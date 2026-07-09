Đề xuất thi lại môn Toán tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang
Sở GD&ĐT Tuyên Quang đề xuất tổ chức thi lại môn Toán với học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sau khi xác định có bất thường trong coi thi.
Chiều nay 9/7, tại họp báo về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang cho biết cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu bất thường trong công tác coi thi môn Toán tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Trên cơ sở kết quả xác minh, Sở đã đề xuất tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh của điểm thi này.
Thông tin tại họp báo, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh có hơn 17.000 thí sinh lớp 12 của 92 trường dự thi tại 62 điểm thi, với hơn 3.600 cán bộ tham gia các khâu tổ chức.
Sau khi xuất hiện phản ánh về số lượng điểm 10 môn Toán bất thường tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi tại các điểm thi, đồng thời phân tích kết quả thi, đối chiếu với học bạ, tập trung vào các thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên hoặc có mức chênh lệch lớn giữa điểm thi và kết quả học tập.
Theo ông Cảnh, kết quả rà soát cho thấy điểm trung bình các môn thi nhìn chung đều thấp hơn điểm học bạ nhưng vẫn phù hợp với năng lực của học sinh, ngoại trừ môn Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
Cụ thể, môn Ngữ văn có 11/326 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, mức chênh lệch trung bình so với học bạ là 0,1 điểm. Môn Ngoại ngữ có 207 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó có một bài thi đạt điểm 10, với mức chênh lệch trung bình 0,31 điểm so với học bạ. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, kết quả của hai môn này không có dấu hiệu bất thường.
Đối với môn Toán, việc có 147 thí sinh đạt điểm 10 được xác định là dấu hiệu bất thường trong công tác coi thi.
“Qua rà soát và phân tích dữ liệu, cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu bất thường trong công tác coi thi môn Toán tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và đang tiếp tục xử lý theo quy định”, ông Hoàng Minh Cảnh cho biết.
Theo thông tin được công bố tại họp báo, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Phương án này sẽ được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.
Trước đó, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, kết quả môn Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang gây chú ý khi hơn 290 trong số 328 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó có 147 bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối. Qua kiểm tra ban đầu, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa phát hiện bất thường ở các khâu in sao đề thi, vận chuyển, bảo quản và chấm thi, nhưng nhận định kết quả môn Toán tại điểm thi này có dấu hiệu bất thường, cần tiếp tục xác minh, đặc biệt đối với công tác coi thi.
Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định kết quả môn Toán có dấu hiệu bất thường cần tiếp tục xác minh, tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp các cơ quan chức năng điều tra.
Ngày 6/7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để điều tra liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi này.
Tại cuộc họp hôm 7/7, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhận định vụ việc có dấu hiệu bất thường tại kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Tuyên Quang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính công bằng, minh bạch của kỳ thi, yêu cầu tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và báo cáo kết quả trước ngày 10/7.
Đến ngày 8/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố Nguyễn Hà Duy, 28 tuổi, giáo viên trường THPT chuyên Tuyên Quang, bị khởi tố để điều tra tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
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