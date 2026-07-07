Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn quốc sau vụ điểm thi môn Toán bất thường ở Tuyên Quang

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 356/TB-VPCP ngày 7/7/2026, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng ghi nhận sự quyết liệt, nghiêm túc và khẩn trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và UBND tỉnh Tuyên Quang trong việc xử lý vụ việc liên quan đến kết quả bài thi môn Toán cao bất thường tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Để bảo đảm tính khách quan, công bằng và công khai của kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang cũng như trên phạm vi cả nước, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Tuyên Quang cùng các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân có sai phạm phải được xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, làm rõ vai trò, trách nhiệm và mức độ vi phạm của từng trường hợp. Đồng thời, các cơ quan chức năng phải đề xuất phương án khắc phục hậu quả theo đúng quy chế thi và quy định của pháp luật, bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, không để những thí sinh có năng lực thực chất bị mất cơ hội học tập nhưng vẫn giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của kỳ thi.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm về việc để xảy ra mất an toàn trong kỳ thi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn cũng như uy tín của ngành Giáo dục.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang nơi xảy ra sự việc.

UBND tỉnh phải khẩn trương rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong công tác chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn, giám sát và tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án xử lý, khắc phục hậu quả phù hợp, đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thí sinh; đồng thời kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Tỉnh Tuyên Quang cũng được giao đánh giá toàn diện, khách quan công tác tổ chức và kết quả kỳ thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; tổ chức làm việc với toàn bộ phụ huynh và học sinh tham gia kỳ thi để lắng nghe ý kiến, từ đó kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phương án xử lý cụ thể, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của thí sinh. Toàn bộ công việc này phải hoàn thành trước ngày 9/7/2026.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Tuyên Quang phải chủ động tổ chức họp báo, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời cho các cơ quan báo chí; nghiêm túc nhận trách nhiệm đối với những thiếu sót, sai phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nếu có; đồng thời bảo vệ danh tính, tâm lý và quyền lợi hợp pháp của thí sinh, tránh gây hoang mang trong ngành Giáo dục và dư luận xã hội.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang khẩn trương điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra cần được công bố sớm để làm cơ sở triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh, bảo đảm công bằng trong tuyển sinh đại học, cao đẳng và giúp các thí sinh đủ điều kiện kịp thời đăng ký xét tuyển trong năm 2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND tỉnh Tuyên Quang xử lý vụ việc; trong đó đặc biệt lưu ý bảo vệ quyền học tập hợp pháp của thí sinh, áp dụng các phương án có lợi nhất cho người học theo đúng quy định của pháp luật.

Trên cơ sở báo cáo và kiến nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét, quyết định phương án khắc phục hậu quả theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định và hoàn thành trước ngày 10/7/2026.

Không chỉ xử lý vụ việc tại Tuyên Quang, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát tổng thể kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên phạm vi cả nước. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường, Bộ phải chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý kịp thời theo quy định.

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy chế tổ chức kỳ thi; tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn ở tất cả các khâu như sử dụng máy quét cầm tay, lắp đặt camera tại phòng thi, siết chặt công tác nhân sự tham gia tổ chức kỳ thi và sớm ban hành văn bản chấn chỉnh các địa phương, cơ sở giáo dục nhằm ngăn chặn, không để tái diễn các hành vi vi phạm quy chế thi và các quy định của pháp luật.



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