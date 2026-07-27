Bộ trưởng Đào Hồng Lan và đoàn công tác Bộ Y tế tri ân anh hùng, liệt sĩ, gia đình chính sách tại các tỉnh miền Trung

Cùng tham gia đoàn có TS.BS Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế; ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bộ Y tế; Đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Trung tâm, Học viện, Bệnh viện thuộc và trực thuộc Bộ Y tế.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà và đoàn công tác Bộ Y tế thành kính dâng hương, hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. (Ảnh: Hùng Trần)

Bộ trưởng Đào Hồng Lan thành kính thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. ( Ảnh: Hùng Trần)

Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà và đoàn công tác Bộ Y tế thành kính dâng hương, hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Hùng Trần

Tại Quảng Trị, trong ngày 25/7, Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà và đoàn công tác đã đến dâng hương, hoa thành kính tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn; Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Tại khu Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị, Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà và đoàn công tác Bộ Y tế đã thành kính tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh anh dũng của quân dân ta trong kháng chiến chống Mỹ.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan thành kính dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị. Ảnh: Hùng Trần

Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà và đoàn công tác Bộ Y tế thành kính dâng hương, hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị. (Ảnh: Hùng Trần)

Thành Cổ Quảng Trị là nơi diễn ra 81 ngày đêm chiến đấu ác liệt của mùa hè đỏ lửa năm 1972, viết lên bản tráng ca hào hùng đẫm máu và hoa, tô thắm thêm trang sử vàng bất khuất của dân tộc.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các thành viên trong đoàn nguyện tiếp bước truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, đoàn kết, nỗ lực quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà và các thành viên trong đoàn đã đến dâng hương, hoa thành kính tri ân tại tượng đài nữ y tá - Anh hùng Lực lượng vũ trang - Liệt sĩ Lê Thị Tuyết ở xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà và đoàn công tác Bộ Y tế thành kính dâng hương, hoa tri ân tượng đài nữ y tá - Anh hùng Lực lượng vũ trang - Liệt sĩ Lê Thị Tuyết Ảnh: Hùng Trần

Nữ anh hùng Lê Thị Tuyết sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, có cha là liệt sĩ chống Pháp. Năm 16 tuổi, bà tham gia du kích, hoạt động trong vùng chiếm đóng của Mỹ - Ngụy và thực hiện nhiệm vụ làm y tá của Huyện đội Hải Lăng cũ, cứu chữa thương binh, hoạt động tại những căn cứ quan trọng của bộ đội và du kích... Năm 1968, trong một lần làm nhiệm vụ, nữ y tá Lê Thị Tuyết rơi vào tay địch, chịu muôn vàn tra khảo, hành hạ nhưng không hề nao núng, khuất phục, đã anh dũng hy sinh bên bờ sông Vĩnh Định.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà và đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà gia đình bà Lê Thị Huê (SN 1944), thương binh 2/4, tỉ lệ thương tật 61%, người có công giúp đỡ cách mạng, cũng là người cùng hoạt động với nữ y tá- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Liệt sĩ Lê Thị Tuyết.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà và đoàn công tác Bộ Y tế đến thăm và tặng quà thương binh Lê Thị Huê. (Ảnh: Hùng Trần)

Tại đây, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, động viên tinh thần, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhớ công lao của người có công, không ngừng nỗ lực thực hiện tốt các chính sách "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách.

Bộ trưởng Bộ Y tế mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Cũng tại tỉnh Quảng Trị, sáng 26/7, đoàn đã đến Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh thành kính dâng hương, hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan thành kính dâng hương, hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh. (Ảnh: Hùng Trần)



Tiếp đó, Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà và đoàn công tác Bộ Y tế đã thành kính dâng hương, hoa tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu mộ Đại tướng ở Vũng Chùa - Đảo Yến.

Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc những công lao, to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà và đoàn công tác Bộ Y tế thành kính dâng hương, hoa tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu mộ Đại tướng ở Vũng Chùa - Đảo Yến. Ảnh: Hùng Trần

Trưa 26/7, tại tỉnh Hà Tĩnh, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà và đoàn công tác đã tới dâng hương, hoa thành kính tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Khu di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Duy Lâm; Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan thành kính dâng hương, hoa tại Khu di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc. (Ảnh: Thanh Hoàn)

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm và đoàn công tác thành kính dâng hương, hoa tại Khu di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc. ( Ảnh: Thanh Hoàn)

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm và đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; nguyện tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao của ngành y tế.

Cùng ngày 26/7, tại tỉnh Nghệ An, Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà và đoàn công tác Bộ Y tế đã đến dâng hương, hoa thành kính tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Truông Bồn, tỉnh Nghệ An. Tham gia đoàn có lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nghệ An.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà và đoàn công tác Bộ Y tế thành kính dâng hương, hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Truông Bồn, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Thanh Hoàn)

Trước phần mộ 13 anh hùng liệt sỹ "Tiểu đội thép" thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317, tại nhà tưởng niệm 1.240 người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống trên cung đường Truông Bồn trong kháng chiến chống Mỹ, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cùng các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân, máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

Hành trình về nguồn của lãnh đạo Bộ Y tế và đoàn công tác khép lại, nhưng những giá trị mà chuyến đi để lại sẽ còn tiếp tục lan tỏa. Đó không chỉ là những nén hương thành kính trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, mà còn là sự tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" bằng hành động cụ thể, bằng trách nhiệm chăm lo sức khỏe nhân dân và người có công với cách mạng.

Với ngành Y tế, tri ân không chỉ là sự tưởng nhớ quá khứ, mà còn là động lực để mỗi cán bộ, thầy thuốc tiếp tục cống hiến, gìn giữ y đức, hoàn thành sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước...