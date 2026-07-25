'Loạn' bãi tập kết cát sạn, vật liệu xây dựng ở Huế

Thời gian qua, hoạt động tập kết, kinh doanh cát, sạn, vật liệu xây dựng tại nhiều địa phương ở TP Huế diễn ra khá phổ biến. Tuy nhiên, qua các đợt kiểm tra, rà soát của cơ quan chức năng, nhiều bãi tập kết được phát hiện tồn tại vi phạm về sử dụng đất, hồ sơ pháp lý, nguồn gốc vật liệu cũng như các điều kiện bảo đảm hoạt động theo quy định.

Tại phường Thanh Thủy, qua kiểm tra, UBND phường tiến hành lập biên bản đối với 20 điểm tập kết. Qua kiểm tra, xác định có 7 trường hợp sử dụng chỉ giới giao thông (liền kề đất ở, đất sản xuất kinh doanh) để làm bãi tập kết.

Cụ thể, Công ty TNHH Logistic K.N. (đường Dạ Lê), Công ty TNHH MTV C.T. (Tổ 12), Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư phát triển K.H. (đường tránh Huế), ông T.T.K. (đường Võ Văn Kiệt), bà P.N.L. (đường Phùng Lưu), bà N.T.T. (đường Dạ Lê), ông N.T.P. (Tổ 12).

Các trường hợp sử dụng đất nông nghiệp để làm bãi tập kết như Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Q.H.L. (đường Trưng Nữ Vương), Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ K.H.L. (kiệt 92 Phùng Lưu)...

Phường Thanh Thủy lập biên bản đối với 20 điểm tập kết trên địa bàn. Ảnh: UBND phường cung cấp.

Ngoài ra, các trường hợp sử dụng đất ở để làm bãi tập kết như Công ty TNHH MTV Thương mại L.T. (đường Trưng Nữ Vương), Công ty TNHH L.T. (khu dân cư Nguyễn Viết Xuân), Công ty TNHH 2TV H.S. (đường Giáp Hải)... Một trường hợp được xác định sử dụng đất của tổ chức để làm bãi tập kết là ông D.V.H. (kiệt 45 Nguyễn Văn Chư), trên phần đất do Hợp tác xã nông nghiệp Thủy Phương quản lý.

Theo UBND phường Thanh Thủy, tình trạng tập kết, kinh doanh cát sạn, vật liệu xây dựng trên địa bàn hiện nay rất phức tạp. Hầu hết các điểm tập kết hoạt động trên các tuyến giao thông chính, nguy cơ gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân quanh khu vực.

Sau khi tiến hành kiểm tra, UBND phường ban hành 12 thông báo yêu cầu di dời đối với các điểm tập kết sử dụng chỉ giới giao thông, đất của Hợp tác xã và đất nông nghiệp để làm bãi tập kết. Đến nay, 6 điểm tập kết chấp hành di dời, hoàn trả mặt bằng. Các trường hợp còn lại, phường sẽ tiếp tục mời làm việc, gia hạn lần cuối; nếu không thực hiện sẽ xử lý theo quy định.

Không chỉ tại phường Thanh Thủy, qua rà soát tại phường Thủy Xuân, cơ quan chức năng cũng phát hiện nhiều tồn tại trong hoạt động tập kết, kinh doanh cát, sạn. Theo biên bản làm việc ngày 17/4 của Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Thủy Xuân, địa phương làm việc với 8 cơ sở, hộ kinh doanh liên quan đến hoạt động tập kết, kinh doanh cát sạn.

Một bãi tập kết cát trên địa bàn phường Thủy Xuân. Ảnh chụp tháng 5/2026.

Qua rà soát, ghi nhận một số bãi chưa xuất trình được giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các hồ sơ liên quan đến hoạt động tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng. Ngoài ra, một số cơ sở chưa có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc cát sỏi. Đặc biệt, một bãi dù nằm trong quy hoạch nhưng chưa hoàn thiện các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, nội quy hoạt động.

Lực lượng chức năng yêu cầu các cơ sở hoàn thiện hồ sơ, khắc phục các tồn tại, bảo đảm hoạt động tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng đúng quy định. Đồng thời, yêu cầu tạm dừng hoạt động cho đến khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý.

Ngày 3/1/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) có Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng các bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng, cát sỏi trên địa bàn kèm phụ lục với 54 địa điểm. Theo đó, địa điểm xây dựng bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng, cát sỏi phải phù hợp với địa điểm được quy hoạch xây dựng bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát sỏi trên địa bàn. Chiều cao tập kết cát, sỏi tối đa 5m, xung quanh bến bãi phải xây dựng tường bao để đảm bảo cát, sỏi và nước thải không được tràn ra ngoài phạm vi bến bãi...