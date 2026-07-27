Tin sáng 27/7: Bão số 2 sắp suy yếu thành áp thấp; Người dưới 16 tuổi có thể bị cấm đăng bài, bình luận trên mạng xã hội

Bão số 2 sắp suy yếu thành áp thấp, miền Bắc đón đợt mưa lớn mới từ 28/7

Dự báo hôm nay (27/7), miền Bắc trời nắng, từ đêm mai, khu vực này đón mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Từ ngày 28/7-4/8, miền Bắc trải qua giai đoạn mưa nhiều.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ trong tháng 7/2026 được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 15–30%. Lượng mưa gia tăng có thể làm tăng nguy cơ xảy ra mưa lớn cục bộ, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực trung du, miền núi và ngập úng tại các đô thị.

Thực tế, từ đầu tháng 7 đến nay, nhiều địa phương ở Bắc Bộ đã ghi nhận các đợt mưa lớn, trong đó một số khu vực của Quảng Ninh có lượng mưa tích lũy vượt 700 mm chỉ trong 9 ngày đầu tháng.

Vị trí và đường đi của bão số 2 lúc chiều ngày 26/7.

Theo dự báo, từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng 8–10 cơn bão hoạt động trên Biển Đông, trong đó 3–5 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Mặc dù tổng lượng mưa cả mùa có thể không vượt trung bình nhiều năm, các hiện tượng mưa lớn cực đoan vẫn có khả năng xảy ra. Người dân và các địa phương cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Người dưới 16 tuổi có thể bị cấm đăng bài, bình luận trên mạng xã hội

Theo dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 147/2024/NĐ-CP, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất bổ sung nhiều quy định nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, trong đó có nội dung đáng chú ý là không cho phép người dùng dưới 16 tuổi đăng tải, bình luận, chia sẻ hoặc bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội.

Ngoài ra, dự thảo đề xuất tài khoản mạng xã hội của trẻ em dưới 16 tuổi phải được đăng ký bằng thông tin của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Cha, mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm giám sát, quản lý nội dung cũng như thời gian trẻ sử dụng mạng xã hội phù hợp với độ tuổi.

Người dưới 16 tuổi có thể bị cấm đăng bài, bình luận trên mạng xã hội. Ảnh minh hoạ Al tạo

Các nền tảng cũng phải thiết lập mức bảo vệ quyền bí mật đời sống riêng tư ở mức cao nhất đối với tài khoản của trẻ em; chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn trẻ tiếp cận các nội dung bạo lực, khiêu dâm, cờ bạc, ma túy, các thử thách nguy hiểm và những nội dung độc hại khác.

Hiện nay, các nội dung nêu trên mới được đưa ra trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 147/2024/NĐ-CP và chưa phải là quy định chính thức có hiệu lực thi hành.

Bộ GD-ĐT hoàn thiện đề án thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

Thông tin trên VOV, theo Đề án, công nghệ sẽ được sử dụng nhằm giảm sự can thiệp chủ quan của con người. Hệ thống thi được thiết kế theo nguyên tắc tự động hóa tối đa các công đoạn có thể tự động hóa, đồng thời vẫn duy trì cơ chế kiểm soát, giám sát và trách nhiệm của con người.

Cụ thể, các công nghệ dự kiến được nghiên cứu, ứng dụng gồm: Mã hóa đề thi, bài thi và dữ liệu kỳ thi; Tự động phân phối, thu nhận và sao lưu bài thi; Ghi nhật ký toàn bộ thao tác trên hệ thống; Giám sát trạng thái máy thi và phát hiện dấu hiệu bất thường; Đối soát danh tính, quản lý quyền truy cập và phân quyền vận hành.

Thống kê kết quả xét tuyển đại học bằng điểm thi tốt nghiệp THPT và các phương thức khác năm 2025 (Nguồn: moet)

Đồng thời, tự động chấm các dạng câu hỏi khách quan, phân tích dữ liệu khảo thí để đánh giá độ khó, độ phân biệt của câu hỏi thi. Ngoài ra, Bộ GD-ĐT sẽ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa.

Vụ lừa đảo 'sở hữu kỳ nghỉ' 180 tỷ: Truy quét tài sản 46 người

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị tất cả các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh phối hợp rà soát, cung cấp thông tin tài liệu theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Hà Nội liên quan đến 46 đối tượng trong đường dây lừa đảo "sở hữu kỳ nghỉ".

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Amazing Star (địa chỉ tại phường Cầu Giấy, Hà Nội).

Để phục vụ công tác điều tra, Công an Hà Nội đã đề nghị Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp và Cục Công nghệ thông tin) phối hợp tra cứu cơ sở dữ liệu công chứng trên toàn quốc đối với 46 cá nhân liên quan.

Công an Hà Nội khởi tố nhiều đối tượng liên quan hoạt động lừa đảo "kỳ nghỉ". Ảnh: Công an Hà Nội.

46 cá nhân này có tuổi đời còn rất trẻ, thường trú tại nhiều tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Tuyên Quang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng, Phú Thọ, Nghệ An, Lâm Đồng...

Theo tài liệu điều tra, Công ty Amazing Star là một trong mạng lưới gồm 23 công ty chuyên hoạt động theo phương thức bán, chuyển nhượng thẻ "sở hữu kỳ nghỉ". Bằng thủ đoạn tinh vi, đường dây này đã lừa đảo gần 500 nạn nhân, chiếm đoạt tổng số tiền lên tới hơn 180 tỷ đồng.

Các đối tượng thành lập công ty, cho nhân viên gọi điện mời người dân tham dự các buổi hội thảo, hội nghị hoành tráng để nhận voucher du lịch, nghỉ dưỡng miễn phí.

Khi khách hàng tới tham dự, các nhân viên bủa vây tư vấn, "vẽ" ra các gói hợp đồng "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" cao cấp với mức giá từ 200 triệu đến 900 triệu đồng tùy thuộc vào thời hạn và vị trí nghỉ dưỡng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, thu thập dữ liệu điện tử và làm rõ vai trò của từng mắt xích trong đường dây lừa đảo quy mô lớn này.

Phát hiện thi thể người đàn ông ở Huế sau 10 ngày mất liên lạc

Theo VTC News, thông tin từ UBND phường Phong Thái (TP Huế), sau khi thi thể một người đàn ông tại khu vực rừng tràm thuộc tổ dân phố Bắc Hiền (phường Phong Thái) được phát hiện, lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ.

Thông tin ban đầu, sáng 26/7, người dân đi qua khu vực rừng tràm tại tổ dân phố Bắc Hiền, phát hiện một thi thể nam giới nằm trong bụi rậm nên trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng các lực lượng liên quan nhanh chóng có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường và xác minh danh tính nạn nhân.

Khu vực rừng tràm thuộc tổ dân phố Bắc Hiền (phường Phong Thái) được phát hiện thi thể một người đàn ông.

Qua kiểm tra ban đầu, thi thể được xác định là ông Hồ T.H. (SN 1961, trú thôn 2 Kế Môn, phường Phong Phú, TP Huế).

Người thân cho biết ông H. rời nhà từ ngày 17/7 và sau đó mất liên lạc. Trong quá trình tìm kiếm, đến chiều 18/7, gia đình phát hiện xe máy của ông tại khu vực Bàu Bàng, phường Phong Dinh nhưng không tìm thấy người.

Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, lực lượng chức năng chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường tại hiện trường cũng như trên thi thể nạn nhân. Nguyên nhân vụ việc hiện được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Thuê người giúp việc nhà không thông báo có thể bị phạt tới 3 triệu đồng

Báo Tuổi trẻ cho biết, chủ nhà không thông báo đến UBND xã về việc thuê và chấm dứt thuê người giúp việc nhà có thể bị xử phạt đến 3 triệu đồng là một trong những nội dung của nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (có hiệu lực từ ngày 10-9).

Chủ nhà cũng có thể bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền lên đến 75 triệu đồng nếu có những vi phạm khác.

Theo đó, phạt cảnh cáo hành vi chủ nhà không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người giúp việc, không trả tiền tàu xe đi đường khi người giúp việc thôi việc về quê (trừ khi người giúp việc nghỉ việc trước thời hạn).

Chủ nhà không thông báo đến UBND xã về việc thuê và chấm dứt thuê người giúp việc nhà có thể bị xử phạt đến 3 triệu đồng.

Phạt từ 1-3 triệu đồng khi chủ nhà đã bị xử phạt cảnh cáo đối với các vi phạm trên nhưng tiếp tục vi phạm.

Phạt tiền từ 10-15 triệu đồng khi chủ nhà giữ giấy tờ tùy thân, không trả cho người giúp việc tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Phạt từ 50 - 75 triệu đồng nếu chủ nhà ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động, hoặc dùng vũ lực đối với người giúp việc nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

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