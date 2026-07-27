Phát hiện thi thể người đàn ông trong rừng tràm ở Huế sau nhiều ngày mất liên lạc

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Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
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GĐXH - Trong lúc đi bắt cá, một người dân ở Huế phát hiện thi thể người đàn ông nằm trong rừng tràm. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân mất liên lạc với gia đình từ nhiều ngày trước.

Chiều 26/7, lãnh đạo UBND phường Phong Thái (TP Huế) cho biết, khoảng 8h30 cùng ngày, anh Đoàn Văn Viên (SN 1996) trong lúc đi bắt cá phát hiện một thi thể nam giới nằm trong bụi rậm tại khu vực rừng tràm thuộc tổ dân phố Bắc Hiền (phường Phong Thái).

Phát hiện thi thể người đàn ông trong rừng tràm ở Huế sau nhiều ngày mất liên lạc - Ảnh 1.

Phát hiện thi thể người đàn ông trong rừng tràm ở Huế sau nhiều ngày mất liên lạc. Ảnh: N.H.

Nhận tin báo, Công an phường Phong Thái có mặt để bảo vệ hiện trường và xác minh thông tin ban đầu. Qua xác minh, nạn nhân được xác định là ông H.T.H. (SN 1961, trú thôn 2, Kê Môn, phường Phong Phú).

Theo chính quyền địa phương, ông H. mắc bệnh tâm thần và đi lạc khỏi nhà từ ngày 17/7. Đến chiều 18/7, gia đình phát hiện xe máy của ông được để lại tại khu vực Bàu Bàng, phường Phong Dinh.

Qua kiểm tra ban đầu, không phát hiện dấu hiệu bất thường xung quanh thi thể nạn nhân. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Phát hiện thi thể người đàn ông trong rừng tràm ở Huế sau nhiều ngày mất liên lạc - Ảnh 1.Phát hiện thi thể nam thanh niên sau hơn một ngày mất tích

GĐXH - Nam thanh niên rời nhà rồi mất liên lạc, người dân phát hiện xe máy người này dùng để di chuyển đậu trên cầu Gianh (Quảng Trị). Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nạn nhân dưới sông.

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