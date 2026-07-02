Bộ GD&ĐT công bố bách phân vị 5 tổ hợp xét tuyển, thí sinh tra cứu điểm quy đổi
Bộ GD&ĐT công bố bảng bách phân vị của 5 tổ hợp xét tuyển phổ biến, giúp thí sinh đối chiếu điểm và làm căn cứ quy đổi giữa các phương thức xét tuyển.
Ngày 1/7, cùng với việc công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và phổ điểm các môn thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố bảng bách phân vị của 5 tổ hợp xét tuyển đại học phổ biến gồm A00, A01, B00, C00 và D01.
Việc công bố bách phân vị nhằm cung cấp thêm thông tin để thí sinh, phụ huynh và các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng tham khảo trong quá trình tuyển sinh năm 2026.
Đây cũng là căn cứ quan trọng để thực hiện quy đổi tương đương điểm xét tuyển giữa các phương thức tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026. Theo quy định, tất cả phương thức xét tuyển phải sử dụng bảng bách phân vị để quy đổi về cùng thang điểm 30 thống nhất.
Bách phân vị (Percentile) là chỉ số thống kê dùng để xác định vị trí tương đối của một điểm số trong tập dữ liệu được sắp xếp. Chỉ số này cho biết tỷ lệ phần trăm thí sinh có điểm thấp hơn hoặc bằng một mức điểm nhất định.
Chẳng hạn, một thí sinh đạt bách phân vị 90 đồng nghĩa với việc điểm số của thí sinh đó cao hơn hoặc bằng 90% số người dự thi.
Cách đọc thông số phân vị:
Ví dụ 1: Nhìn vào dòng PTPV = 10
Tra bảng tại dòng số 10, ta có các mức điểm: Tổ hợp A00: 13.45 điểm; Tổ hợp C00: 11.85 điểm.
Ý nghĩa: Nếu bạn thi khối A00 và đạt 13.45 điểm, điều này có nghĩa là điểm của bạn cao hơn hoặc bằng 10% tổng số thí sinh thi khối A00 năm nay. Đồng nghĩa với việc có tới 90% số thí sinh có điểm cao hơn bạn. Tương tự với khối C00, mức điểm 11.85 chỉ vượt qua hoặc bằng 10% số thí sinh thi khối này.
Với bảng bách phân vị được công bố, thí sinh có thể đối chiếu để biết điểm của mình ở một tổ hợp tương ứng với mức điểm nào của các tổ hợp còn lại. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT lưu ý đây chỉ là bảng tham khảo dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Theo quy chế tuyển sinh, khi sử dụng đồng thời nhiều tổ hợp xét tuyển, phương thức tuyển sinh hoặc chứng chỉ ngoại ngữ cho cùng một chương trình đào tạo, các cơ sở đào tạo phải xây dựng và công khai quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào, điểm trúng tuyển và điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển.
Bộ GD&ĐT yêu cầu việc quy đổi phải dựa trên dữ liệu thực tế của những thí sinh tham gia cả kỳ thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy như HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội, APT của Đại học Quốc gia TP.HCM, TSA của Đại học Bách khoa Hà Nội.
Các khoảng điểm được phân chia theo từng nhóm năng lực (0,5%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%… đến 50%). Trên cơ sở đó, điểm trúng tuyển giữa các phương thức sẽ được quy đổi theo nguyên tắc tuyến tính trong từng khoảng điểm tương ứng.
Để bảo đảm tính minh bạch, Bộ GD&ĐT quy định các đơn vị tổ chức kỳ thi riêng phải công bố bách phân vị kết quả bài thi trước ngày 10/5/2026 đối với các kỳ thi tổ chức sớm và chậm nhất ngày 30/5/2026 đối với các kỳ thi còn lại.
Đồng thời, trong vòng 3 ngày sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, các đơn vị phải công bố bảng quy đổi tương đương giữa kết quả bài thi riêng và các tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT để các cơ sở đào tạo và thí sinh sử dụng trong quá trình xét tuyển.
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