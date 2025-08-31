Mới nhất
Bộ GD-ĐT gia hạn thời gian xác nhận nhập học đến ngày 2/9

Chủ nhật, 06:55 31/08/2025 | Giáo dục
Bộ GD-ĐT quyết định gia hạn thời gian xác nhận nhập học trên hệ thống xét tuyển chung đến trước 17h ngày 2/9.

Bộ GD-ĐT quyết định gia hạn thời gian xác nhận nhập học trên hệ thống xét tuyển chung đến trước 17h ngày 2/9. Như vậy thí sinh có thêm 3 ngày để xác nhận nhập học trên hệ thống xét tuyển chung thay vì kết thúc lúc 17h chiều nay 30/8.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả trúng tuyển thẳng) bắt buộc phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung tại địa chỉ: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn .

Nếu không thực hiện việc này đúng hạn, kết quả trúng tuyển của thí sinh sẽ bị hủy.

Bộ GD-ĐT gia hạn thời gian xác nhận nhập học đến ngày 2/9 - Ảnh 1.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Thạch Thảo

Để xác nhận nhập học, thí sinh thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập hệ thống với số định danh cá nhân, mã đăng nhập, mã xác nhận.

Bước 2: Vào mục "Tra cứu kết quả xét tuyển sinh" để kiểm tra kết quả "Đỗ" hoặc "Trượt" của từng nguyện vọng.
Bước 3: Nếu kết quả là "Đỗ", nhấn "Xác nhận nhập học" và bấm "Đồng ý".

Bước 4: Kiểm tra trạng thái hiển thị "Đã nhập học" - đồng nghĩa với việc xác nhận thành công.

Sau khi xác nhận nhập học, thí sinh không thể hủy trực tiếp trên hệ thống. Nếu muốn rút lại nguyện vọng, thí sinh phải liên hệ với trường đại học để được xem xét.


