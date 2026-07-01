Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Sáng 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước, đồng thời công bố phổ điểm các môn thi và các tổ hợp xét tuyển đại học phổ biến.

Theo kết quả công bố, thủ khoa tại các địa phương đều đạt từ 35,25 điểm trở lên. Đáng chú ý, cả nước có hai thí sinh đồng thủ khoa với tổng điểm 38,5/40. Trong đó, em Phạm Bích Phương, số báo danh 31056104, học sinh Trường THPT Thanh Miện II, xuất sắc trở thành đồng thủ khoa toàn quốc với các mức điểm: Toán 10,0; Ngữ văn 9,0; Vật lý 9,5; Hóa học 10,0.

Em Phạm Bích Phương, học sinh trường THPT Thanh Miện II (thành phố Hải Phòng) xuất sắc đạt thủ khoa toàn quốc với tổng điểm 38,5. Ảnh: SGD&DTHP

Cũng theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành phố Hải Phòng đứng thứ 3 toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Điểm trung bình của thành phố đạt 6,171, xếp sau Ninh Bình và Hà Nội.

Sau khi biết điểm, thí sinh có 5 ngày để nộp đơn phúc khảo nếu có nhu cầu, hạn cuối là ngày 5/7. Từ ngày 2/7, các em bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kéo dài đến 17 giờ ngày 14/7.

Điểm chuẩn đại học năm 2026 và kết quả trúng tuyển của thí sinh được công bố trước 17 giờ ngày 9/8.

Hải Phòng đứng thứ 3 toàn quốc trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 với điểm trung bình 6,171

Mời xem thêm video dưới đây:

Nhìn lại khoảnh khắc những ngày thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Hải Phòng.







