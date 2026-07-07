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Trường Đại học Thương mại công bố điểm sàn 2026

Thứ ba, 07:18 07/07/2026 | Giáo dục
L.Vũ
L.Vũ
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GĐXH - Trường Đại học Thương mại đã công bố điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) và bảng quy đổi điểm với sinh viên năm 2026.

Mới đây, Trường Đại học Thương mại (TMU) đã thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và thông tin quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2026.

Theo thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào áp dụng đối với tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển, tính theo tổng điểm của 3 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT 2026 theo tổ hợp tối ưu nhất tương ứng với ngành đăng ký xét tuyển: phải đạt từ 20 điểm trở lên (thang điểm 30, được tính điểm quy đổi chứng chỉ/điểm thưởng, đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực).

Trường Đại học Thương mại công bố điểm sàn 2026 - Ảnh 1.

Trường Đại học Thương mại đã công bố điểm sàn năm 2026. Ảnh: TMU

- Đối với ngành Luật kinh tế (TM34; TM35; TM36) và các chương trình đào tạo có quy định điểm môn Ngoại ngữ: Theo Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.

Cũng theo thông báo, chênh lệch giữa các tổ hợp trong phương thức xét tuyển sử dụng điểm tốt nghiệp THPT được quy định:

- Chênh lệch điểm trúng tuyển giữa tổ hợp A00 và các tổ hợp còn lại là 0,5 điểm (các tổ hợp khác giảm 0,5 điểm so với tổ hợp A00).

Bảng quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển:

STT

Phương thức 100, 409, 500

Phương thức 410

Phương thức 402a

Phương thức 402b

Phương thức 402c

Phương thức 402d

1

20.0 – 22.5

20.0 – 23.5

80 – 85

50 – 60

1000-1200

22-25

2

22.5 – 25.0

23.5 – 26.5

85 – 95

60 – 65

1200-1300

25-28

3

25.0 – 26.5

26.5 – 28.0

95 - 105

65 - 70

1300-1400

28-31

4

26.5 – 28.0

28.0 – 30

105 – 115

70 – 80

1400-1500

31-34

5

28.0 – 30

115 – 130

80 – 100

1500-1600

34-36

Lưu ý: Thí sinh xét tuyển theo các phương thức xét tuyển của trường đều phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đạo tạo mới được xét tuyển.

Dự kiến trước 3/8/2026 thí sinh có thể tra cứu điểm xét tuyển tương ứng với ngành đăng ký tại địa chỉ https://tuyensinh.tmu.edu.vn/tra-cuu-diem-thi/dai-hoc-chinh-quy.

Trường Đại học Thương mại công bố điểm sàn 2026 - Ảnh 2.Trường Đại học Thương mại dự kiến tuyển sinh 9 chương trình đào tạo mới

Để đáp ứng các Quy định, Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, năm 2025, Trường Đại học Thương mại dự kiến mở thêm 9 chương trình đào tạo (CTĐT) mới, bao gồm 7 CTĐT theo hướng định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP) và 2 CTĐT song bằng quốc tế.

Trường Đại học Thương mại công bố điểm sàn 2026 - Ảnh 3.Trường Đại học Thương mại công bố điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm: Cao nhất 29,25/30 điểm

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thương mại thông báo điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy năm 2024 (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT và điều kiện đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo Đề án tuyển sinh đại học năm 2024) theo các phương thức xét tuyển 200, 402a, 402b, 410.

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