Bố mẹ vợ không chịu trông cháu nên chúng tôi chẳng dám sinh con
Vợ chồng tôi sống ở nhà ngoại, kết hôn 3 năm vẫn chưa dám sinh con vì bố mẹ vợ cương quyết từ chối trông cháu, cũng không hỗ trợ tài chính.
Tôi lấy vợ hơn 3 năm nay, ở rể nhà ngoại. Chúng tôi đều làm việc văn phòng nên tài chính cũng chỉ đủ sống.
Tuy tình cảm mặn nồng và muốn có con để hạnh phúc thêm viên mãn nhưng vợ chồng tôi chưa thể thực hiện vì bố mẹ vợ kiên quyết từ chối trông cháu.
Hiện nay, gia đình chỉ có 4 người. Vợ tôi là con gái út trong nhà, hai chị gái đều đã đi lấy chồng. Tôì là dân tỉnh lẻ nên không phiền lòng chuyện ở rể. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi vẫn luôn hiếu kính với bố mẹ vợ như bố mẹ mình.
Bố mẹ vợ đều mới ngoài 60 tuổi, khỏe mạnh, đã nghỉ hưu nên thời gian rảnh rỗi cũng nhiều. Ấy vậy mà mỗi lần vợ tôi nói chuyện sinh con, bóng gió nhờ phụ giúp, ông bà đều nói thẳng luôn: “Đã xác định đẻ thì phải tự trông, bố mẹ không giúp được đâu nhé"; “Trông một đứa trẻ còn mệt hơn cả đi làm, bố mẹ nghỉ hưu là để nghỉ ngơi chứ không phải tiếp tục lao lực”. Ông bà còn nói nếu chúng tôi sinh con thì phải đóng tiền sinh hoạt nhiều hơn.
Quan điểm của bố mẹ vợ tôi rất rõ ràng dứt khoát rằng “đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”. Ông bà sinh ra vợ tôi, nuôi dạy nên người, giờ lập gia đình rồi thì tự lo liệu bảo ban nhau mà sống.
Tôi hiểu họ có lý, tuy nhiên ngoài cái lý thì còn có cái tình chứ. Đành rằng ông bà đã làm việc mấy chục năm, giờ về hưu thì cần được nghỉ ngơi, sống cho bản thân, du lịch, tập dưỡng sinh, tụ họp bạn bè..., nhưng thời gian còn lại vẫn có thể phụ giúp con cái mà, nhất là ở giai đoạn con cái khó khăn. Nhà người ta thì cha mẹ già chỉ sợ con cái không chịu nhờ vả, không nhờ còn bị giận.
Điều đáng nói là dù tuyên bố không giúp, bà ngoại vẫn luôn nhắc chúng tôi rằng nếu không lo sinh con thì sẽ muộn, vì hai vợ chồng đều đã gần 30 tuổi: "Hai đứa đẻ đi còn gì nữa. Khối người để lâu rồi tịt luôn không đẻ được nữa kia kìa”.
Nói chuyện với hàng xóm, mẹ vợ tôi còn tỏ ý thèm có cháu, làm ra vẻ ghen tị với những người được làm ông bà rồi chép miệng vì mình không bằng. Vợ chồng tôi ngán ngẩm nhìn nhau, không hiểu bà muốn gì nữa, đến khổ vì cứ ra đường là nghe hàng xóm góp ý nên đẻ cho ông bà có cháu bế, chẳng lẽ tôi lại bảo bà ra ngoài "chém" vậy thôi chứ nếu chịu bế thật thì đã có cháu lâu rồi.
Đêm hôm, hai vợ chồng tâm sự chuyện con cái, vợ tôi nhiều khi không kìm được mà khóc rưng rức. Tôi chỉ biết động viên rằng cố tiết kiệm thêm đôi ba năm nữa, đủ tiền thuê giúp việc mới có thể làm bố mẹ. Với mức thu nhập hiện tại, việc thuê người trông con trong 2 năm đầu là quá sức; vợ tôi cũng không thể nghỉ làm thời gian dài để trông con vì rất dễ mất việc.
Tôi cũng biết bố mẹ vợ không có nghĩa vụ giúp đỡ, nên chẳng dám oán trách, thế nhưng vẫn thấy chạnh lòng, không khỏi nghĩ ước gì bố mẹ vợ mình được như bố mẹ nhà người ta.
Bạn thân có bầu, chồng tôi nhận lời đóng giả bạn trai về quê ra mắtTâm sự - 49 phút trước
Bạn thân của chồng tôi muốn sinh con cho người tình nhưng ông ta đã có vợ, không thể ra mặt, thế là cô ta nhờ chồng tôi "đóng thế" để về quê gặp gia đình.
Tôi ghen tị khi bạn thân không đẹp, thông minh bằng tôi vẫn lấy được chồng giàuTâm sự - 1 ngày trước
Dù luôn yêu thương Vân, tôi vẫn không xóa được cảm giác ghen tị, chạnh lòng vì cô ấy lấy được chồng giàu dù nhan sắc và trí thông minh đều không bằng tôi.
Mẹ kế đưa 100 triệu đồng, yêu cầu chồng tôi hiến gan cứu bốTâm sự - 1 ngày trước
Chồng tôi đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Vậy mà giờ đây, mẹ kế của anh lại mang tiền tới nhà nói đạo lý, đề nghị chồng tôi phải làm điều khó nghĩ.
Bạn thân đi du học nhờ chăm sóc người yêu, tôi khổ sở vì trót mê cô ấyTâm sự - 2 ngày trước
Tôi rất vô tư khi nhận ủy thác của cậu bạn thân du học, không ngờ ngày càng lún sâu vào cảm xúc sai trái; nhiều lần tôi viện cớ tránh gặp nhưng không đủ quyết tâm.
Chồng quản tiền sinh hoạt hàng tháng còn muốn vợ làm việc này như 'vợ người ta'Tâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Anh luôn gieo vào đầu tôi cái suy nghĩ là: "Vợ nhà người ta vừa chăm con vừa đi làm lương cao, anh tin là vợ anh còn giỏi hơn các cô đó".
Mẹ kế cho con riêng đi chơi xa, bị chồng mắng là đàn bà dễ dãi, vô tâmTâm sự - 2 ngày trước
Đồng ý để con gái riêng 14 tuổi của chồng đi du lịch xa với bạn, tôi bị anh mắng là mẹ kế nên vô tâm, hành xử dễ dãi, tiếp tay cho bé sống buông thả.
Họp lớp sau 10 năm, tôi kêu gọi mọi người ủng hộ một bạn gặp khó trong lớp: Về nhà phát hiện bị chặn khỏi nhóm chungTâm sự - 3 ngày trước
"Có thể tôi bị gạt khỏi nhóm chung, không còn được mời tham gia những buổi tiệc ồn ào. Nhưng điều quan trọng hơn là tôi đã làm đúng với lương tâm", người đàn ông này chia sẻ.
Nửa đêm vợ vẫn hí hoáy nhắn tin công việc, tôi lén nghiêng mắt nhìn rồi chấn động cả tinh thầnTâm sự - 3 ngày trước
Một đêm khác, tôi nghe tiếng thông báo tin nhắn dồn dập, vợ nằm bên cạnh vẫn hí hoáy trả lời. Tôi nghiêng mắt nhìn...
Chồng nói: "Anh làm tất cả vì em và con" nhưng nhìn việc anh làm thì tôi chỉ muốn ngấtTâm sự - 4 ngày trước
Anh chẳng thấy có lỗi, còn hãnh diện rằng mình "có tầm nhìn".
20 năm làm nội trợ, tôi cay đắng khi bị chồng coi thường, con trai xấu hổTâm sự - 5 ngày trước
Khi quyết định nghỉ việc để ở nhà làm nội trợ, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, tôi nghĩ mình đã chọn một con đường đúng nhưng cuối cùng tôi lại bị chồng và con coi thường.
Nửa đêm vợ vẫn hí hoáy nhắn tin công việc, tôi lén nghiêng mắt nhìn rồi chấn động cả tinh thầnTâm sự
Một đêm khác, tôi nghe tiếng thông báo tin nhắn dồn dập, vợ nằm bên cạnh vẫn hí hoáy trả lời. Tôi nghiêng mắt nhìn...