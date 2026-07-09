Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn ngành Sư phạm năm 2026
GĐXH - Theo công bố về điểm sàn của Bộ GD&ĐT, thí sinh phải đạt tối thiểu 20 điểm mới đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển đại học vào ngành luật và hầu hết các ngành sư phạm.
Bộ GD&ĐT vừa công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với các chương trình đào tạo giáo viên, nhóm ngành sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề và lĩnh vực pháp luật trình độ đại học năm 2026.
Theo các quyết định của Bộ GD&ĐT, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào được xác định từ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với thí sinh khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi theo thang điểm 30, không tính điểm cộng, không phân biệt kết quả thi của thí sinh học Chương trình giáo dục phổ thông 2006 và Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Đối với các chương trình đào tạo giáo viên
Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào các chương trình đào tạo giáo viên được quy định như sau:
Các chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học: 20,0 điểm.
Riêng các chương trình đào tạo Giáo dục Thể chất, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật: 19,0 điểm đối với tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn văn hóa; các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành.
Chương trình Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng: 17,0 điểm đối với tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn văn hóa; các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
Đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề trình độ đại học
Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào với nhóm ngành sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề trình độ đại học được xác định theo từng ngành đào tạo, cụ thể:
Y khoa; Răng - Hàm - Mặt: 22,0 điểm.
Y học cổ truyền; Dược học: 20,0 điểm.
Điều dưỡng; Y học dự phòng; Hộ sinh; Kỹ thuật phục hình răng; Kỹ thuật xét nghiệm y học; Kỹ thuật hình ảnh y học; Kỹ thuật phục hồi chức năng: 18,0 điểm.
Đối với các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật trình độ đại học
Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật trình độ đại học là: 20,0 điểm.
Theo quy định, các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng có đào tạo các chương trình nêu trên tổ chức xét tuyển thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng hiện hành cùng các văn bản hướng dẫn có liên quan.
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