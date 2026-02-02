Con gái tròn 1 tuổi của Nhật Kim Anh

GĐXH - Nhật Kim Anh mới đây đã phải lên tiếng đính chính tin đồn bị bắt. Trước khi vướng tin đồn này, nữ ca sĩ tài năng và có thân thế ra sao?

Nhật Kim Anh chia sẻ hình ảnh với niềm hạnh phúc và tự hào. Kể từ khi có con gái, nữ ca sĩ quê gốc xứ Thanh luôn ý thức được trách nhiệm của người làm mẹ. Người đẹp tập trung vào công việc, chăm chỉ kiếm tiền để con gái có cuộc sống hạnh phúc nhất.

Em bé tròn 1 năm nhưng đã cứng cáp, nhanh nhẹn và cũng vô cùng đáng yêu.

Cô làm đúng các nghi trong buổi lễ thôi nôi để con gái có được "vía lành", lớn lên khỏe mạnh, bình yên.

Nhật Kim Anh cũng chia sẻ số cô lận đận đường tình duyên nên cô cảm thấy hài lòng với cuộc sống làm mẹ đơn thân hiện tại.

Người đẹp cho biết chưa muốn đi thêm "bước nữa" để tập trung nuôi con và chăm sóc con cái.

Hiện tại, Nhật Kim Anh sống cùng con gái ở biệt thự 500m2. Ngoài công việc diễn xuất, Nhật Kim Anh còn kinh doanh và cũng được xem là đại gia ngầm trong làng giải trí.

GĐXH - Sau ánh hào quang của sân khấu và những dự án kinh doanh bận rộn, Nhật Kim Anh trở về với vai trò khiến cô tự hào nhất: Một người mẹ. Chính những khoảnh khắc đời thường, không sân khấu, không ánh đèn… lại mang đến cho cô niềm hạnh phúc sâu sắc bên cô con gái nhỏ.