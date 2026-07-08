Điểm sàn xét tuyển vào các trường Quân đội năm 2026: Cao nhất bao nhiêu điểm?
GĐXH - Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn) vào các học viện, nhà trường quân đội hệ chính quy năm 2026.
Mới đây, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn) vào các học viện, nhà trường quân đội hệ chính quy năm 2026.
Theo thông báo, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy năm 2026 được quy định như sau:
Điểm sàn xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ đại học là thí sinh có tổng điểm 03 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi trung học nghề đối với đối tượng trung học nghề) các năm theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30, áp dụng đối với thí sinh thi tốt nghiệp từ năm 2026.
Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo thang điểm 30 của các tổ hợp xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và đã bao gồm cả điểm cộng, điểm ưu tiên.
Riêng Học viện Kỹ thuật Quân sự lấy điểm sàn 19 đối với thí sinh nam và 21 điểm đối với thí sinh nữ, áp dụng cho cả hai miền Bắc, Nam ở các tổ hợp A00, A01 và A0T.
Năm 2026, Học viện Kỹ thuật Quân sự tuyển sinh theo 4 phương thức, gồm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét kết quả HSA và V-ACT; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực QDA của Bộ Quốc phòng. Phương thức QDA không áp dụng với đào tạo đại học hệ dân sự.
Trường hợp thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng, ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TPHCM sẽ thực hiện quy đổi về thang điểm 30 để xét tuyển.
- Bài thi đánh giá năng lực được quy đổi theo các tổ hợp xét tuyển của từng trường, chưa bao gồm điểm cộng và điểm ưu tiên; kết quả của tổ hợp quy đổi cao nhất được đưa vào xét tuyển.
- Độ lệch điểm quy đổi từ bài thi đánh giá năng lực giữa các tổ hợp như sau:
+ Độ lệch giữa tổ hợp C01 với các tổ hợp C02, C03, C04:
+ Độ lệch giữa tổ hợp D01 với tổ hợp D07:
Ví dụ: C02 = C01 + độ lệch.
Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển của Học viện Quân y bằng với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định đối với nhóm ngành sức khỏe năm 2026.
Học viện Biên phòng và Trường Sĩ quan Lục quân 2 tuyển thí sinh phía Nam theo chỉ tiêu từng quân khu gồm: Quân khu 4 (thí sinh có nơi thường trú tại tỉnh Quảng Trị, TP Huế), Quân khu 5, Quân khu 7 và Quân khu 9.
Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo Tổ hợp D01, D02 của Học viện Khoa học quân sự là điểm chưa nhân hệ số đối với môn Toán và môn Ngoại ngữ.
Quy định mức điểm nhận hồ sơ:
Quy đổi điểm từ điểm thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng sang điểm thi THPT
QDA - Bài thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng (thang điểm 150).
A00 - Tổ hợp xét tuyển theo kết quả thi THPT, gồm các môn: Toán, Vật lý, Hóa học (thang điểm 30).
A01 - Tổ hợp xét tuyển theo kết quả thi THPT, gồm các môn: Toán, Vật lý, tiếng Anh (thang điểm 30).
B00 - Tổ hợp xét tuyển theo kết quả thi THPT, gồm các môn: Toán, Hóa học, Sinh học (thang điểm 30).
C01 - Tổ hợp xét tuyển theo kết quả thi THPT, gồm các môn: Ngữ văn, Toán, Vật lý (thang điểm 30).
D01 - Tổ hợp xét tuyền theo kết quả thi THPT, gồm các môn: Ngữ Văn, Toán, tiếng Anh (thang điểm 30).
Quy đổi điểm từ điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội sang điểm thi THPT
HSA - Bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội (thang điểm 150).
A00 - Tổ hợp xét tuyển theo kết quả thi THPT, gồm các môn: Toán, Vật lý, Hóa học (thang điểm 30).
A01 - Tổ hợp xét tuyển theo kết quả thi THPT, gồm các môn: Toán, Vật lý, tiếng Anh (thang điểm 30).
B00 - Tổ hợp xét tuyển theo kết quả thi THPT, gồm các môn: Toán, Hóa học, Sinh học (thang điểm 30).
C01 - Tổ hợp xét tuyển theo kết quả thi THPT, gồm các môn: Ngữ văn, Toán, Vật lý (thang điểm 30).
D01 - Tổ hợp xét tuyển theo kết quả thi THPT, gồm các môn: Ngữ Văn, Toán, tiếng Anh (thang điểm 30).
Quy đổi điểm từ điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM sang điểm thi THPT
V-ACT - Bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh (thang điểm 1200).
A00 - Tổ hợp xét tuyển theo kết quả thi THPT, gồm các môn: Toán, Vật lý, Hóa học (thang điểm 30).
A01 - Tổ hợp xét tuyển theo kết quả thi THPT, gồm các môn: Toán, Vật lý, tiếng Anh (thang điểm 30).
B00 - Tổ hợp xét tuyển theo kết quả thi THPT, gồm các môn: Toán, Hóa học, Sinh học (thang điểm 30).
C01 - Tổ hợp xét tuyển theo kết quả thi THPT, gồm các môn: Ngữ văn, Toán, Vật lý (thang điểm 30).
D01 - Tổ hợp xét tuyển theo kết quả thi THPT, gồm các môn: Ngữ Văn, Toán, tiếng Anh (thang điểm 30).
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