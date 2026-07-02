Giấc mơ áo blouse trắng của nữ sinh nghèo thủ khoa khối B00

Từ ngôi nhà nhỏ của con nhà nông đến ngôi vị thủ khoa khối B00

Không có điều kiện theo học tại các trường chuyên, cũng chẳng sở hữu những khóa luyện thi đắt đỏ, Lê Thị Hoài Thu, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Cẩm Bình (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đầy cảm hứng khi xuất sắc trở thành thủ khoa khối B00 của tỉnh với tổng điểm 29,75.

Nữ sinh Lê Thị Hoài Thu xuất sắc trở thành thủ khoa khối B00, đồng thời là thí sinh nắm giữ mức điểm cao nhất toàn tỉnh Hà Tĩnh với tổng số 29,75 điểm. Ảnh:NVCC.

Theo kết quả do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sáng 1/7, Hoài Thu đạt điểm tuyệt đối ở hai môn Toán và Hóa học, môn Sinh học đạt 9,75 điểm. Đây cũng là mức điểm cao nhất toàn tỉnh đối với tổ hợp B00.

Trong căn nhà nhỏ ở xã Cẩm Bình, từ khi biết Hoài Thu đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, tiếng cười nói rộn ràng hơn thường lệ. Hàng xóm, người thân liên tục ghé chúc mừng gia đình khi biết tin em trở thành thủ khoa.

Chia sẻ về thời khắc biết điểm, Hoài Thu cho biết em thức dậy từ 6h sáng, liên tục làm mới trang tra cứu. Dù tự tin với kết quả sau khi đối chiếu đáp án, nữ sinh vẫn bất ngờ khi biết mình trở thành thủ khoa khối B00 của tỉnh. "Lúc thấy tổng điểm 29,75 em chỉ muốn hét lên vì sung sướng nhưng đang đau họng nên đành cười thật lớn", Thu nói.

Người đầu tiên nữ sinh gọi điện báo tin là mẹ đang làm việc xa nhà. "Khi nghe mẹ khóc vì vui, em cũng không kìm được nước mắt. Bao nhiêu cố gắng của cả gia đình cuối cùng cũng được đền đáp", Thu xúc động nói.

Gia đình Hoài Thu có hai chị em. Bố mẹ đều làm nông, cuộc sống còn nhiều khó khăn nên phải đi làm thuê cách nhà hơn 50km để có thêm thu nhập. Hai chị em chủ yếu sống cùng ông bà nội trong suốt thời gian học phổ thông. Thiếu sự kèm cặp thường xuyên của bố mẹ nhưng Hoài Thu sớm hình thành tính tự lập. Mọi việc từ học tập, sinh hoạt đến sắp xếp thời gian đều do em chủ động.

"Em luôn nghĩ bố mẹ đã vất vả rất nhiều để mình được đến trường nên điều duy nhất em có thể làm là học thật tốt. Mỗi lần cảm thấy mệt mỏi, em lại nhớ đến bố mẹ đang làm việc ngoài trời nắng để có tiền nuôi hai chị em ăn học, từ đó tự nhắc mình phải cố gắng hơn nữa", Thu chia sẻ.

Ông bà tuổi cao, thường xuyên đau ốm, mỗi lần phải vào bệnh viện khiến Hoài Thu càng mong muốn được khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. Ước mơ trở thành bác sĩ cũng được nuôi dưỡng từ chính những ngày sống bên ông bà.

Ước mơ trở thành bác sĩ được nuôi dưỡng từ những ngày nữ sinh sống bên ông bà nội. Ảnh:NVCC.

"Em muốn thi vào ngành Y đa khoa của Trường Đại học Y Hà Nội. Em hy vọng sau này có thể chăm sóc sức khỏe cho ông bà, bố mẹ và giúp đỡ thật nhiều bệnh nhân khác. Mục tiêu ấy trở thành động lực để em kiên trì suốt nhiều năm học", nữ sinh nói.

Khác với nhiều bạn bè, Hoài Thu không phụ thuộc vào các trung tâm luyện thi. Suốt những năm THPT, em chủ yếu học trên lớp rồi tự nghiên cứu thêm tại nhà. Chỉ đến năm lớp 12, em mới đăng ký học thêm một số môn nhưng vẫn coi việc tự học là yếu tố quyết định.

Bí quyết của nữ thủ khoa và hành trình chinh phục đỉnh cao

Nếu Hóa học là môn học Hoài Thu yêu thích nhất thì Toán lại từng là "điểm yếu" khiến em phải nỗ lực rất nhiều. Ngay từ năm lớp 10, nữ sinh nhận thấy khả năng tư duy Toán của mình chưa thật sự nổi bật nên chủ động dành nhiều thời gian hơn cho môn học này.

"Em không học theo kiểu làm thật nhiều đề rồi bỏ qua lỗi sai. Sau mỗi bài kiểm tra, em đều dành thời gian xem lại từng câu mình làm chưa tốt để tìm nguyên nhân. Em nghĩ sửa được một lỗi sẽ giá trị hơn làm thêm nhiều đề nhưng vẫn mắc lại lỗi cũ", Thu chia sẻ.

Lê Thị Hoài Thu từng tham dự Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh:NVCC.

Đối với Hóa học, em thường xem thêm các video thí nghiệm để hình dung bản chất kiến thức thay vì chỉ học thuộc công thức.

Riêng môn Sinh học, Hoài Thu tập trung hệ thống hóa kiến thức theo sơ đồ và luyện đề theo từng chuyên đề để tránh nhầm lẫn. Ngoài việc học, nữ thủ khoa còn đặc biệt chú trọng giữ gìn sức khỏe. Mỗi khi cảm thấy áp lực, em chọn cách nghe nhạc hoặc vẽ tranh để cân bằng tinh thần.

Theo Hoài Thu, một trong những may mắn lớn nhất là bố mẹ chưa bao giờ tạo áp lực về điểm số. "Bố mẹ chỉ động viên em cố gắng hết sức chứ không bao giờ bắt phải đứng nhất hay đạt bao nhiêu điểm. Điều đó giúp em học với tâm lý rất thoải mái", nữ sinh chia sẻ.

Không chỉ nổi bật ở kỳ thi tốt nghiệp THPT, Hoài Thu còn sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể. Từ năm lớp 8, em đã tham gia đội tuyển Hóa học. Năm lớp 9 đạt giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Hóa học và giải Khuyến khích môn Toán cấp huyện. Lên THPT, em tiếp tục giành giải Ba học sinh giỏi tỉnh môn Hóa học ở lớp 10 và lớp 11, trước khi xuất sắc đoạt giải Nhất học sinh giỏi tỉnh ở lớp 12.

Ngoài học tập, Hoài Thu còn đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt" năm học 2025-2026, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn và phong trào của trường.

Đặc biệt, chỉ một ngày trước khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi, nữ sinh vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam cùng 15 học sinh ưu tú của Trường THPT Cẩm Bình. Đó là dấu mốc đặc biệt, khép lại trọn vẹn quãng đời học sinh với nhiều thành tích đáng tự hào.

Một trải nghiệm khác mà Hoài Thu luôn nhớ là lần tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia khi học lớp 11.

Từ nhỏ, em đã yêu thích chương trình. Được cô giáo chủ nhiệm động viên, Thu mạnh dạn đăng ký và vượt qua vòng thi tuần. Dù không tiến sâu nhưng sân chơi giúp em mở rộng kiến thức và học hỏi từ nhiều bạn bè xuất sắc trên cả nước.

Cô Trần Thị Hiến, giáo viên chủ nhiệm, đồng thời là giáo viên trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển Hóa học cho biết, Hoài Thu là học sinh có năng lực nổi bật nhưng điều khiến thầy cô ấn tượng hơn cả là tinh thần cầu thị.

"Thu rất thông minh, chăm chỉ và đặc biệt có ý thức tự học rất cao. Em luôn chủ động tìm tòi kiến thức mới, không ngại hỏi khi chưa hiểu bài. Mỗi lần kiểm tra, dù đạt điểm cao em vẫn tự xem lại bài để rút kinh nghiệm. Chính sự bền bỉ ấy đã giúp em đạt kết quả xứng đáng hôm nay", cô Hiến chia sẻ.

Từ ngôi nhà nhỏ của gia đình làm nông đến ngôi vị thủ khoa khối B00 toàn tỉnh, hành trình của Lê Thị Hoài Thu là minh chứng rằng xuất phát điểm không quyết định đích đến. Với ý chí, tinh thần tự học và một mục tiêu đủ lớn, cô học trò "trường làng" đã biến ước mơ thành hiện thực, mở ra cánh cửa bước vào giảng đường y khoa để tiếp tục theo đuổi hành trình trở thành bác sĩ trong tương lai.