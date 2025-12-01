Nam sinh 3 lần đạt giải quốc gia, thông thạo 3 ngoại ngữ
Từ cậu học trò luôn tò mò với những dòng code, Dương Kiến Khải 3 lần đạt giải học sinh giỏi quốc gia, trở thành tân sinh viên Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) - một trong những trường đại học hàng đầu châu Á.
Hành trình của thủ khoa mê lập trình
Hơn 3 năm trước, tại kỳ thi vào lớp 10 ở TPHCM, Dương Kiến Khải, nam sinh người Hoa ở TPHCM là cái tên “gây bão” khi trở thành thủ khoa hệ chuyên với điểm 10 tuyệt đối các môn Toán, Ngoại ngữ và Tin học. Không chỉ vậy, Khải còn giữ kỷ lục là thí sinh có điểm đầu vào cao nhất trong lịch sử của Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TPHCM.
Lựa chọn theo đuổi môn Tin học, Khải cho hay bản thân “thích cảm giác chỉ cần gõ những dòng code cũng có thể xây nên một thế giới khác”. Chính sự tò mò ấy đã khiến nam sinh liên tục đào sâu trong lĩnh vực lập trình và ngay từ lớp 10 đã đạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Tin học.
Tuy nhiên, khi đang trên đà chinh phục các thành tích, “cú trượt” khỏi top 3 cuộc thi Olympic truyền thống 30/4 tại trường khiến Khải như “thức tỉnh”.
Không chùn bước, nam sinh tin rằng “thất bại không phải là cú ngã không thể đứng dậy”. Lần vấp ngã ấy khiến Khải nhận ra mình đang đứng ở đâu, đồng thời xác định rõ mục tiêu để phấn đấu. Từ đó, Khải thay đổi cách học và sinh hoạt theo hướng cân bằng mọi thứ. “Việc ngủ đủ, em nghĩ đôi khi còn quan trọng hơn học xuyên đêm”, Khải nói.
Cũng từng có thời điểm, nam sinh luôn bị giằng co giữa việc học những thứ để đi thi đạt điểm cao hay học vì mình tò mò, muốn biết. Dần dần, cậu nhận ra rằng, việc đào sâu kiến thức đến tận gốc rễ không chỉ giúp hiểu bản chất mà còn tạo nền tảng vững chắc để giải quyết những vấn đề khó và sáng tạo hơn.
Nhờ sự nỗ lực bền bỉ, một năm sau, Khải đã đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia, “phục thù” ngoạn mục khi mang về tấm huy chương Vàng cuộc thi Olympic truyền thống 30/4. Đến năm lớp 12, Khải tiếp tục đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia.
Không chỉ nổi bật về học thuật, Khải còn gây ấn tượng khi có thể giao tiếp thành thạo tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Đức. Với những thành tích ấy, năm 2024, Khải được tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu.
‘Cú hích’ đến ngôi trường hàng đầu châu Á
Tháng 2/2025, Khải có cơ hội tham gia chương trình trao đổi một tuần tại Nhật Bản. Chuyến đi ấy khiến nam sinh thêm khao khát được bước ra ngoài thế giới, tìm hiểu và mở mang các góc nhìn về văn hóa, ngôn ngữ.
Cũng chính cảm giác “muốn bước xa hơn nữa” sau chuyến đi đã thôi thúc Khải nghiêm túc suy nghĩ về con đường du học. Sau chuyến đi, nam sinh bắt tay chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển vào nhiều trường đại học ở Mỹ, Canada, Singapore.
Ngoài năng lực ưu tú trong học tập, Khải còn thể hiện tố chất lãnh đạo khi cùng một số bạn bè đam mê Tin học đứng ra tổ chức một cuộc thi lập trình thu hút hơn 150 học sinh tại TPHCM tham dự.
“Em biết nhiều bạn không chuyên muốn thử sức với lĩnh vực này nhưng không có môi trường cọ xát. Vì vậy, em muốn tạo ra một sân chơi để mọi người cùng làm quen với lập trình”, Khải chia sẻ.
Ngoài ra, nam sinh còn dẫn dắt gần 50 tình nguyện viên thực hiện nhiều lớp dạy về Toán và Khoa học cho trẻ em tại các mái ấm ở TPHCM. Những hoạt động này giúp Khải trau dồi khả năng quản lý dự án, làm việc nhóm và lan tỏa các giá trị tích cực. Đây cũng là điểm sáng trong bài luận Khải nộp tới các trường đại học trên thế giới.
Nhờ bộ hồ sơ xuất sắc, năm 2025, Khải liên tiếp trúng tuyển loạt đại học danh tiếng như Học viện Công nghệ Georgia - một trong những trường hàng đầu thế giới về Khoa học máy tính, Đại học Florida, Đại học Massachusetts Amherst (Mỹ), Đại học British Columbia, Đại học Alberta (Canada).
Dù vậy, Khải quyết định lựa chọn Singapore, theo học tại Đại học Công nghệ Nanyang với suất học bổng toàn phần ASEAN Undergraduate Scholarship dành cho những sinh viên có thành tích toàn diện ở cả học thuật lẫn hoạt động ngoại khóa.
Tính đến hiện tại, sau 3 tháng sống tại Singapore, Khải đã thích nghi với môi trường mới và quen với guồng học tập.
“Các sinh viên ở đây rất chủ động, năng nổ, tỏa ra nhiều năng lượng mạnh mẽ. Ai cũng sẵn sàng học hỏi và thử thách bản thân”, Khải nói.
Nam sinh cũng đang theo học các môn nền tảng của ngành Khoa học máy tính và trên hành trình khám phá bản thân để tìm ra hướng đi phù hợp nhất. Nhờ lợi thế thông thạo 3 ngoại ngữ, Khải cũng dễ dàng hòa nhập và mở rộng các cơ hội.
Từ cậu học trò tò mò với những dòng code đầu tiên đến tân sinh viên của ngôi trường hàng đầu châu Á, Khải cho rằng hãy cứ ước mơ, kiên trì theo đuổi và dám đứng dậy sau mỗi thất bại, bởi chỉ có nỗ lực mới mở ra những cánh cửa rộng lớn.
