Đại học Kinh tế Quốc dân công bố điểm sàn 2026

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Mới đây, Đại học Kinh tế Quốc dân đã công bố điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) và bảng quy đổi điểm với sinh viên năm 2026.

Theo thông báo mức điểm sàn chung cho tất cả các tổ hợp xét tuyển vào Đại học Kinh tế Quốc dân bao gồm: A00, A01, D01 và D07 đều là 22 điểm trên thang điểm 30 (đã bao gồm điểm ưu tiên nếu có).

Trường cũng lưu ý, đối với các ngành hoặc chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực Pháp luật, thí sinh bắt buộc phải có điểm môn Toán đạt tối thiểu là 6 điểm.

Đại học Kinh tế Quốc dân công bố mức điểm sàn là 22 điểm. Ảnh minh họa: TL

Đại học Kinh tế Quốc dân cũng thông báo ngưỡng quy đổi điểm chuẩn giữa các phương thức. Chẳng hạn, 28/30 điểm thi tốt nghiệp tương đương 112/150 điểm đánh giá năng lực (HSA), 1500/1600 SAT, 1004/1200 đánh giá năng lực (V-ACT) và 77,9/100 đánh giá tư duy (TSA).

Cụ thể bảng quy đổi như sau:

Bảng quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển.

Bảng này giúp thí sinh và đơn vị tuyển sinh có cơ sở đối chiếu chất lượng tương đương giữa các bài thi chuẩn hóa khác nhau.

Năm 2026, nhà trường giữ nguyên 3 phương thức tuyển sinh gồm: Tuyển thẳng (3%); xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển kết hợp.

Phương thức xét tuyển thẳng áp dụng với học sinh đạt giải Ba trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; giải Nhất trong kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế.

Ở phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, nhà trường vẫn sử dụng 4 tổ hợp giống như năm ngoái, gồm: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh).

Bên cạnh việc duy trì tuyển sinh 73 mã ngành như năm 2025, năm nay, Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến tuyển sinh một số ngành/chương trình đào tạo mới.