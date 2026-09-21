Phim có Anh Tú Atus, Huy Khánh: Những cảnh hành động được thực hiện từ chiều tối đến rạng sáng

Anh Tú – Diệu Nhi kỷ niệm 10 năm bên nhau bằng bộ ảnh ‘không ai ngờ tới’ GĐXH - Mới đây, trên trang Facebook cá nhân Diệu Nhi đã đăng tải đoạn clip hài hước kỷ niệm 10 năm yêu nhau cùng Anh Tú. Vẫn là phong cách “tấu hài” quen thuộc, cặp đôi khiến fan cười ra nghiêng ngả.

Để tạo nên những màn rượt đuổi, giao đấu căng thẳng trên màn ảnh, "Án mạng xém hoàn hảo" được thực hiện với quy mô lớn ngay từ khâu chuẩn bị. Từ việc dựng bối cảnh, lựa chọn đạo cụ đến các cảnh hành động, ê-kíp phải tính toán kỹ lưỡng nhằm hiện thực hóa những yêu cầu của câu chuyện.

Một trong những điểm đáng chú ý được tiết lộ trong BTS tập 2 là khoảng 80% không gian của bộ phim được dựng trên phim trường. Cách làm này giúp ê-kíp chủ động hơn trong việc thiết kế bối cảnh theo yêu cầu của kịch bản, đồng thời tạo điều kiện để đạo diễn kiểm soát nhiều yếu tố trong từng khuôn hình.

Một cảnh trong phim của diễn viên Anh Tú Atus.

Với đạo diễn Đức Nguyễn, việc lựa chọn cách làm này cũng đồng nghĩa với việc đặt ra thêm nhiều thử thách cho ê-kíp. Anh cho biết những khó khăn của bộ phim bắt nguồn từ chính mong muốn mở rộng quy mô và cách kể chuyện của mình. Theo đạo diễn, càng đặt ra nhiều yêu cầu, ê-kíp càng phải tìm cách biến những ý tưởng đó thành hiện thực trên phim trường.

Không chỉ chú trọng quy mô, "Án mạng xém hoàn hảo" còn được đầu tư ở những chi tiết tưởng như nhỏ nhất. Hàng chục chiếc đồng hồ, số lượng lớn vật dụng phục trang cùng những yêu cầu cụ thể về màu sắc, góc máy và cách thể hiện nhân vật được chuẩn bị cho từng phân cảnh.

DJ Mie cho biết sự cầu toàn đôi khi cũng khiến cô tự tạo áp lực cho bản thân trong quá trình quay. Nữ diễn viên đặc biệt quan tâm đến phục trang, màu sắc, góc máy và cách diễn bởi theo cô, chỉ một chi tiết chưa đạt yêu cầu cũng có thể ảnh hưởng đến cảm xúc chung của cả cảnh phim.

Nếu những chi tiết trên màn ảnh đòi hỏi sự chính xác thì các cảnh hành động lại đặt ra yêu cầu cao hơn về thể lực và sự phối hợp giữa các thành viên.

Theo ê-kíp, có những cảnh quay cần được chuẩn bị từ trước cả ngày. Một số chi tiết như kéo đổ giàn giáo, nhảy từ trên cao xuống hay đu dây được thực hiện trực tiếp thay vì chỉ dựa vào kỹ xảo. Điều này khiến quá trình quay đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo các động tác được thực hiện đúng với yêu cầu của cảnh phim.

Đáng chú ý, những màn giao đấu giữa Đại và Trinh trở thành một trong những thử thách lớn đối với diễn viên và ê-kíp. Các cảnh quay được thực hiện với cường độ cao, kéo dài từ chiều tối đến rạng sáng và liên tục trong khoảng 3-4 ngày.

Diễn viên Anh Tú Atus trả lời phỏng vấn.

Ở những phân cảnh này, diễn viên không chỉ cần đảm bảo diễn xuất mà còn phải duy trì thể lực, ghi nhớ động tác và phối hợp chính xác với bạn diễn. Chỉ một sai lệch nhỏ trong nhịp độ hoặc động tác cũng có thể khiến cả cảnh quay phải thực hiện lại.

Với NSX Lương Trung Tín, những yêu cầu về quy mô và sự chỉn chu trong từng khâu đều hướng đến mục tiêu tạo nên một tác phẩm được thực hiện chuyên nghiệp. Anh cho rằng điều quan trọng là mang đến cho khán giả cảm nhận về một bộ phim được đầu tư nghiêm túc, từ đó thể hiện rõ tinh thần mà ê-kíp hướng đến trong quá trình sản xuất.

BTS tập 2 vì thế không chỉ hé lộ những hình ảnh phía sau máy quay mà còn cho thấy khối lượng công việc của một đoàn phim khi theo đuổi các cảnh hành động có quy mô. Từ những bối cảnh được dựng mới, hàng loạt đạo cụ được chuẩn bị cho đến những đêm quay kéo dài, mỗi cảnh phim đều là kết quả của quá trình phối hợp giữa nhiều bộ phận.

Trên màn ảnh, một vụ án có thể được kể lại trong vài phút. Nhưng phía sau những phút giây rượt đuổi, giao đấu và căng thẳng ấy là nhiều giờ chuẩn bị, tập luyện và thực hiện. Với "Án Mạng Xém Hoàn Hảo", hành trình tạo nên một vụ án tưởng như "xém hoàn hảo" cũng cho thấy sự đầu tư của ê-kíp phía sau từng khuôn hình.

Phim điện ảnh "Án mạng xém hoàn hảo" dự kiến khởi chiếu từ ngày 9/10/2026.