hồ, huyện Lư Giang, tỉnh An Huy (phía Đông Trung Quốc), anh chứng kiến cảnh cha mẹ mệt mỏi vì quả đào rụng đầy vườn sau cơn bão. Thất thu ấy khiến anh quyết định: “Phải quay về giúp gia đình nhưng không chỉ là làm nông, mà là biến đất nông nghiệp thành lợi nhuận thực sự”.
Ý tưởng này ban đầu bị cha mẹ phản đối kịch liệt. Bố anh lo lắng: “Con học đại học để thoát khỏi nông nghiệp, giờ lại muốn trở về trồng đào. Bao năm học có uổng công không?”
Tuy nhiên, sự kiên định của Thị Đức Bảo khiến ông bà phải nhượng bộ: “Thử 2 năm, nếu không hiệu quả thì quay lại công việc thành phố”.
Thị Đức Bảo bắt đầu học hỏi kỹ thuật trồng đào hiện đại từ các chuyên gia và Internet. Anh áp dụng phương pháp “ưu sinh ưu dưỡng”: cắt tỉa, thưa quả, đảm bảo mỗi cây chỉ nuôi những quả chất lượng nhất, vừa tăng kích thước, độ ngọt, hương vị vừa nâng giá bán.
“Một cây đào chỉ có giới hạn dinh dưỡng. Nếu để quá nhiều quả, không quả nào ngon. Chúng tôi chọn lọc, chăm chút từng quả, để đất thực sự sinh ra vàng”, anh nói.
Bảo triển khai mô hình bán hàng kết hợp online - offline. Anh livestream, chia sẻ câu chuyện vườn đào, hướng dẫn chọn quả và nhận đơn hàng từ khắp nơi. Các “trái đào hot” không chỉ bán cho thị trường quanh vùng mà còn trở thành sản phẩm được săn đón trên mạng.
Không dừng lại ở việc bán trái cây, anh xây dựng mô hình “3 trong 1”: khu du lịch trải nghiệm, lớp học nông nghiệp và nơi tiếp khách.
Du khách đến vườn không chỉ hái đào, mà còn ngắm hoa, học cách trồng, tham quan mô hình canh tác công nghệ cao. Nhờ đó, vườn đào thu hút hơn 5.000 lượt khách mỗi năm, đồng thời tăng doanh thu cho các homestay, nhà hàng và các điểm du lịch lân cận.
“Tôi từng nghĩ con làm vườn là mơ mộng. Giờ thấy kết quả, mới hiểu chúng tôi lỗi thời. Con mang công nghệ, tầm nhìn mới, đất đai thật sự có giá trị, ngành đào bước sang lộ trình mới”, bố anh nói.
Kinh tế số - ‘vàng trong từng quả đào’
“Trước đây, người nông dân sống nhờ trời, giờ sống nhờ số liệu. Mỗi đơn hàng online, mỗi lượt khách trải nghiệm là mỗi cơ hội tăng doanh thu. Công nghệ chính là cái 'cuốc' của nông dân thế hệ mới”, Thị Đức Bảo chia sẻ.
Anh áp dụng drone nông nghiệp, quản lý dữ liệu cây trồng, phân tích chất lượng quả, qua đó giảm chi phí, tăng năng suất và đảm bảo đồng đều sản phẩm. Nhờ đó, doanh thu vườn đào tăng gấp 10 lần so với trước - từ mức vài chục triệu lên hơn trăm triệu đồng mỗi năm.
Thành công của Thị Đức Bảo trở thành tấm gương cho nhiều thanh niên trong làng. Họ bắt đầu học công nghệ, thay đổi phương pháp canh tác, nâng cao giá trị nông sản. Mô hình “3 trong 1” cũng kéo du khách về làng, tạo thêm việc làm cho người dân địa phương.
Các khoản đầu tư ban đầu, như drone hàng vạn tệ, nay đã chứng minh hiệu quả rõ rệt, nhờ đó trái đào bán ra không chỉ ngon mà còn có giá cao hơn thị trường nhờ chất lượng, thương hiệu và trải nghiệm khách hàng.
“Những người trẻ như Thị Đức Bảo mang gen số, tư duy sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp. Họ là động lực giúp nông thôn thoát khỏi tình trạng thiếu nhân lực, chuyển đổi ngành nghề, kích thích nội lực và phát triển bền vững”, đại diện thôn chia sẻ.
Ngày nay, những nông dân trẻ như Thị Đức Bảo đã trở về quê hương , áp dụng công nghệ và sáng tạo,
Theo CNR
