Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tổ hợp C00 ở 15 ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều điểm mới. Trường dự kiến mở thêm hai ngành mới là Quản trị nhân lực và Truyền thông đa phương tiện, nâng tổng số ngành đào tạo lên 30.

Trường giữ nguyên 3 phương thức tuyển sinh, gồm: Xét tuyển thẳng; Xét điểm thi đánh giá năng lực HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội và Xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Thay đổi đáng chú ý nhất là trường dự kiến bỏ xét tuyển tổ hợp C00 (Ngữ Văn; Lịch Sử; Địa Lý) ở 15 ngành, bao gồm 2 ngành mới, với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Ngoài ra, trường không xét tổ hợp D66 (Ngữ Văn; Tiếng Anh; Giáo dục kinh tế và pháp luật).

Công thức tính điểm xét tuyển trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2026:

Tổng điểm xét tuyển = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 x 2) x 3/4 + Điểm khuyến khích (nếu có) + điểm ưu tiên (nếu có)

Các tổ hợp xét tuyển vào các ngành cụ thể của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn như sau:

Về chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026, trường sẽ công bố sau khi Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt.

Năm 2025, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển 2.650 sinh viên, điểm chuẩn dao động từ 21,75 đến 29. Ngành Tâm lý học dẫn đầu với 29 điểm. Ba ngành có điểm từ 28 trở lên gồm Báo chí, Đông phương học và Quan hệ công chúng.