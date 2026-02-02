Con gái tròn 1 tuổi của Nhật Kim Anh
GĐXH - Nhật Kim Anh mới đây đã chia sẻ hình ảnh con gái trong bữa tiệc thôi nôi được chuẩn bị kỹ càng. Tròn 1 tuổi, cô bé xinh xắn, đáng yêu như một thiên thần.
Em bé tròn 1 năm nhưng đã cứng cáp, nhanh nhẹn và cũng vô cùng đáng yêu.
Ảnh: FBNV
Tối nay, Steven Nguyễn có vai diễn đặc biệt trong phim giờ vàng VTV1Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Steven Nguyễn vai Trung tá Minh Kiên trong bộ phim "Không giới hạn" được phát sóng tập đầu tiên vào tối nay (2/2).
Phan Hiển lại gây sốt MXH khi 'rủ' Khánh Thi làm điều nàyGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển mới đây lại khiến MXH chú ý khi đăng clip nhảy bắt trend với đầy đủ các thành viên. Điều đáng chú ý là khán giả khuyên cặp vợ chồng kiện tướng dancesport sinh thêm bé nữa, ngay lập tức Phan Hiển đã gợi ý với Khánh Thi.
Điều Dương Mịch chờ đợi suốt 20 nămThế giới showbiz - 7 giờ trước
Hơn 20 năm tham gia sự nghiệp diễn xuất, đánh giá về Dương Mịch không nhất quán và có nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, hiện tại cô đã có những thành công đáng ghi nhận.
Những nghề "hốt bạc" dịp TếtCâu chuyện văn hóa - 15 giờ trước
GĐXH - Những ngày giáp Tết, không khí chuẩn bị diễn ra khắp nơi. Cùng với đó, nhiều nghề dịch vụ cũng bước vào giai đoạn làm ăn sôi động nhất trong năm.
Nữ NSND, diva nhạc Việt sẽ vào phim Tết của Trấn Thành là ai?Giải trí - 19 giờ trước
GĐXH - NSND Thanh Lam sẽ vào một vai diễn nhỏ nhưng "có võ" trong phim Tết 'Thỏ Ơi" của Trấn Thành. Khán giả đang tò mò về vai diễn cũng như cách thể hiện của chị.
Tăng Duy Tân tiếc nuối một thứ liên quan tới Bích PhươngThế giới showbiz - 19 giờ trước
Từ đầu năm 2024, Tăng Duy Tân và Bích Phương vướng nghi vấn hẹn hò.
Bố Xuân Mai 'Con cò bé bé' bán bánh chưng, giò thủ ở Mỹ, trước đó cuộc sống ra sao?Giải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Bố của bé Xuân Mai 'Con cò bé bé' - ca sĩ Tuấn Cảnh mới đây đã gây chú ý khi bày bán hàng ở lề đường cùng danh hài Thúy Nga. Được biết, ban đầu chỉ là livestream cùng nữ danh hài nhưng sau đó, anh nhận được sự ủng hộ từ nhiều đồng hương trên đất Mỹ.
'Thiên Lôi đầu tiên của Táo quân': Chuyên vai khổ, U70 an yên bên vợ kém 25 tuổiGiải trí - 22 giờ trước
Được mệnh danh là "nghệ sĩ khắc khổ nhất màn ảnh", tuy nhiên nam diễn viên này hiện có cuộc sống đầy viên mãn ở ngoài đời.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái gây chú ý liên quan đến một nữ ca sĩGiải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có lời nhắn nhủ "ấm lòng" tới nữ ca sĩ "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" Duyên Quỳnh giữa ồn ào tại lễ trao giải Làn sóng xanh 2025.
Chương trình nghệ thuật 'Tết rộn ràng khắp nơi 2026' được phát sóng vào dịp TếtXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Chương trình “Tết rộn ràng khắp nơi 2026” mang mùa xuân lan tỏa ba miền qua nghệ thuật dân tộc đặc sắc được phát sóng vào dịp Tết Nguyên đán.
Viện phó Viện kiểm sát khóc khi hỏi cung bạn thân, Phó bí thư tỉnh sắp bị bắtXem - nghe - đọc
GĐXH - Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu đã phải làm một việc không hề mong muốn đó là trực tiếp điều tra, hỏi cung Triển - người bạn thân thiết từ lâu.