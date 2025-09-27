Bố đẻ nguy kịch, mẹ vợ cho vay vượt mức mong đợi: Con rể trả lại ngay vì một câu nói

Câu chuyện của Trương Vỹ, một người đàn ông 32 tuổi ở Trung Quốc, đã khiến cộng đồng mạng bàn tán không ngớt.

Cú sốc khi bố đẻ cần số tiền lớn để phẫu thuật

Trương Vỹ làm nhân viên văn phòng, có cuộc sống ổn định bên vợ và cô con gái nhỏ. Tuy không dư dả, nhưng gia đình anh vẫn yên ấm, đầy đủ.

Mọi chuyện thay đổi khi bố anh bất ngờ ngã bệnh nặng và cần số tiền lớn để phẫu thuật gấp.

Dù đã gom góp toàn bộ tiền tiết kiệm, vợ chồng Trương Vỹ chỉ có trong tay khoảng 15.000 NDT (tương đương hơn 55 triệu đồng), quá ít so với số tiền cần thiết.

Trong lúc tuyệt vọng, anh nghĩ đến bố mẹ vợ.

Gọi điện vay tiền mẹ vợ

Mối quan hệ giữa anh và mẹ vợ vốn không quá thân thiết, nhưng anh vẫn quyết định gọi điện để xin hỗ trợ.

Anh cẩn trọng nói: "Mẹ ơi, bố con đang cần một số tiền lớn để phẫu thuật. Con và Tiểu Phương đã dồn hết tiền tiết kiệm nhưng không đủ. Con mong mẹ có thể cho con vay 15.000 NDT."

Khoảnh khắc chờ đợi bên kia đầu dây khiến anh nghẹt thở.

Trái với nỗi lo bị từ chối, mẹ vợ lại nói: "Mẹ cho con 20.000 NDT (khoảng 74 triệu đồng) nhé, coi như tiền mừng tuổi cho cháu gái của mẹ."

Trương Vỹ sững sờ, không ngờ bà lại hào phóng đến vậy. Anh cảm ơn rối rít, trong lòng nhẹ nhõm hẳn.

Một câu nói khiến con rể quyết định trả tiền

Cuộc trò chuyện tưởng chừng đã khép lại, nhưng khi chuẩn bị tắt máy, anh bỗng nghe thấy mẹ vợ nói nhỏ: "Cái thằng này định lừa mình hả? Không được, phải ra ngân hàng kiểm tra mới chắc."

Câu nói ấy như nhát dao cứa vào lòng tự trọng của anh. Anh lập tức giải thích, nhưng mẹ vợ đã ngắt máy.

Sáng hôm sau, anh vẫn nhận được khoản tiền 20.000 NDT chuyển vào tài khoản. Tuy nhiên, anh quyết định gửi trả lại ngay, kèm theo một tin nhắn:

"Mẹ ơi, con cảm ơn tấm lòng của mẹ. Nhưng số tiền này con không thể nhận. Nếu mẹ còn điều gì nghi ngờ, con sẵn sàng giải thích rõ ràng. Con xin đảm bảo mình không bao giờ lừa mẹ. Việc bố con cần phẫu thuật là sự thật."

Trả lại khoản tiền ấy, Trương Vỹ thấy lòng mình nhẹ nhõm. Anh hiểu rằng con đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần kiên cường, mọi thử thách rồi sẽ vượt qua.