Ngoài đời khôn khéo bao nhiêu, khi yêu những con giáp này lại 'khờ' bấy nhiêu

Thứ bảy, 20:31 09/05/2026 | Gia đình
GĐXH - Trong số 12 con giáp, những cái tên dưới đây thường được xem là "mù đường" trong chuyện tình cảm.

Con giáp Tý: Thông minh ngoài đời nhưng lúng túng khi yêu

Khi đứng trước người mình thật lòng yêu thương, tuổi Tý lại bỗng trở nên vụng về và mất tự nhiên. Ảnh minh họa

Con giáp Tý vốn nổi tiếng nhanh nhạy, khéo léo và rất giỏi giao tiếp. Họ biết cách cư xử để làm hài lòng mọi người xung quanh, từ đồng nghiệp đến bạn bè hay cấp trên. 

Dù rơi vào tình huống khó xử nào, con giáp này cũng có thể linh hoạt ứng biến một cách tài tình.

Thế nhưng khi đứng trước người mình thật lòng yêu thương, tuổi Tý lại bỗng trở nên vụng về và mất tự nhiên. 

Họ không còn sự lanh lợi thường ngày mà thay vào đó là cảm giác ngại ngùng, bối rối, thậm chí không biết phải nói gì.

Điều đáng nói là con giáp này thường không nhận ra những tín hiệu tình cảm từ đối phương. Dù người kia đã chủ động bật đèn xanh rất rõ ràng, con giáp Tý vẫn nghĩ rằng đó chỉ là sự quan tâm bình thường. 

Chính sự chậm hiểu trong tình yêu khiến họ nhiều lần đánh mất cơ hội hạnh phúc.

Con giáp Tuất: Yêu chân thành nhưng quá dè dặt

Con giáp Tuất không dám nói lời yêu thương vì lo mình không được đáp lại, sợ bị lạnh nhạt hoặc từ chối. Ảnh minh họa

Tuất là con giáp sống tình cảm và chân thành, nhưng cũng vì quá nghiêm túc trong chuyện yêu đương mà họ dễ trở nên thận trọng quá mức. 

Khi gặp đúng người khiến mình rung động, họ lại càng cẩn thận trong từng lời nói, hành động vì sợ làm đối phương tổn thương.

Ở giai đoạn đầu của một mối quan hệ, con giáp Tuất thường giấu kín cảm xúc trong lòng. Họ không dám nói lời yêu thương vì lo mình không được đáp lại, sợ bị lạnh nhạt hoặc từ chối.

Sự im lặng ấy khiến đối phương khó xác định được tình cảm thật sự của tuổi Tuất. Hai người cứ mãi dò đoán lẫn nhau, lâu dần tạo cảm giác mệt mỏi và xa cách. 

Không ít mối duyên của con giáp này vì thế mà lặng lẽ trôi qua trong tiếc nuối.

Con giáp Mão: Nhận ra tình cảm nhưng không dám tiến tới

Mão thường trở thành con giáp dễ bỏ lỡ tình yêu chỉ vì quá nhút nhát và thiếu tự tin. Ảnh minh họa

Con giáp Mão vốn sống tình cảm, chân thành nhưng lại hay chần chừ, thiếu quyết đoán. Trong mọi việc, họ thường suy nghĩ rất nhiều trước khi hành động, và chuyện tình yêu cũng không ngoại lệ.

Dù cảm nhận được đối phương có thiện cảm với mình, con giáp Mão vẫn luôn tự đặt ra hàng loạt câu hỏi: "Liệu mình có hiểu lầm không?", "Người ấy thật sự thích mình hay chỉ đối xử tốt?". 

Chính sự do dự khiến họ không dám đáp lại tình cảm của đối phương.

Con giáp này cũng rất sợ bị từ chối nên hiếm khi chủ động bày tỏ lòng mình. Đến khi muốn thay đổi hoặc can đảm bước thêm một bước thì người kia có thể đã rời đi từ lâu. 

Vì vậy, Mão thường trở thành con giáp dễ bỏ lỡ tình yêu chỉ vì quá nhút nhát và thiếu tự tin.

Con giáp Dậu: Hay suy diễn nên khó mở lòng

Khi có ai đó tiếp cận mình, con giáp Dậu thường tự hỏi liệu đối phương có thật lòng hay đang có mục đích nào khác. Ảnh minh họa

Con giáp Dậu vốn thông minh, cẩn trọng và luôn có xu hướng suy nghĩ sâu xa về mọi vấn đề. Trong tình yêu, họ lại càng dễ rơi vào trạng thái đa nghi và phân tích quá nhiều.

Khi có ai đó tiếp cận mình, con giáp Dậu thường tự hỏi liệu đối phương có thật lòng hay đang có mục đích nào khác. 

Họ dành quá nhiều thời gian để quan sát, phán đoán và cân nhắc trước khi cho phép bản thân tin tưởng một người.

Chính sự đề phòng này khiến tuổi Dậu dễ làm tổn thương đối phương. Người kia có thể cảm thấy mình không được tin tưởng hoặc không được đáp lại tình cảm chân thành. 

Cuối cùng, mối quan hệ dần trở nên xa cách chỉ vì con giáp này quá chần chừ và suy diễn trong tình yêu.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

