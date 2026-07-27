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Chiều 26/7, lãnh đạo UBND phường Phong Thái (TP Huế) cho biết, khoảng 8h30 cùng ngày, anh Đoàn Văn Viên (SN 1996) trong lúc đi bắt cá phát hiện một thi thể nam giới nằm trong bụi rậm tại khu vực rừng tràm thuộc tổ dân phố Bắc Hiền (phường Phong Thái).

Phát hiện thi thể người đàn ông trong rừng tràm ở Huế sau nhiều ngày mất liên lạc. Ảnh: N.H.

Nhận tin báo, Công an phường Phong Thái có mặt để bảo vệ hiện trường và xác minh thông tin ban đầu. Qua xác minh, nạn nhân được xác định là ông H.T.H. (SN 1961, trú thôn 2, Kê Môn, phường Phong Phú).

Theo chính quyền địa phương, ông H. mắc bệnh tâm thần và đi lạc khỏi nhà từ ngày 17/7. Đến chiều 18/7, gia đình phát hiện xe máy của ông được để lại tại khu vực Bàu Bàng, phường Phong Dinh.

Qua kiểm tra ban đầu, không phát hiện dấu hiệu bất thường xung quanh thi thể nạn nhân. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.