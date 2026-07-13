Bơ vào mùa bán tràn ngập thị trường, nên chọn loại bơ nào mới đáp ứng đủ các tiêu chí “ngon - bổ - rẻ”?

Bơ - loại quả được ví là 'nữ hoàng trái cây'

Những ngày giữa tháng 7, bên cạnh những loại quả đang vào mùa được bày bán tràn ngập trên thị trường như: Dứa, đào, mít, sầu riêng,… thì bơ là một trong những mặt hàng nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.

Từ lâu, bơ được biết đến là loại trái cây ngon và bổ dưỡng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Bơ thường được trồng nhiều ở khu vực cao nguyên vùng nam trung bộ như: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Đồng Nai… Những ngày gần đây, tại các chợ truyền thống, cửa hàng hoa quả hay chợ online bắt đầu bày bán nhiều loại bơ. Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), một số loại bơ xuất hiện chủ yếu trên thị trường như: Bơ 034, bơ sáp, bơ nước, bơ booth… Hiện tại, giá bơ đầu mùa đang được rao bán từ 20.000 – 80.000 đồng/kg (tùy loại và chất lượng quả).

Bơ là một trong những loại trái cây đang nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.

Theo chia sẻ của các tiểu thương, bơ sáp, bơ 034, bơ booth… là những loại bơ của Việt Nam được ưa chuộng trên thị trường bởi hương vị thơm ngon, giá cả phải chăng và có thể chế biến được nhiều món ngon, tốt cho sức khỏe. Tại Việt Nam, bơ là loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, so với các nước xuất khẩu bơ lớn của thế giới, trái bơ Việt Nam không thua kém cả về chất lượng lẫn sản lượng.

Dưới đây là một số loại bơ được nhiều người tiêu dùng Việt ưa chuộng

Bơ 034

Bơ 034 là giống bơ sáp nội địa có nguồn gốc từ Lâm Đồng, nổi tiếng với hình dáng thon dài độc đáo, dẻo béo vượt trội và tỷ lệ thịt quả cực cao. Đây là giống bơ đầu dòng được đánh giá mang lại hiệu quả kinh tế hàng đầu cho bà con nông dân. Hình dáng quả rất dài, cong nhẹ, có thể dài từ 20-35cm. Vỏ xanh bóng, mỏng nhưng dẻo. Thịt vàng óng, cấu trúc cực kỳ dẻo mịn, không có xơ. Vị béo ngậy, thơm nhẹ đặc trưng. Hạt rất nhỏ, gần như hạt lép, giúp tỷ lệ thịt đạt trên 85%.

Bơ 034 là một trong những giống bơ ngon được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Theo các tiểu thương, để chọn được quả bơ 034 ngon nhất, hãy tìm những quả có da căng bóng, cầm chắc tay, cuống còn tươi. Giống bơ này rất lý tưởng để ăn tươi hoặc làm sinh tố đặc sánh.

Bơ sáp

Bơ sáp Gia Lai vào chính vụ từ tháng 5 đến tháng 9 hằng năm. Tuy nhiên, từ những ngày đầu tháng 4 bơ sáp đã bắt đầu có mặt trên thị trường. Với mức giá hợp lý từ 35.000 - 40.000 đồng/kg, lại là một món ăn bổ dưỡng giúp đẹp da nên loại quả này thu hút nhiều khách đặt hàng.

Bơ đang vào mùa bán đầy thị trường.

Bơ sáp cùi dầy, vỏ mỏng, ăn vị dẻo ngậy. Theo kinh nghiệm của người trồng, bán bơ, bạn hãy chọn quả hơi già, có vỏ xanh và sần sùi, trên thân có điểm những chấm vàng. Đó là những quả sẽ có tính "sáp" nhiều, thịt bơ dẻo và khá béo. Quả bơ sáp khi cầm lên sẽ khá nặng tay hơn so với quả bơ nước có cùng kích thước và khi lắc nhẹ bạn sẽ nghe được âm thanh hạt chuyển động. Đừng chọn những quả quá to, căng tròn và bóng.

Bơ Tứ Quý

Bơ Tứ Quý hay còn gọi là bơ trái vụ. Chúng có nguồn gốc ở Đắk Lắk (nay là Phú Yên) và được trồng nhiều ở vùng Tây Nguyên.

Bơ Tứ quý có hình dạng thuôn dài, da quả bóng trơn, trọng lượng từ 450 gram đến trên 1 kg/quả, nên rất bắt mắt. Hạt quả nhỏ, thịt quả vàng nhạt, hàm lượng chất béo cao nên được nhiều người ưa chuộng.

Bơ Tứ quý có hình dạng thuôn dài, da quả bóng trơn.

Phần vỏ của bơ khá mỏng, bóng trơn và không sần sùi. Đặc biệt, bơ có hạt quả nhỏ, thịt màu vàng nhạt thơm ngon. Tuy vậy, bơ có giá bán trong khoảng 60.000 - 80.000đ/kg và không đắt hơn so với một số giống bơ khác.

Bơ Hass

Bơ Hass là loại bơ có xuất xứ từ Mỹ. Hiện bơ Hass đã được một số trang trại bơ tại Việt Nam đưa về trồng thử nghiệm. Đặc điểm nhận dạng độc nhất của nó là lớp vỏ chuyển sang màu tím đậm hoặc gần đen khi chín. Hình dáng quả lê, kích thước vừa phải (150g – 350g). Vỏ dày, sần sùi, màu xanh đậm và chuyển tím đen khi chín. Thịt màu vàng kem, dẻo, thơm.

Vỏ bơ Hass có màu xanh đậm và hơi sần sùi. Khi chín vỏ quả sẽ chuyển dần sang màu tím còn thịt bơ chắc, thơm và có màu vàng.

Theo dữ liệu của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), hàm lượng dầu trong bơ Hass có thể đạt tới 20%, tạo nên vị béo ngậy đậm đà như mùi hạt dẻ. Bơ Hass chủ yếu là hàng nhập khẩu quanh năm, nếu trồng ở Việt Nam sẽ thu hoạch khoảng tháng 11 đến tháng 2 năm sau. Vỏ dày của bơ Hass giúp nó bảo quản và vận chuyển tốt hơn nhiều so với các giống vỏ mỏng. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho các món salad hoặc phết bánh mì. Giá dao động từ 70.000 - 120.000đ/kg tùy thời điểm.

Bơ Booth

Bơ Booth (thường là Booth 7) là giống bơ lai có nguồn gốc từ Mỹ, rất hợp với thổ nhưỡng Tây Nguyên. Quả có hình dạng tròn đều, vỏ dày và cơm vàng óng. Quả hình tròn hoặc hơi oval, trọng lượng từ 300g – 600g. Vỏ màu xanh đậm, dày và cứng, có các đốm vàng nhỏ li ti. Thịt màu vàng đậm, dẻo, ít xơ. Vị béo vừa phải, không quá ngậy nhưng rất thơm.

Quả bơ Booth có hình tròn đều, vỏ khi già có màu xanh hơi ngả vàng, da căng nhưng không bóng, vỏ có nhiều vân xù xì. Bơ Booth có thịt màu vàng tươi, dẻo và thơm ngon hơn những loại bơ thông thường của Việt Nam. Hiện bơ Booth đang được bán với giá từ 40.000 - 90.000 đồng/kg tùy thời điểm, vùng miền và chất lượng quả).

Thịt bơ vàng đậm, thơm dẻo, không xơ, hạt nhỏ, ít dập nát, thời gian chín kéo dài đến 7 ngày so với 3 ngày ở bơ thường, nên tỷ lệ hỏng rất thấp.

Để chọn được bơ Booth ngon vỏ có màu xanh đậm hơi vàng, da căng nhưng không bóng, có nhiều vân nổi, vân càng nổi nhiều thì là loại càng già, khi lắc hạt hơi lắc chứ không lắc nhiều. Tuyệt đối không chọn bơ có màu xanh bóng, vì đây là quả bơ Booth còn non, khi chín sẽ có vị đắng hoặc không thể chín.

Nên chọn quả bơ còn cuống, nếu đã rụng cuống thì chọn quả có đầu cuống màu vàng tươi, không bị khô, thâm xỉn, vì khả năng hư sẽ cao hơn. Không chọn các trái bơ bị dập vì như thế sẽ dễ bị vi khuẩn, nấm mốc xâm nhập vào làm bơ không còn ngon nữa.

Bơ Reed

Bơ Reed là giống bơ có quả to và tròn đều như một quả bóng, nguồn gốc từ Mỹ, khi đem về Việt Nam, bơ được thử nghiệm trồng ở Đắk Lắk. Đây là giống bơ chín muộn, thường có mặt trên thị trường khi các loại khác đã hết mùa. Đặc điểm nhận dạng là quả rất tròn, kích thước lớn, trọng lượng trung bình 500g – 800g, có quả trên 1kg. Vỏ xanh đậm, hơi sần sùi và giữ nguyên màu xanh khi chín. Thịt vàng kem, dẻo, vị béo nhẹ và thanh mát.

ơ Reed có vỏ màu xanh nhạt, khi chín chuyển sang màu tím đậm dày, dai nhưng dễ bóc và thường xuất hiện gai gợn.

Nhiều nhà vườn chia sẻ, do vỏ không đổi màu nên cần dựa vào độ mềm của quả để xác định độ chín. Bơ Reed rất phù hợp để làm các món salad hoặc ăn kèm do hương vị thanh mát, không quá ngậy. Giá dao động từ 50.000 - 70.000đ/kg trên thị trường (tùy thời điểm, vùng miền và chất lượng quả).

Bơ_videoBơ đang vào mùa bán đầy thị trường.