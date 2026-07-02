Chi tiết 6 bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2026
GĐXH - Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT theo 6 bước trực tuyến. Dưới đây là chi tiết các bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học.
Từ ngày 2/7 đến 17 giờ 00 ngày 14/7/2026, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học 2026 không giới hạn số lần trong tổng số nguyện vọng được phép đăng ký xét tuyển theo Công văn 2304/BGDĐT-GDĐH năm 2026.
Nguyện vọng đại học là các lựa chọn ngành học, trường học mà thí sinh đăng ký để xét tuyển sau kỳ thi tốt nghiệp THPT. Mỗi nguyện vọng gồm 1 ngành/chương trình đào tạo gắn với 1 trường đại học cụ thể và được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ NV1, NV2, NV3… NV15.
Lưu ý:
- Năm 2026 thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển (NVXT).
- Thí sinh có thể điều chỉnh, bổ sung, thay đổi thứ tự nguyện vọng nhiều lần trong thời gian đăng ký.
- Tất cả nguyện vọng đều đăng ký trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia.
- Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để xử lý thông tin (nhập, sửa, xem) thông tin của thí sinh trên hệ thống.
- Các nguyện vọng của thí sinh ĐKXT vào tất cả các CSĐT đăng ký theo CTĐT và được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất), đồng thời thí sinh phải cung cấp các dữ liệu (theo tiêu chí, điều kiện, quy trình đăng ký được quy định tại thông tin tuyển sinh của các CSĐT) CTĐT mà thí sinh đã ĐKXT để các CSĐT sử dụng xét tuyển (hướng dẫn chi tiết các bước đăng ký được đăng tải ngay trên hệ thống thí sinh sẽ truy cập vào để đăng ký);
- Tất cả các NVXT của thí sinh vào CSĐT sẽ được xử lý nguyện vọng trên hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi bảo đảm điều kiện trúng tuyển.
Quy trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 cụ thể như sau:
Bước 1: Đăng nhập hệ thống tuyển sinh
Thí sinh truy cập hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.
Đăng nhập bằng số CCCD hoặc mã định danh cá nhân, mật khẩu được cấp và nhập mã xác nhận (Captcha), sau đó chọn “Đăng nhập”.
Bước 2: Kiểm tra thông tin cá nhân
Sau khi đăng nhập thành công, thí sinh cần rà soát toàn bộ thông tin cá nhân trên hệ thống, gồm:
Họ và tên, ngày tháng năm sinh; Số CCCD/mã định danh cá nhân;Khu vực và đối tượng ưu tiên (nếu có); Thông tin học tập, năm tốt nghiệp THPT; Chứng chỉ được quy đổi (nếu có).
Nếu phát hiện sai sót, thí sinh cần liên hệ điểm tiếp nhận hồ sơ để được hỗ trợ điều chỉnh trước khi đăng ký nguyện vọng.
Bước 3: Đăng ký nguyện vọng
Tại thanh chức năng bên trái, chọn “Đăng ký thông tin xét tuyển sinh”.
Thí sinh tuyển thẳng: thực hiện đăng ký theo hướng dẫn trên hệ thống.
Thí sinh xét tuyển theo các phương thức khác: chọn “Thêm nguyện vọng”, sau đó nhập đầy đủ: Mã trường; mã ngành/chương trình đào tạo; phương thức xét tuyển; tổ hợp xét tuyển (nếu có).
Sau khi hoàn tất, chọn “Thêm mới” để lưu nguyện vọng.
Hệ thống cho phép thêm, sửa, xóa hoặc điều chỉnh thứ tự nguyện vọng trước khi xác nhận.
Bước 4: Sắp xếp thứ tự nguyện vọng
Sau khi đăng ký, thí sinh sắp xếp các nguyện vọng theo mức độ ưu tiên.
Nguyện vọng số 1 nên là ngành hoặc trường mong muốn nhất, bởi hệ thống xét tuyển sẽ xét từ nguyện vọng có thứ tự cao xuống thấp và dừng ngay khi thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.
Thí sinh vẫn có thể điều chỉnh thứ tự nguyện vọng trước khi xác nhận.
Bước 5: Xác nhận đăng ký
Sau khi kiểm tra toàn bộ thông tin, thí sinh xác nhận đăng ký bằng mã OTP.
Các bước thực hiện:
Sử dụng số điện thoại đã đăng ký; Soạn tin nhắn theo cú pháp: TSO
gửi 6058; Nhận mã OTP gửi về điện thoại; Nhập mã OTP lên hệ thống; Chọn “Xác nhận đăng ký”.
Sau khi xác nhận thành công, hệ thống sẽ ghi nhận toàn bộ nguyện vọng đăng ký.
Lưu ý: Mã OTP chỉ có hiệu lực trong thời gian ngắn (khoảng 30 phút), vì vậy thí sinh cần hoàn tất thao tác ngay sau khi nhận mã. Nên lưu hoặc chụp màn hình danh sách nguyện vọng để đối chiếu khi cần.
Bước 6: Thanh toán lệ phí xét tuyển
Sau khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng, thí sinh thực hiện thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến theo lịch của Bộ GD&ĐT.
Các bước gồm: Chọn chức năng “Thanh toán” trên hệ thống; kiểm tra số lượng nguyện vọng; xác nhận thông tin thanh toán; chọn phương thức thanh toán; hoàn tất giao dịch.
Lưu ý: Nguyện vọng chỉ được coi là hợp lệ khi thí sinh hoàn thành việc thanh toán lệ phí xét tuyển và kiểm tra trạng thái thanh toán thành công trên hệ thống.
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