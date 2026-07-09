Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng trước đề xuất thi lại môn Toán tại Tuyên Quang
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa lên tiếng về đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang liên quan đến việc tổ chức thi lại môn Toán cho các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã nhận được đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
Về việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế thi và vi phạm pháp luật theo đúng quy định.
Trên cơ sở Quy chế thi, kết quả kiểm tra, xử lý của UBND tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp; bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật; đồng thời bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thí sinh, không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đồng thời giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của Kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Trước đó, liên quan đến vụ việc, chiều ngày 9/7, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức họp báo công bố kết quả xác minh những dấu hiệu bất thường trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn.
Thông tin tại cuộc họp, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chính thức khởi tố bốn bị can để điều tra các sai phạm liên quan. Kết quả điều tra ban đầu xác định trong thời gian diễn ra kỳ thi, Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã có hành vi chỉ đạo, định hướng một số giám thị hướng dẫn thí sinh làm bài trong giờ thi môn Toán.
Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, Phó Giám đốc Hoàng Minh Cảnh cho biết cơ quan quản lý đã phối hợp rà soát toàn diện các khâu tổ chức thi dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Kết quả đối chiếu dữ liệu cho thấy trong khi các môn Ngữ văn và Ngoại ngữ có phổ điểm ổn định và chênh lệch không đáng kể so với học bạ, thì riêng môn Toán đã xuất hiện số lượng thí sinh đạt điểm cao bất thường tại 13 trên tổng số 15 phòng thi của điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
Sau khi xác minh rõ các bất thường liên quan trực tiếp đến công tác coi thi, Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương đã tổ chức gặp gỡ, đối thoại để lắng nghe tâm tư của phụ huynh và học sinh. Trên cơ sở bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các thí sinh, UBND tỉnh Tuyên Quang đã chính thức báo cáo, đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét phương án tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh liên quan trong thời gian tới.
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