Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Thứ sáu, 09:51 28/11/2025 | Giáo dục
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.

Hơn 200 giáo viên và nhân viên hợp đồng đang làm việc tại các trường học ở Nghệ An, nhiều người trong số họ đã gắn bó từ 10 đến hơn 20 năm. Nhưng trước mùa tuyển dụng mới, cơ hội để họ có một biên chế chính thức lại vô cùng mong manh.

Nhiều năm đứng lớp, lương không đủ nuôi con

Giữa tháng 11, 11 giáo viên và nhân viên của huyện Nam Đàn (cũ) gửi đơn xin xét vào biên chế. Họ đều là những người được ký hợp đồng từ 2009 trở về trước, người ít cũng 13 năm, người nhiều hơn 20 năm cống hiến. Thế nhưng suốt quãng thời gian dài ấy, họ chỉ hưởng một mức hệ số duy nhất, không thâm niên, không phụ cấp đứng lớp.

Thiếu giáo viên thiếu trầm trọng, vì sao người gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế? - Ảnh 1.

Trường THCS Nghi Văn hiện có 4 giáo viên hợp đồng đã gắn bó với nghề hơn một thập kỷ.

Cô Hoàng Thị Hoa, giáo viên môn Sinh học, Trường THCS Thượng Tân Lộc 2 (xã Vạn An), có 16 năm giảng dạy nhưng mức lương hiện tại chỉ hơn 4 triệu đồng/tháng. Ngoài giờ lên lớp, cô Hoa phải làm thêm nhiều việc để nuôi hai con ăn học.

"Điều chúng tôi mong nhất là có cơ chế tuyển dụng đặc cách. Chúng tôi làm việc đủ lâu, có chuyên môn vững, nhiều người còn thuộc diện gia đình chính sách nhưng chưa bao giờ có cơ hội được xem xét", cô Hoàng Thị Hoa chia sẻ.

Từ đầu năm học, cô Đinh Thị Lý, giáo viên môn Toán tại Trường THCS Nghi Văn (xã Văn Kiều), gửi đơn xin tuyển dụng lên Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Sở Nội vụ. Trong suốt 14 năm công tác, đây là một trong số ít lần cô Lý viết đơn xin vào biên chế. Dù là giáo viên kỳ cựu, cô vẫn phải gắn bó với hợp đồng ngắn hạn bởi nhiều năm qua, huyện Nghi Lộc (cũ) không có chỉ tiêu biên chế cho bậc THCS. Với mức lương hợp đồng 5 triệu đồng/tháng, cô Lý cho biết: "Nuôi hai con đang tuổi ăn tuổi học thật không dễ dàng".

Thiếu giáo viên thiếu trầm trọng, vì sao người gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế? - Ảnh 2.

Nhiều trường học kỳ vọng đội ngũ giáo viên, nhân viên hợp đồng sớm được tuyển dụng vào biên chế, bởi họ là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trong hoạt động giáo dục của nhà trường.

Chồng làm thợ may gần nhà, công việc không ổn định. Cuộc sống của gia đình may mắn khi cô Lý xin được dạy thêm ở một trung tâm. "Tôi còn may mắn đi dạy thêm kiếm thu nhập. Nhiều giáo viên dạy các môn khác khó có cơ hội tăng thu nhập ngoài lương", cô Lý nói.

Hiện Trường THCS Nghi Văn đang thiếu tới 26 giáo viên ở hầu hết các môn. Dù lãnh đạo nhà trường gửi tờ trình xin bổ sung, chỉ tiêu được giao trong năm học này vẫn rất hạn chế. Để duy trì việc dạy và học, trường phải hợp đồng thêm nhiều giáo viên, trong đó có 4 thầy cô gắn bó hơn 10 năm, như cô Lý.

Khó khăn không chỉ nằm ở bản thân giáo viên. Nhiều trường cũng rơi vào tình cảnh "bí lương" cho giáo viên hợp đồng. Ông Nguyễn Hữu Huy, Hiệu trưởng Trường THCS Thượng Tân Lộc 2, cho biết, đến cuối tháng 11 vẫn chưa có nguồn để chi trả lương cho hai giáo viên hợp đồng đã gắn bó hơn 15 năm. "Không thể để trường hơn 500 học sinh mà không có giáo viên môn Sinh học. Chúng tôi buộc phải xin xã hỗ trợ tạm thời để giữ giáo viên lại trường", ông Huy nói.

Tại Trường THCS Nghi Văn (xã Văn Kiều), năm học 2025 - 2026, trường thiếu tới 26 giáo viên. Dù đã kiến nghị nhưng chỉ tiêu bổ sung không đáng kể, buộc nhà trường phải hợp đồng thêm giáo viên. Trong đó có 4 giáo viên gắn bó hơn một thập kỷ.

"Các thầy cô hợp đồng lâu năm đều giỏi nghề, tận tâm. Chúng tôi rất muốn khi tuyển dụng, họ được ưu tiên", ông Nguyễn Đình Hải, Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Văn nói.

Chỉ tiêu quá ít so với nhu cầu thực tế

Tháng 11/2025, Sở GD&ĐT Nghệ An thông báo tuyển dụng 829 chỉ tiêu cho năm học mới. Đây là lần đầu Sở GD&ĐT trực tiếp tuyển dụng sau khi áp dụng mô hình chính quyền 2 cấp, nên số lượng được đánh giá "sát thực tế".

Thiếu giáo viên thiếu trầm trọng, vì sao người gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế? - Ảnh 3.

Về kế hoạch tuyển dụng giáo viên và nhân viên cho năm học 2025 - 2026, trong tháng 11/2025, Sở GDD&ĐT thông báo tuyển 829 chỉ tiêu biên chế cho bậc mầm non, tiểu học, THCS cùng các vị trí nhân viên trường học.

Thế nhưng, 829 chỉ tiêu chỉ là một phần rất nhỏ so với số giáo viên còn thiếu trên địa bàn. Với giáo viên hợp đồng, cơ hội càng nhỏ hơn khi họ không nằm trong diện cộng điểm ưu tiên theo quy định. Trong khi đó, những năm tháng kinh nghiệm, đóng góp, sự tận tâm của họ lại rất khó quy thành điểm số.

Cô Nguyễn Giang Linh, giáo viên âm nhạc kiêm Tổng phụ trách Đội Trường THCS Nghi Hương (phường Cửa Lò), lo lắng: "Nếu cạnh tranh công bằng, giáo viên hợp đồng khó vượt được giáo viên mới tốt nghiệp. Chúng tôi có kinh nghiệm, nhưng điều này không được tính thành điểm".

Toàn phường Cửa Lò hiện có hơn 30 giáo viên và nhân viên hợp đồng, nhưng chỉ được giao 5 chỉ tiêu tuyển dụng. Bà Nguyễn Bình Minh, chuyên viên phụ trách giáo dục, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Cửa Lò, cho rằng, giáo viên hợp đồng đang chịu nhiều thiệt thòi và chưa thể yên tâm lâu dài vì "chưa có danh phận".

Các địa phương nhiều lần kiến nghị, cần ưu tiên cho giáo viên hợp đồng lâu năm; đồng thời bổ sung biên chế thực chất cho các trường vì tình trạng thiếu giáo viên đang rất nghiêm trọng.

Việc xây dựng một cơ chế tuyển dụng phù hợp kể cả đặc cách hoặc cộng điểm ưu tiên đang trở nên cấp thiết. Điều này không chỉ giúp những người đã cống hiến nhiều năm ổn định cuộc sống, mà còn giữ được đội ngũ giáo viên kinh nghiệm, tâm huyết, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục cơ sở.

Nghệ An giao cho ngành Giáo dục được tuyển giáo viênNghệ An giao cho ngành Giáo dục được tuyển giáo viên

GĐXH - UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản giao Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái và thuyên chuyển đội ngũ nhà giáo.

Hoàng Trinh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nghệ An: Dai dẳng bài toán thiếu giáo viên

Nghệ An: Dai dẳng bài toán thiếu giáo viên

Nghệ An giao cho ngành Giáo dục được tuyển giáo viên

Nghệ An giao cho ngành Giáo dục được tuyển giáo viên

Thực hư thông tin tuyển dụng giáo viên năm 2025 ở Nghệ An

Thực hư thông tin tuyển dụng giáo viên năm 2025 ở Nghệ An

Nghệ An còn hơn 1.500 biên chế giáo viên chưa tuyển dụng

Nghệ An còn hơn 1.500 biên chế giáo viên chưa tuyển dụng

Nghệ An: Nhiều hiệu trưởng băn khoăn khi trường dừng dạy thêm, học thêm

Nghệ An: Nhiều hiệu trưởng băn khoăn khi trường dừng dạy thêm, học thêm

Cùng chuyên mục

Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ

Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ

Giáo dục - 1 giờ trước

Hà Nội cho phép trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ, bao gồm trước và sau giờ học chính khóa, với mức thu tối đa 12.000 đồng/tiếng.

Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026

Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026

Giáo dục - 4 giờ trước

Chuyên gia cho rằng việc nhiều đại học bỏ xét học bạ là xu hướng tất yếu, bởi chất lượng hình thức xét tuyển này ngày càng bất cập, không đảm bảo công bằng.

Hà Nội: Hơn 3.000 học sinh vi phạm an toàn giao thông được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo

Hà Nội: Hơn 3.000 học sinh vi phạm an toàn giao thông được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục - 15 giờ trước

Thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, trong tháng 11-2025, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 3.130 học sinh vi phạm. Danh sách vi phạm được chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh.

Quy định mức học phí mới nhất đối với các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2025 - 2026

Quy định mức học phí mới nhất đối với các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2025 - 2026

Giáo dục - 18 giờ trước

GĐXH - HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao năm học 2025 - 2026.

Á quân Đường lên đỉnh Olympia lọt top nhà khoa học ảnh hưởng nhất Australia

Á quân Đường lên đỉnh Olympia lọt top nhà khoa học ảnh hưởng nhất Australia

Giáo dục - 1 ngày trước

Nguyễn Thành Vinh, Phó giáo sư Trường Hóa học, Đại học New South Wales (UNSW), vừa được nhật báo The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực Hóa hữu cơ.

Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh khung năng lực ngoại ngữ

Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh khung năng lực ngoại ngữ

Giáo dục - 1 ngày trước

Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam được cập nhật theo các tiêu chí và nội dung của khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu, bảo đảm sự tương thích với các chuẩn mực giáo dục ngôn ngữ đang được sử dụng phổ biến trên toàn cầu.

Trường học xác xơ sau lũ lịch sử, sách vở ngập bùn

Trường học xác xơ sau lũ lịch sử, sách vở ngập bùn

Giáo dục - 1 ngày trước

Trường THPT Lê Trung Kiên (phường Đông Hoà, Đắk Lắk) bị nhấn chìm trong bùn lầy lội, hàng loạt sổ điểm, học bạ, sách vở phơi khắp nơi.

Một trường phía Bắc công bố bỏ xét tuyển học bạ ở tất cả các ngành năm 2026

Một trường phía Bắc công bố bỏ xét tuyển học bạ ở tất cả các ngành năm 2026

Giáo dục - 2 ngày trước

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố các phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, theo đó, không xét tuyển học bạ ở bất kỳ ngành nào.

Lối rẽ của nam sinh tốt nghiệp loại giỏi Y khoa ĐH Y Dược TPHCM sau cú trượt nội trú

Lối rẽ của nam sinh tốt nghiệp loại giỏi Y khoa ĐH Y Dược TPHCM sau cú trượt nội trú

Giáo dục - 2 ngày trước

Ở tuổi 24, Triệu Phan Thế Phương (dân tộc Dao), hiện học việc tại Bệnh viện Pháp - Việt, đã trải qua một hành trình y khoa nhiều thăng trầm, nơi đỉnh cao chiến thắng và cú rơi thất bại gần như song hành.

Hành trình nữ sinh khoa học Việt trở thành phiên bản 'Number 1' của chính mình và truyền cảm hứng đến thế hệ trẻ

Hành trình nữ sinh khoa học Việt trở thành phiên bản 'Number 1' của chính mình và truyền cảm hứng đến thế hệ trẻ

Giáo dục - 3 ngày trước

Trong khán phòng hội nghị khoa học quốc tế, giữa những báo cáo dày đặc thuật ngữ và công thức, hình ảnh cô gái trong tà áo dài trắng tự tin thuyết trình về thiết kế anten y sinh khiến cả hội trường dõi theo.

Xem nhiều

Lối rẽ của nam sinh tốt nghiệp loại giỏi Y khoa ĐH Y Dược TPHCM sau cú trượt nội trú

Lối rẽ của nam sinh tốt nghiệp loại giỏi Y khoa ĐH Y Dược TPHCM sau cú trượt nội trú

Giáo dục

Ở tuổi 24, Triệu Phan Thế Phương (dân tộc Dao), hiện học việc tại Bệnh viện Pháp - Việt, đã trải qua một hành trình y khoa nhiều thăng trầm, nơi đỉnh cao chiến thắng và cú rơi thất bại gần như song hành.

Á quân Đường lên đỉnh Olympia lọt top nhà khoa học ảnh hưởng nhất Australia

Á quân Đường lên đỉnh Olympia lọt top nhà khoa học ảnh hưởng nhất Australia

Giáo dục
Thí sinh xét học bạ 2026 cần lưu ý gì trước sự điều chỉnh phương thức?

Thí sinh xét học bạ 2026 cần lưu ý gì trước sự điều chỉnh phương thức?

Xã hội
Chân dung thủ khoa Học viện An ninh Nhân dân 23 tuổi

Chân dung thủ khoa Học viện An ninh Nhân dân 23 tuổi

Giáo dục
Một trường phía Bắc công bố bỏ xét tuyển học bạ ở tất cả các ngành năm 2026

Một trường phía Bắc công bố bỏ xét tuyển học bạ ở tất cả các ngành năm 2026

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top