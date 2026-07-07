Trường Đại học Thương mại công bố điểm sàn 2026

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Mới đây, Trường Đại học Thương mại (TMU) đã thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và thông tin quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2026.

Theo thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào áp dụng đối với tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển, tính theo tổng điểm của 3 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT 2026 theo tổ hợp tối ưu nhất tương ứng với ngành đăng ký xét tuyển: phải đạt từ 20 điểm trở lên (thang điểm 30, được tính điểm quy đổi chứng chỉ/điểm thưởng, đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực).

Trường Đại học Thương mại đã công bố điểm sàn năm 2026. Ảnh: TMU

- Đối với ngành Luật kinh tế (TM34; TM35; TM36) và các chương trình đào tạo có quy định điểm môn Ngoại ngữ: Theo Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.

Cũng theo thông báo, chênh lệch giữa các tổ hợp trong phương thức xét tuyển sử dụng điểm tốt nghiệp THPT được quy định:

- Chênh lệch điểm trúng tuyển giữa tổ hợp A00 và các tổ hợp còn lại là 0,5 điểm (các tổ hợp khác giảm 0,5 điểm so với tổ hợp A00).

Bảng quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển:

STT Phương thức 100, 409, 500 Phương thức 410 Phương thức 402a Phương thức 402b Phương thức 402c Phương thức 402d 1 20.0 – 22.5 20.0 – 23.5 80 – 85 50 – 60 1000-1200 22-25 2 22.5 – 25.0 23.5 – 26.5 85 – 95 60 – 65 1200-1300 25-28 3 25.0 – 26.5 26.5 – 28.0 95 - 105 65 - 70 1300-1400 28-31 4 26.5 – 28.0 28.0 – 30 105 – 115 70 – 80 1400-1500 31-34 5 28.0 – 30 115 – 130 80 – 100 1500-1600 34-36

Lưu ý: Thí sinh xét tuyển theo các phương thức xét tuyển của trường đều phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đạo tạo mới được xét tuyển.

Dự kiến trước 3/8/2026 thí sinh có thể tra cứu điểm xét tuyển tương ứng với ngành đăng ký tại địa chỉ https://tuyensinh.tmu.edu.vn/tra-cuu-diem-thi/dai-hoc-chinh-quy.

Trường Đại học Thương mại dự kiến tuyển sinh 9 chương trình đào tạo mới Để đáp ứng các Quy định, Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, năm 2025, Trường Đại học Thương mại dự kiến mở thêm 9 chương trình đào tạo (CTĐT) mới, bao gồm 7 CTĐT theo hướng định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP) và 2 CTĐT song bằng quốc tế.