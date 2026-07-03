Điểm sàn xét tuyển đại học 2026 Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã ban hành Thông báo số 3065/TB-ĐHQGHN về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm nhận đăng ký xét tuyển) đối với tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.

Theo thông báo, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là 19 điểm (chưa nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có).

Đối với phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) của ĐHQGHN, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào được quy đổi tương đương sang thang điểm 30 là 19 điểm (không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có).

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của ĐHQGHN là 19 điểm (Nguồn: ĐHQGHN)

Đối với các phương thức xét tuyển khác, Hội đồng tuyển sinh các đơn vị thực hiện quy đổi tương đương và công bố theo đúng Hướng dẫn và Quy chế tuyển sinh hiện hành của ĐHQGHN và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của ĐHQGHN và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các nhóm ngành đào tạo giáo viên, pháp luật và sức khỏe, các đơn vị đào tạo sẽ xác định, công bố điểm ngưỡng theo từng ngành/chương trình đào tạo (không thấp hơn mức quy định của ĐHQGHN và Bộ GD&ĐT), đồng thời báo cáo Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐHQGHN trước 17h00 ngày 03/7/2026, công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị, website ĐHQGHN và cập nhật dữ liệu theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Năm 2026, ĐHQGHN tuyển sinh 21.380 chỉ tiêu đại học chính quy cho 166 ngành/chương trình đào tạo. Ảnh minh họa: TL



Theo ĐHQGHN, năm 2026, trường tuyển sinh 21.380 chỉ tiêu đại học chính quy cho 166 ngành/chương trình đào tạo. Trong đó, khoảng hơn 17.000 sinh viên sẽ học tập tại Hòa Lạc. Việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là căn cứ quan trọng để các đơn vị đào tạo xây dựng mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo từng ngành/chương trình đào tạo, bảo đảm chất lượng tuyển sinh và thực hiện đúng quy định hiện hành.

Thông báo này là căn cứ để các đơn vị triển khai công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 theo đúng Quy chế và Hướng dẫn tuyển sinh hiện hành.

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