Con gái tròn 1 tuổi của Nhật Kim Anh

Thứ hai, 13:30 02/02/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhật Kim Anh mới đây đã chia sẻ hình ảnh con gái trong bữa tiệc thôi nôi được chuẩn bị kỹ càng. Tròn 1 tuổi, cô bé xinh xắn, đáng yêu như một thiên thần.

Nhan sắc, thân thế và cuộc sống của Nhật Kim Anh sau 8 năm ly hôn, viên mãn bên mẹ và hai conNhan sắc, thân thế và cuộc sống của Nhật Kim Anh sau 8 năm ly hôn, viên mãn bên mẹ và hai con

GĐXH - Nhật Kim Anh mới đây đã phải lên tiếng đính chính tin đồn bị bắt. Trước khi vướng tin đồn này, nữ ca sĩ tài năng và có thân thế ra sao?

Con gái tròn một tuổi của Nhật Kim Anh - Ảnh 2.

Nhật Kim Anh chia sẻ hình ảnh với niềm hạnh phúc và tự hào. Kể từ khi có con gái, nữ ca sĩ quê gốc xứ Thanh luôn ý thức được trách nhiệm của người làm mẹ. Người đẹp tập trung vào công việc, chăm chỉ kiếm tiền để con gái có cuộc sống hạnh phúc nhất.

Con gái tròn một tuổi của Nhật Kim Anh - Ảnh 3.

Cô bé mới tròn 1 tuổi nhưng đã thừa hưởng vẻ ngoài xinh xắn của mẹ.

Em bé tròn 1 năm nhưng đã cứng cáp, nhanh nhẹn và cũng vô cùng đáng yêu.

Con gái tròn một tuổi của Nhật Kim Anh - Ảnh 5.

Trong lễ thôi nôi của con gái nhỏ, Nhật Kim Anh bày biện mâm cúng với đầy đủ xôi, chè, trà, bánh, trầu cau theo phong tục truyền thống.

Con gái tròn một tuổi của Nhật Kim Anh - Ảnh 6.

Cô làm đúng các nghi trong buổi lễ thôi nôi để con gái có được "vía lành", lớn lên khỏe mạnh, bình yên.

Con gái tròn một tuổi của Nhật Kim Anh - Ảnh 7.

Nhật Kim Anh cũng chia sẻ số cô lận đận đường tình duyên nên cô cảm thấy hài lòng với cuộc sống làm mẹ đơn thân hiện tại.

Con gái tròn một tuổi của Nhật Kim Anh - Ảnh 8.

Người đẹp cho biết chưa muốn đi thêm "bước nữa" để tập trung nuôi con và chăm sóc con cái.

Con gái tròn một tuổi của Nhật Kim Anh - Ảnh 9.

Hiện tại, Nhật Kim Anh sống cùng con gái ở biệt thự 500m2. Ngoài công việc diễn xuất, Nhật Kim Anh còn kinh doanh và cũng được xem là đại gia ngầm trong làng giải trí.

Ảnh: FBNV

Cuộc sống bình yên, viên mãn của ca sĩ Nhật Kim Anh từ khi có con gái đáng yêu, xinh xắn Cuộc sống bình yên, viên mãn của ca sĩ Nhật Kim Anh từ khi có con gái đáng yêu, xinh xắn

GĐXH - Sau ánh hào quang của sân khấu và những dự án kinh doanh bận rộn, Nhật Kim Anh trở về với vai trò khiến cô tự hào nhất: Một người mẹ. Chính những khoảnh khắc đời thường, không sân khấu, không ánh đèn… lại mang đến cho cô niềm hạnh phúc sâu sắc bên cô con gái nhỏ.

