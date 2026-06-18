Nhật Kim Anh mẹ đơn thân, tuyên bố gây chú ý ở tuổi trung niên

Mới đây, Nhật Kim Anh cho biết gác lại công việc để dành trọn mùa hè đưa hai con đi nghỉ mát ở các biển Vũng Tàu, Phú Yên, Nha Trang... Cô đón con trai Putin từ nhà nội ở Cần Thơ về TP HCM với mẹ và em gái từ sau khi bé được nghỉ hè. Từ đó đến nay, ba mẹ con liên tục đi biển và dự định dành trọn kỳ nghỉ của Tin cho các chuyến nghỉ dưỡng.

