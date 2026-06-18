Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nhật Kim Anh mẹ đơn thân, tuyên bố gây chú ý ở tuổi trung niên

Thứ năm, 16:58 18/06/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhật Kim Anh cho biết gác lại công việc để dành trọn mùa hè đưa hai con đi nghỉ mát ở nhiều bãi biển Việt Nam. Cô tuyên bố cô đơn không cô độc khi có các con bên cạnh.

Nhật Kim Anh tuyên bố gây chú ý ở tuổi trung niên - Ảnh 1.

Mới đây, Nhật Kim Anh cho biết gác lại công việc để dành trọn mùa hè đưa hai con đi nghỉ mát ở các biển Vũng Tàu, Phú Yên, Nha Trang... Cô đón con trai Putin từ nhà nội ở Cần Thơ về TP HCM với mẹ và em gái từ sau khi bé được nghỉ hè. Từ đó đến nay, ba mẹ con liên tục đi biển và dự định dành trọn kỳ nghỉ của Tin cho các chuyến nghỉ dưỡng.

Nhật Kim Anh tuyên bố gây chú ý ở tuổi trung niên - Ảnh 2.
Nhật Kim Anh tuyên bố gây chú ý ở tuổi trung niên - Ảnh 3.

Nhật Kim Anh chia sẻ từng khoảnh khắc hạnh phúc bên 2 con kèm trạng thái: "Mẹ cô đơn nhưng không cô độc khi đã có các con! Mùa hè yêu thương và hạnh phúc của Mẹ!".

Nhật Kim Anh tuyên bố gây chú ý ở tuổi trung niên - Ảnh 4.

Tuyên bố "cô đơn không cô độc" của Nhật Kim Anh ở tuổi 41 khi bên cạnh có 2 con khiến nhiều người bất ngờ. Nhật Kim Anh rất hạnh phúc khi thấy hai anh em Tin và Julia quấn quýt bên nhau. Diễn viên cho biết con trai rất thương em, hứa sẽ cùng mẹ chăm sóc em khi lớn lên.

Nhật Kim Anh tuyên bố gây chú ý ở tuổi trung niên - Ảnh 5.

Mùa hè này trở nên đặc biệt hơn với Nhật Kim Anh khi con gái Julia có thể đi du lịch cùng mẹ và anh trai. Vì thế, diễn viên muốn các con có những ký ức thật đáng nhớ bên nhau.

Nhật Kim Anh tuyên bố gây chú ý ở tuổi trung niên - Ảnh 6.

Con trai lớn của Nhật Kim Anh là "trái ngọt" từ cuộc hôn nhân đầu tiên giữa diễn viên và doanh nhân Bửu Lộc. Sau khi bố mẹ chia tay, Tin sống cùng bố và nhà nội ở Cần Thơ, Nhật Kim Anh thường đón con vào các cuối tuần, kỳ nghỉ. Diễn viên cho biết cô trân trọng từng giây phút bên con, gác lại mọi công việc để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Tin khi có điều kiện.

Nhật Kim Anh tuyên bố gây chú ý ở tuổi trung niên - Ảnh 7.

Bé Julia tròn một tuổi hồi tháng 2, là kết quả sau thời gian dài nỗ lực làm IVF của Nhật Kim Anh. Diễn viên tuyên bố làm mẹ đơn thân, giấu kín danh tính bố em bé. Cô cho biết đôi khi tủi thân nhưng nhanh chóng vượt qua cảm giác tiêu cực khi nhìn sự đáng yêu của con.

Nhật Kim Anh tuyên bố gây chú ý ở tuổi trung niên - Ảnh 8.

Diễn viên sống cùng con gái nhỏ và trợ lý riêng tại căn nhà 500 m2 ở TP HCM. Hiện tại, ngoài tham gia nghệ thuật, cô còn kinh doanh khá "mát tay".

Nhật Kim Anh tuyên bố gây chú ý ở tuổi trung niên - Ảnh 9.

Cô dự định trở lại ca hát và đóng phim khi bé Julia cứng cáp hơn. "Tôi muốn xây dựng tổ ấm theo cách riêng, tập trung toàn bộ tình yêu thương cho con nên chọn làm mẹ đơn thân, không kết hôn", diễn viên cho biết.

Nhật Kim Anh tuyên bố gây chú ý ở tuổi trung niên - Ảnh 10.

Nhật Kim Anh sinh năm 1985, từng tham gia các phim: Long thành cầm giả ca, Gieo gió, 39 độ yêu, Cạm bẫy - hơi thở của quỷ. Cô cũng theo đuổi ca hát, từng ra album Lâu đài cát (2008). Cô từng kết hôn với một doanh nhân cuối năm 2014. Tháng 6/2019, họ chia tay, con trai sống với bố. Năm 2022, sau thời gian tranh chấp quyền nuôi con, cô thống nhất để con tiếp tục ở cùng chồng cũ.

 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tin sao ngày 1/6: Nhật Kim Anh lần đầu đưa con gái đi tắm biển, Trương Quỳnh Anh gây chú ý ở tuổi 37

Tin sao ngày 1/6: Nhật Kim Anh lần đầu đưa con gái đi tắm biển, Trương Quỳnh Anh gây chú ý ở tuổi 37

Con gái tròn 1 tuổi của Nhật Kim Anh

Con gái tròn 1 tuổi của Nhật Kim Anh

Con gái Nhật Kim Anh tròn một tuổi siêu đáng yêu

Con gái Nhật Kim Anh tròn một tuổi siêu đáng yêu

Nhan sắc, thân thế và cuộc sống của Nhật Kim Anh sau 8 năm ly hôn, viên mãn bên mẹ và hai con

Nhan sắc, thân thế và cuộc sống của Nhật Kim Anh sau 8 năm ly hôn, viên mãn bên mẹ và hai con

Mặc đồ đen đi đám cưới gây tranh cãi, Nhật Kim Anh nói gì?

Mặc đồ đen đi đám cưới gây tranh cãi, Nhật Kim Anh nói gì?

Cùng chuyên mục

Người đẹp mang hai dòng máu Việt - Anh gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026

Người đẹp mang hai dòng máu Việt - Anh gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Emoura Phạm - người đẹp hai dòng máu Việt - Anh, đang gây chú ý khi tham gia Miss Grand Vietnam 2026. Cô chia sẻ về hành trình nỗ lực và khát vọng tỏa sáng trong nghệ thuật.

Tin sao 18/6: Phương Oanh rạng rỡ bên hai con, chị em Nam Anh - Nam Em trước thềm chung kết hoa hậu

Tin sao 18/6: Phương Oanh rạng rỡ bên hai con, chị em Nam Anh - Nam Em trước thềm chung kết hoa hậu

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Hai chị em sinh đôi Nam Anh và Nam Em nêu quyết tâm trước thềm chung kết cuộc thi Miss Cosmo TP.HCM 2026, trong khi đó diễn viên Phương Oanh rạng rỡ bên hai con Jimmy và Jenny.

Halloween đến sớm với bộ đôi phim kinh dị đáng chú ý hè 2026

Halloween đến sớm với bộ đôi phim kinh dị đáng chú ý hè 2026

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Mùa hè 2026, khán giả yêu thích dòng phim kinh dị sẽ có dịp thưởng thức hai tác phẩm mang màu sắc khác biệt nhưng cùng khai thác những nỗi sợ ẩn sâu trong tâm trí con người: Đồng Dao Ma Quái (Ghost Board) và Ám Ảnh (Obsession).

Hoa hậu Ngọc Hân đón tin vui bên chồng con

Hoa hậu Ngọc Hân đón tin vui bên chồng con

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Ngọc Hân được ông xã và con trai cổ vũ, chúc mừng khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ.

Nhạc sĩ Trần Tiến, Diva Hà Trần và Phan Mạnh Quỳnh hội ngộ trong 'Phòng khách 3 thế hệ'

Nhạc sĩ Trần Tiến, Diva Hà Trần và Phan Mạnh Quỳnh hội ngộ trong 'Phòng khách 3 thế hệ'

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - "Phòng khách 3 thế hệ" số 2 của nhạc sĩ Dương Cầm tiếp tục có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ tên tuổi trải dài qua nhiều thế hệ.

Duy Hưng bị ông trùm ma túy khiển trách trong 'Lửa trắng'

Duy Hưng bị ông trùm ma túy khiển trách trong 'Lửa trắng'

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Cương (Duy Hưng) giúp ông trùm tìm kiếm nguồn hàng nhưng lại không muốn thử loại chất cấm này.

Khánh Thi được gia đình chồng yêu thương như thế nào?

Khánh Thi được gia đình chồng yêu thương như thế nào?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Khánh Thi không chỉ được chồng con yêu thương mà cả gia đình bên nhà chồng cũng chiều chuộng, giúp đỡ.

Tuổi 31 liên tiếp tin vui của Hòa Minzy

Tuổi 31 liên tiếp tin vui của Hòa Minzy

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Nhờ chăm chỉ lao động và sáng tạo trong nghệ thuật nên Hòa Minzy ở tuổi 31 đã liên tiếp nhận được nhiều "trái ngọt".

'Bao Công kinh điển nhất màn ảnh': 3 lần thoát cửa tử, U80 sống kín tiếng

'Bao Công kinh điển nhất màn ảnh': 3 lần thoát cửa tử, U80 sống kín tiếng

Thế giới showbiz - 15 giờ trước

Diễn viên gạo cội Kim Siêu Quần từng trở thành biểu tượng trên màn ảnh nhỏ với vai diễn Bao Thanh Thiên để lại nhiều dấu ấn.

Lịch phát sóng trực tiếp của đội tuyển Anh, Pháp, Đức tại FIFA World Cup 2026 trên VTV

Lịch phát sóng trực tiếp của đội tuyển Anh, Pháp, Đức tại FIFA World Cup 2026 trên VTV

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Toàn bộ các trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển Anh, Pháp, Đức tại FIFA World Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh của VTV.

Xem nhiều

Điều ít biết về em trai, em gái Thương Tín

Điều ít biết về em trai, em gái Thương Tín

Giải trí

GĐXH - Thương Tín đến hiện tại vẫn được người hâm mộ dành sự quan tâm rất lớn, đặc biệt là về gia đình, về những người em đã bên cạnh ông trong những năm tháng cuối đời.

H'Hen Niê sau 9 tháng sinh con gái: 'Thật biết ơn khoảng thời gian qua'

H'Hen Niê sau 9 tháng sinh con gái: 'Thật biết ơn khoảng thời gian qua'

Giải trí
Con gái 13 tuổi của Lý Hải gây chú ý

Con gái 13 tuổi của Lý Hải gây chú ý

Giải trí
Diệu (Quỳnh Châu) vừa thoát 'bẫy tình' của đối tác đã nhận ngay cú sốc từ chồng

Diệu (Quỳnh Châu) vừa thoát 'bẫy tình' của đối tác đã nhận ngay cú sốc từ chồng

Xem - nghe - đọc
Lịch phát sóng trực tiếp của đội tuyển Anh, Pháp, Đức tại FIFA World Cup 2026 trên VTV

Lịch phát sóng trực tiếp của đội tuyển Anh, Pháp, Đức tại FIFA World Cup 2026 trên VTV

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top