Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 13 - 19/7/2026: Hàng loạt khách hàng sẽ bị cúp điện hơn 10 tiếng/ngày để sửa chữa

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Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 13 - 19/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 13 - 19/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 13 - 19/7/2026

Lịch cúp điện Long Châu





KHU VỰC: Ấp Hòa Thạnh, Vườn Xoài, Cườm Nga, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/07/2026 đến 17:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Phước Hòa, Phước Lộc, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/07/2026 đến 17:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tổ 5, tổ 7, khóm Mỹ Phú; tổ 7, tổ 8, khóm Tân Phú; tổ 11, tổ 12 khóm Tân Bình, phường Tân Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc các ấp: Phú Lợi, Phú Thạnh B, Xẻo Mít, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Bà Giáo 1, 1A, Bà Giáo 2, tổ 7, khóm Vĩnh Bình, phường Tân Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện tổ 45, khóm 3, đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trà Ôn





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện HKD Lò Bún Bé Bảy, ấp Nhơn Ngãi, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/07/2026 đến 10:30:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện trạm Khu Hành Chính xã Nhơn Bình, ấp Tường Ngãi, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 13/07/2026 đến 13:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Lợi 4+5, một phần tổ 8+9+10 ấp Mỹ Lợi, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tường Phước A, một phần tổ 11 ấp Tường Phước, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/07/2026 đến 10:15:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Năm Sang, một phần tổ 16 ấp Tường Ngãi, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/07/2026 đến 10:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hiệp Hòa 1B, một phần tổ 13+14 ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 15/07/2026 đến 11:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tường Ngãi 2A, một phần tổ 6 ấp Tường Ngãi, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 15/07/2026 đến 11:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hồi Tường 4A, một phần tổ 6 ấp Hồi Tường, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/07/2026 đến 14:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tường Ngãi 1A, một phần tổ 8+9 ấp Tường Ngãi, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/07/2026 đến 14:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hồi Lộc 2, một phần tổ 15 ấp Hồi Lộc, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 15/07/2026 đến 15:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tường Ngãi 1, một phần tổ 13 ấp Tường Ngãi, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 15/07/2026 đến 15:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc các ấp: Giồng Gòn, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hội, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/07/2026 đến 18:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tam Bình





KHU VỰC: - Ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp Thạnh Trí, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Vồn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Cống Xã Tàu thuộc một phần từ tổ 11 đến tổ 13 và một phần từ tổ 22 đến tổ 26 khóm Thuận Tiến A, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/07/2026 đến 17:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ dân sử dụng điện thuộc khu Dân cư vượt lũ khóm Phù Ly 2 và từ tổ 17 đến tổ 22 khóm Phù Ly 2, một phần khóm Đông An, khóm Đông Bình B, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trường Tiểu học Phù Ly và các hộ dân sử dụng điện trạm Xóm Giữa 2 thuộc một phần từ tổ 3 đến tổ 5, từ tổ 11 đến tổ 14 khóm Phù Ly 1, một phần từ tổ 1 đến tổ 5 khóm Phù Ly 2, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tái Định Cư Mỹ Bồn 1 thuộc một phần từ tổ 17 đến tổ 18 khóm 3, một phần từ tổ 19 đến tổ 23 khóm 5 và một phần từ tổ 32 đến tổ 34 khóm Thuận Thới, phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ dân sử dụng điện trạm Đông Bình B5 thuộc một phần từ tổ 16 đến tổ 21 khóm Đông Thuận, một phần tổ 5 khóm Đông Bình A, phường Đông Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ dân sử dụng điện trạm Đông Bình 2B thuộc một phần từ tổ 16 đến tổ 21 khóm Đông Thuận, một phần tổ 5 khóm Đông Bình A, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ dân sử dụng điện trạm Đông Bình 3 thuộc một phần từ tổ 1 đến tổ 10, tổ 15 và một phần từ tổ 30 đến tổ 35 khóm Đông Bình A, phường Đông Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần từ tổ 1 đến tổ 19 khóm Mỹ Hưng 2, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ dân sử dụng điện trạm Đông Hưng 2D-1 thuộc một phần từ tổ 1 đến tổ 3 khóm Đông Hưng 2, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trung Thành





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hiếu Nhơn 1, thuộc tổ 10, ấp Hiếu Minh B, xã Hiếu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/07/2026 đến 17:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hiếu Nhơn 2, thuộc tổ 11, ấp Hiếu Minh B, xã Hiếu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/07/2026 đến 17:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Bình Thành 1A, thuộc tổ 5, ấp Bình Thành, xã Trung Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/07/2026 đến 09:30:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Hiếu Xuân Tây 2, thuộc tổ 11, 12, ấp Hiếu Xuân Tây, xã Hiếu Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/07/2026 đến 11:30:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 7, ấp 8, ấp Gò Ân, ấp Rạch Cóc - xã Trung Hiệp; ấp Đập Thủ, ấp Tân Đông, ấp Quang Diệu, ấp Tân Quới - xã Quới An

THỜI GIAN: Từ 09:33:00 ngày 13/07/2026 đến 09:36:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm An Thành 2B, thuộc tổ 9, ấp An Thành, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/07/2026 đến 11:30:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Rạch Cóc 4, thuộc tổ 10, ấp Rạch Cóc, xã Trung Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/07/2026 đến 14:30:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Hiếu Ngãi, thuộc tổ 14, 15, 16, ấp Hiếu Ngãi, xã Hiếu Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/07/2026 đến 16:30:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Ấp 3-1 Tân An Luông, thuộc tổ 6, ấp 3, xã Trung Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 13/07/2026 đến 16:00:00 ngày 13/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện tuyến 478 Vũng Liêm, phía tay trái QL53 theo hướng từ trạm 110KV Vũng Liêm đến Cầu Mới, thuộc một phần ấp Quang Huy, một phần ấp Quang Phú, xã Hiếu Phụng, một phần ấp 8, xã Trung Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Cầu Công Xi, thuộc tổ 4, 5, ấp Trung Tín, xã Trung Thành.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Trung Tín 1, Vượt Lũ 1, thuộc tổ 6, 7, ấp Trung Tín, xã Trung Thành.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Quang Huy 1-2, thuộc ấp Quang Huy, Phú Điền, xã Hiếu Phụng.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 13:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Phước Thạnh, thuộc ấp Phước Thạnh, Phước Bình, xã Quới Thiện.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 13:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Ngãi Chánh 1, thuộc tổ 08 đến tổ 13, ấp Ngãi Chánh, xã Hiếu Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ An Lạc 2, thuộc ấp An Lạc 2, xã Hiếu Phụng.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 16:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Ấp 6 Tân An Luông, thuộc toàn ấp Bào Xếp, xã Trung Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 13:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc nhánh rẽ Xuân Minh, thuộc các ấp Xuân Minh Xuân Lộc, xã Trung Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Cầu Trung Hiếu, thuộc tổ 05, 06, ấp An Điền, xã Trung Thành.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Trung Hiếu, thuộc tổ 07, 08, ấp An Điền, xã Trung Thành.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Long Hồ





KHU VỰC: Tổ 3, ấp 3, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: Ấp Phước Lợi, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





Lịch cúp điện Cái Nhum

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện tư ngày 13 - 19/7/2026.

Lịch cúp điện Tân Quới





KHU VỰC: Các ấp: Tân Thuận, Tân Hữu, Thành Khương, Thành Tiến, Tân Trung, xã Tân Quới; các ấp: Tân Phú, Tân Dương, Tân Mỹ, Tân Lập, Tân Yên, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 14/07/2026 đến 17:00:00 ngày 14/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Phước xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hưng Phú, xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp