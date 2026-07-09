Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm sàn 2026

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố mức điểm sàn tính theo điểm xét tuyển cho các khối nhóm ngành.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm sàn với nhóm ngành kỹ thuật là 20, với nhóm ngành kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ là 19,5.

Ở phương thức xét tuyển tài năng, tất cả các ngành đều có điểm sàn 55.

Với phương thức xét điểm thi đánh giá tư duy, điểm sàn với nhóm ngành kỹ thuật là 44,93, với nhóm ngành kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ là 43,88.

Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm sàn xét tuyển đại học 2026. Ảnh: HUST

Theo thông báo, căn cứ theo các loại phổ điểm và dữ liệu tuyển sinh các năm trước đây, Đại học Bách khoa Hà Nội dự báo mức điểm trúng tuyển vào các chương trình đào tạo đại học chính quy năm 2026 như sau:

Ngoài ra, căn cứ theo phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố độ lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:

Theo đó, không có độ lệch điểm giữa các tổ hợp A00, A01, B00, D07, K01 khi xét tuyển vào khối ngành kỹ thuật, và giữa các tổ hợp D01, D04, DD2 khi xét vào khối ngành kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ. Tuy nhiên, đối với một số chương trình thuộc khối ngành kinh tế, giáo dục và ngoại ngữ sử dụng một số tổ hợp thuộc cả 2 nhóm tổ hợp trên thì điểm chuẩn đối với các tổ hợp A00, A01, B00, D07, K01 sẽ cao hơn điểm chuẩn đối với các tổ hợp D01, D04, DD2 là 0,5 điểm.

Ví dụ chương trình EM1-Quản lý năng lượng đang xét tuyển với 4 tổ hợp điểm tốt nghiệp THPT là K01, A00, A01, D01. Nếu điểm trúng tuyển theo tổ hợp D01 là 23 điểm thì điểm trúng tuyển theo tổ hợp K01, A00, A01 sẽ là 23.5 điểm.

Tương tự với chương trình FL4-Tiếng Hàn Khoa học và Công nghệ đang xét tuyển với 3 tổ hợp điểm tốt nghiệp THPT là K01, D01 và DD2. Nếu điểm trúng tuyển theo tổ hợp D01 là 24 điểm thì điểm trúng tuyển theo tổ hợp DD2 vẫn là 24 điểm, còn điểm trúng tuyển theo tổ hợp K01 là 24.5 điểm.

Đại học Bách khoa lưu ý: Từ ngày 2/7/2026 đến 17h00 ngày 14/7/2026, thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học năm 2026 đều phải đăng ký trên Hệ thống lọc ảo chung của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Thí sinh có thể tham khảo mức dự báo điểm trúng tuyển trên để đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các ngành học yêu thích của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Muốn trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội 2026, thí sinh phải biết những thông tin quan trọng này GĐXH - Đại học Bách khoa Hà Nội đã ban hành Quy chế Tuyển sinh đại học năm 2026. Dưới đây là thông tin chi tiết.